Il Chelsea va sottto poi travolge il West Ham! Prima gioia Maresca

Nell’anticipo della 2^ giornata di Premier League il Chelsea rischia poi travolge il West Ham: Paquetà illude gli Hammers, poi Maresca si impone per 5-1 al London Stadium

Ago 23, 20251 Lettura
LONDON, ENGLAND - MAY 08: Kiernan Dewsbury-Hall of Chelsea celebrates with teammate Reggie Walsh after scoring their side's first goal during the UEFA Conference League 2024/25 Semi Final Second Leg match between Chelsea FC v Djurgarden at Stamford Bridge on May 08, 2025 in London, England. (Photo by Harry Murphy - Danehouse/UEFA via Getty Images)

Nell’anticipo della 2^ giornata di Premier League il Chelsea trova la prima vittoria stagionale grazie al sonoro 5-1 sul campo del West Ham. Gli Hammers si illudono con Lucas Paquetà che stappa la partita al 6’ minuto, poi parte la goleada dei Blues: il neoacquisto Joao Pedro pareggia i conti al 15’ minuto, prima di servire l’assist per il raddoppio di Pedro Neto al 23’ minuto. Enzo Fernandez cala il tris al 34’ minuto, nella ripresa le reti di Caicedo e Chalobah.

West Ham- Chelsea 1-5

Nell’anticipo della 2^ giornata di Premier League, arriva il primo successo in questa Premier League per il Chelsea, che dopo lo 0-0 contro il Crystal Palace stende il West Ham 5-1 al London Stadium. I padroni di casa partono forte, passando in vantaggio al sesto minuto grazie all’ex Milan Paquetà. La reazione degli uomini di Maresca arriva subito, e il nuovo acquisto Joao Pedro pareggia i conti al 15’ minuto. Fullkrug riporta avanti gli Hammers, ma la rete del tedesco viene annullata dopo controllo Var. I Blues approfittano del momento di sconforto dei padroni di casa, completando la rimonta al 23’ con Pedro Neto, innescato proprio da Joao Pedro. Gli innesti del mercato del Chelsea continuano a fare la differenza: poco dopo la mezzora, al 34’ minuto, Estevao apparecchia per il tris di Enzo Fernandez. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul 3-1 in favore degli ospiti, ma il divario si ampia nella ripresa: al 54’ minuto Caicedo cala il poker sugli sviluppi di corner, e quattro minuti più tardi (sempre su calcio d’angolo) è il turno di Chalobah (sul secondo assist di giornata di Joao Pedro). La formazione allenata dall’ex Potter è praticamente al tappeto, e non riesce più a reagire. Il Chelsea sale a 4 punti in classifica, West Ham ancora fermo a quota 0.

