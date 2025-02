Il Chelsea torna a vincere, il Crystal Palace travolge l’Aston Villa

Nelle gare del turno infrasettimanale, dove si è giocata la 27^ giornata di Premier League, torna alla vittoria il Chelsea, che a Stamford Bridge stende 4-0 il Southampton di Juric grazie alle reti di Nkunku, Neto, Colwill e Cucurella. Cade invece l’Aston Villa, sconfitto 4-1 sul campo del Crystal Palace (protagonista Ismaila Sarr con una doppietta). Il Brighton supera 2-1 il Bournemouth e lo aggancia in classifica, stesso risultato nella vittoria esterna del Fulham col Wolverhampton.

CHELSEA-SOUTHAMPTON 4-0

Tutto facile per il Chelsea, che torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive travolgendo 4-0 il fanalino di coda Southampton. In avvio i Saints provano a difendere molto compatti, ma con il passare dei minuti i padroni di casa trovano sempre più spazio. Al 24’ minuto arriva il gol dell’1-0, con Nkunku che sfrutta la torre di Adarabioyo su corner e insacca sul secondo palo. I Blues non si fermano, e al 36’ minuto proprio Nkunku mette in moto Pedro Neto, che con un bel sinistro diagonale buca Ramsdale per la seconda volta. A pochi istanti dal duplice fischio arriva anche il tris: ancora dagli sviluppi di corner, Neto crossa dentro l’area e pesca l’incornata di Colwill. Dopo l’intervallo la squadra di Maresca continua a gestire, con gli uomini di Juric che sono già praticamente ko. Nel finale c’è spazio anche per il poker, firmato da Cucurella al 78’ minuto su assist del neoentrato George. Vince il Chelsea 4-0 e sale al quarto posto momentaneo, a quota 46 punti. Fermo a 9 il Southampton, alla ventiduesima sconfitta stagionale.

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA 4-1

Cade l’Aston Villa, sconfitto 4-1 sul campo del Crystal Palace. Gli ospiti partono piuttosto bene, ma poco prima della mezzora il Palace riesce a stappare la partita con la zampata di Sarr al 29’ minuto su corner. La reazione dei Villans non si fa attendere: al 44’ minuto Rogers pareggia i conti, ma la sua rete viene annullata dopo controllo Var. Al rientro in campo dopo l’intervallo la squadra di Emery continua a premere, e questa volta il gol di Rogers non ha intralci: al 52’ minuto è 1-1. L’equilibrio dura però solamente sette minuti, perché al 59’ minuto Mateta riporta avanti i padroni di casa. Al 71’ minuto la squadra di Glasner cala il tris, con Sarr che sfrutta l’assist di Munoz e sigla la sua doppietta personale. Nel finale c’è spazio anche per il neoentrato Nketiah: l’ex Arsenal cala il poker al 91’ minuto, innescato da Mitchell. L’Aston Villa va ko 4-1 e resta bloccato a 42 punti, Crystal Palace che balza a quota 36.

BRIGHTON-BOURNEMOUTH 2-1

Scivola anche il Bournemouth in trasferta, 2-1 in casa del Brighton. I Seagulls cominciano meglio, andando meritatamente in vantaggio al dodicesimo minuto grazie al calcio di rigore trasformato da Joao Pedro. Con il passare del tempo i rossoneri iniziano a prendere fiducia, ma al duplice fischio i padroni di casa sono ancora avanti di una rete. In avvio di ripresa le Cherries continuano a premere sull’acceleratore, pareggiando i conti al 61’ minuto con Kluivert. L’inerzia sembra pendere verso gli ospiti, ma al 75’ minuto la formazione allenata da Hurzeler torna avanti: assist di Rutter e gol partita segnato dal veterano Welbeck. Con questo successo per 2-1 il Brighton sale a 43 punti, agganciando al settimo posto proprio il Bournemouth.

WOLVERHAMPTON-FULHAM 1-2

Colpo esterno del Fulham, che supera 2-1 il Wolverhampton. Vantaggio fulmineo dei Cottagers, che dopo meno di un minuto sono già avanti 1-0 grazie alla rete di Sessegnon. I padroni di casa non si lasciano abbattere dalla rete incassata, riuscendo a riportare l’incontro in equilibrio dopo il quarto d’ora: al 18’ minuto Joao Gomes sfrutta l’assist di Semedo per siglare l’1-1. Un bel primo tempo termina in parità, con un gol per parte. Gli uomini di Marco Silva iniziano nella ripresa esattamente come nella prima frazione di gioco: passano meno di centoventi secondi e gli ospiti tornano a comandare, con Adama Traoré che inventa per il 2-1 di Muniz. La formazione allenata da Vitor Pereira prova in tutti i modi a pareggiare una seconda volta fino al triplice fischio, senza però riuscirci. Vince il Fulham e sale a 42 punti, appaiandosi all’Aston Villa. Wolverhampton bloccato a 22 punti, in quartultima posizione.