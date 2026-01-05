Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Il Chelsea riprende il City, Liverpool pari incredibile! Stop United

Nelle partite della Domenica della 20^ giornata, la 1^ di ritorno, della Premier League il Chelsea post Maresca (sulla panchina dei Blues Calum McFarlane della U21) recupera in extremis e beffa il City di Guardiola: Fernandez al 94’ minuto risponde all’ex Milan Reijnders. Zirkzee entra e realizza l’assist decisivo per l’1-1 del Manchester United a Leeds: Amorim toglie dal mercato l’ex Bologna, la Roma trema. Goleada del Brentford in casa dell’Everton. Pari in Newcastle-Crystal Palace e in Tottenham- Sunderland

EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Mandatory Credit: Photo by Ian Stephen/Action Plus/Shutterstock (15515080ai) Moisés Caicedo of Chelsea celebrates scoring Chelsea's first goal in the 17th minute with Enzo Fernández of Chelsea; Stamford Bridge, Chelsea, London, England: Premier League Football, Chelsea versus Liverpool. Chelsea v Liverpool, Premier League, Football, Stamford Bridge, London, UK - 04 Oct 2025

Nelle partite della domenica della 20^ giornata di Premier League, la prima del girone di ritorno, il Manchester City pareggia 1-1 contro il Chelsea, alla prima partita senza Maresca in panchina: Enzo Fernandez risponde al 94’ minuto a Reijnders. Gara folle invece tra Fulham e Liverpool: a Craven Cottage finisce 2-2, con Reed decisivo al 97’. Un pareggio per 1-1 esce pure da Leeds-Manchester United, storica rivalità del calcio d’oltremanica. Stesso risultato in Tottenham-Sunderland. Il Newcastle batte 2-0 il Crystal Palace, il Brentford 4-2 l’Everton.

MANCHESTER CITY-CHELSEA 1-1
Si apre con la sfida dell’Etihad contro il Manchester City il nuovo capitolo in casa Chelsea dopo il brusco divorzio con Enzo Maresca. In attesa di scoprire chi rileverà la panchina lasciata libera dal tecnico italiano (in pole Liam Rosenior dello Strasburgo), a guidare i Blues contro la squadra di Guardiola c’è Calum McFarlane, allenatore dell’U21 londinese. Il primo tempo è a forti tinte Sky Blues e si chiude infatti sull’1-0 per la formazione di Pep: dopo il palo colpito da Haaland al 40’ minuto, a sbloccare l’incontro è l’ex Milan Reijnders due minuti più tardi. Il Chelsea si divora poi nella ripresa l’occasione per pareggiare con Pedro Neto, ma riesce a centrare il pari quasi allo scadere: Enzo Fernandez fa infatti 1-1 al 94’ minuto, riuscendo a battere Donnarumma nonostante un’iniziale prodezza del portiere italiano. Il Chelsea sale così a 31 punti, mentre il City si porta a 42: i blu di Manchester scivolano quindi a -6 dall’Arsenal capolista.

FULHAM-LIVERPOOL 2-2
Incredibile quanto accade sul campo del Fulham, che al 97′ minuto strappa il 2-2 al Liverpool che non riesce a consolidare il quarto posto. I padroni di casa passano al 17′ minuto con Wilson, mentre i Reds di Slot sembrano completare la rimonta nella ripresa. Al 57′ minuto, Wirtz segna e la rete viene momentaneamente annullata, per poi essere confermata dal Var ed è così 1-1. I veri protagonisti sono però Gakpo e Reed: l’olandese dei Reds segna al 94′ minuto e regala il momentaneo 2-1 ai campioni d’Inghilterra in carica. Due minuti prima, tuttavia, per i Cottagers entra Reed, che al 97′ minuto segna il definitivo 2-2 ammutolendo il Liverpool, quarto a +3 sullo United ma ora a -14 dall’Arsenal primo.

LEEDS-MANCHESTER UNITED 1-1
Pareggia anche il Manchester United, che resta a -3 dalla Champions che non va oltre l’1-1 sul campo del Leeds. Succede tutto nel giro di tre minuti: al 62′ minuto, infatti, Struijk serve Aaronson che porta avanti i padroni di casa. Subito dopo l’1-0, entra Zirkzee, obiettivo di mercato della Roma. E l’olandese ex Bologna entra nell’1-1, visto che veste i panni dell’assistman per Cunha, autore del definitivo pareggio. Inutili i doppi tentativi finali: il Leeds trova il terzo pareggio di fila e sale a 22 punti, allungando ancora sulla zona retrocessione. Lo United, invece, rischia il sorpasso del Chelsea.

EVERTON-BRENTFORD 2-4

Ha 30 punti anche il Brentford dopo il clamoroso 4-2 in casa dell’Everton illuminato dalla tripletta di Thiago e dal gol di Collins, non bastano ai padroni di casa i guizzi di Beto Barry.: per Kayode e compagni, ufficialmente in zona Europa, quinto risultato utile di fila.

NEWCASTLE-CRYSTAL PALACE 1-1

Il Newcastle, invece, la risolve nell’ultimo terzo di gara con Bruno Guimaraes e Thiaw, che puniscono il Crystal Palace e regalano tre punti importanti ai bianconeri.

TOTTENHAM-SUNDERLAND 1-1

Pari per il Tottenham, fermato da un solido Sunderland, reduce dallo 0-0 con il Manchester City: a Ben Davies risponde Brobbey.

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

