Il Chelsea ribalta il Tottenham ed è 2°! Arsenal stop nel derby

Nelle gare della domenica della 15^ giornata di Premier League il Chelsea vince in rimonta 4-3 il derby contro il Tottenham e sale al secondo posto. Solanke e Kulusevski illudono il Chelsea ribalta il Tottenham ed è secondo in solitariaono gli Spurs, poi Sancho, due volte Palmer e Fernandez fanno gioire Maresca: inutile il gol di Son al 96’. Solo pari per l’Arsenal, 1-1 in casa del Fulham con Saliba che risponde a Jimenez. Il Leicester riprende da 0-2 a 2-2 il Brighton, rimonta al 95’ minuto nel 2-1 del Bournemouth sull’Ipswich.

TOTTENHAM-CHELSEA 3-4

Pazzo derby di Londra, il Chelsea ribalta il Tottenham 4-3. Primo tempo molto divertente, con tanti gol e continui cambi di inerzia. Gli Spurs al quinto minuto approfittano di un errore di Cucurella, con Johnson che apparecchia per la zampata di Solanke. Sei minuti più tardi la scena si ripete: Cucurella scivola ancora, con Kulusevski che si accentra e buca Sanchez sul primo palo. Dopo il 2-0 i Blues si risvegliano, accorciando le distanze al 17’ minuto con il destro in buca d’angolo perfetto di Jadon Sancho. Palmer si divora il 2-2, con Foster che poi è bravo ad impedire il pari sempre sull’inglese e sulla ribattuta di Pedro Neto. Gli uomini di Postecoglou, nonostante i rischi, sfiorano il tris verso la fine del primo tempo, ma il colpo di testa di Sarr scheggia la traversa. Nella ripresa gli uomini di Maresca spingono forte, e al 61’ minuto riportano l’incontro in equilibrio: fallo da rigore di Bissouma su Caicedo, con Palmer che è freddo dal dischetto e batte Foster per il 2-2. Al 73’ minuto la rimonta è completata: ancora Palmer protagonista sulla destra, questa volta con un cross che viene deviato e diventa perfetto per il sinistro di Enzo Fernandez, che vale il 3-2. Nel finale c’è spazio per la doppietta di Cole Palmer, dopo un’altra ingenuità dei padroni di casa, con Sarr che commette il secondo fallo da rigore. L’ex Manchester City dal dischetto fa il cucchiaio, con il Chelsea che cala il poker. Son al 96’ minuto, segna il settimo gol della partita, accorciando ancora le distanze, quando però è ormai troppo tardi. Con questo 4-3 i Blues salgono a 31 punti in classifica, al secondo posto in solitaria e a -4 dal Liverpool (che deve recuperare il derby con l’Everton). Altro ko per il Tottenham, undicesimo a soli 20 punti.

FULHAM-ARSENAL 1-1

Solo un pari per l’Arsenal, che fa 1-1 nel derby contro il Fulham a Craven Cottage. I Gunners cercano subito di dominare la partita, ma dopo pochi minuti subiscono la rete del vantaggio dei Cottagers: all’11’ minuto assist di Tete per l’1-0 con il destro vincente di Raul Jimenez. Gli uomini di Arteta reagiscono facendo partire l’assedio alla ricerca del pareggio, ma al termine della prima frazione di gioco i padroni di casa sono ancora avanti di una rete. In avvio di secondo tempo gli ospiti riescono a pareggiare i conti con il loro marchio di fabbrica: sugli sviluppi di corner arriva la zampata di Saliba sottomisura, che vale l’1-1 al 52’ minuto. I biancorossi provano in tutti i modi a vincerla, andandoci molto vicino all’87’ minuto: Saka segna il 2-1, ma la rete dell’inglese viene annullata per fuorigioco iniziale nell’azione di Martinelli. L’incontro finisce 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio: l’Arsenal sale a 29 punti in classifica, a -6 dal Liverpool che però ha una partita in meno. Tocca quota 23 il Fulham, ora in decima posizione.

LEICESTER-BRIGHTON 2-2

Pareggio anche per il Leicester, che riprende il Brighton da 2-0 a 2-2. I padroni di casa provano a far valere il fattore campo in avvio, ma con il passare dei minuti i Seagulls diventano sempre più padroni del match. Verso la fine del primo tempo gli ospiti stappano la partita: al 37’ minuto Estupinan innesca Lamptey, che segna l’1-0 che vale il vantaggio all’intervallo. Gli uomini di van Nistelrooy nel corso del secondo tempo provano timidamente a riportare l’incontro in equilibrio, ma al 79’ minuto arriva il potenziale colpo del ko da parte della squadra di Hurzeler: Minteh segna la rete del 2-0, con il vantaggio che aumenta a poco più di seicento secondi dal termine. Partita in cassaforte? Non proprio, perché le Foxes nel giro di pochi minuti sono autori di una straordinaria rimonta: all’86’ minuto il solito Vardy accorcia le distanze, poi al 91’ minuto serve l’assist per il 2-2 finale di Decordova-Reid. Con questo pareggio il Brighton sale a 24 punti in classifica, al settimo posto. Dieci punti in meno per il Leicester, sedicesimo e poco al di sopra della zona retrocessione.

IPSWICH TOWN-BOURNEMOUTH 1-2

Ribaltone nel finale per il Bournemouth, che strappa i tre punti allo scadere con il 2-1 in casa dell’Ipswich. I Cherries provano a partire forte in avvio, ma nella fase centrale del primo tempo i padroni di casa fanno partire un forcing che porta ai frutti sperati: al 21’ minuto Chaplin raccoglie l’assist di Brugees e insacca l’1-0. Sette minuti più tardi gli uomini di Iraola sfiorano il pareggio, ma il destro diagonale di Tavernier si stampa sul palo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco l’Ipswich è avanti, sempre con un gol di scarto. I rossoneri per tutto il secondo tempo spingono forte per strappare almeno un punto, e all’87’ minuto riescono a trovare l’1-1 grazie alla rete di Unal. Quando tutto lascia pensare ad un pari, ecco che gli ospiti riescono addirittura a vincerla: al 95’ minuto, Outtara completa la rimonta per i Cherries, che riescono quindi a vincere. Il Bournemouth sale a 24 punti in classifica, all’interno dell’ampio gruppone con nove squadre in sei punti (dalla seconda alla decima posizione). Ipswich fermo a quota 9, pericolosamente diciottesimo.