Il City chiama il Liverpool risponde. Il duello continua

Nelle gare della domenica dell’8^ giornata di Premier League si accende il duello per la vetta tra Liverpool e Manchester City. I Reds rimangono in testa a 21 punti vincendo 2-1 contro il Chelsea di Maresca, trascinati da Salah e Curtis Jones (per i londinesi rete di Jackson). La squadra di Guardiola resta in scia a -1, trovando il successo al 95’ in rimonta contro il Wolverhampton: Gvardiol risponde al vantaggio di Strand Larsen, poi Stones la risolve per il 2-1 finale.

LIVERPOOL-CHELSEA 2-1

Torna subito in vetta il Liverpool, che ad Anfield piega il Chelsea 2-1. Sfida estremamente bloccata nelle prime fasi di gioco, con nessuna delle due formazioni che prende l’iniziativa. A pochi istanti dalla mezzora però i Reds hanno l’occasione si sbloccare il match, quando Curtis Jones conquista un calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Al 29’ minuto Salah dal dischetto non sbaglia, firmando l’1-0. Gli uomini di Maresca non reagiscono immediatamente, con la prima frazione di gioco che tramonta senza ulteriori sussulti. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli ospiti riportano l’incontro in equilibrio: al 48’ minuto Caicedo imbuca perfettamente in profondità per Nicolas Jackson, che sigla il pareggio. La gioia dei Blues dura poco, perché tre minuti più tardi i due protagonisti del primo gol del Liverpool si ripetono: questa volta Salah ricambia il favore a Jones, con l’assist per la rete del 2-1 dell’inglese. I londinesi cercano subito di mettersi in moto per il nuovo pareggio, ma con il passare dei minuti le energie di Palmer e compagni calano sempre di più. Nel finale Nkunku ha l’occasione per il 2-2, ma arriva troppo tardi sul cross morbido di Pedro Neto. Vince il Liverpool 2-1 e ritorna in testa alla Premier a quota 21 punti. Rimane in sesta posizione il Chelsea, a quota 14.

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY 1-2

Si salva ancora allo scadere il Manchester City, che piega 2-1 il Wolverhampton in rimonta al Molineux. Pronti via e i padroni di casa colpiscono subito a sorpresa, con la zampata di sinistro di Strand Larsen dopo sette minuti di gioco. Dopo la rete incassata i Citizens si mettono subito in moto per cercare il pareggio, gestendo a lungo il possesso del pallone (quasi il 90% nel corso del primo tempo). I gialloneri si difendono praticamente dentro l’area di rigore, con gli ospiti che allora riportano l’incontro in equilibrio grazie ad una conclusione da fuori: al 33’ minuto Gvardiol disegna un arcobaleno perfetto con il destro, che si spegne sotto l’incrocio dei pali nonostante il tocco di José Sá. I Wolves rischiano ancora nel quarto d’ora rimanente del primo tempo, ma riescono a rientrare negli spogliatoi in parità. Per tutto il secondo tempo la squadra di O’Neil cerca di addormentare la partita e di guadagnare tempo, con gli uomini di Guardiola che faticano a ribaltare il risultato. Quando tutto sembra ormai perduto per i blu di Manchester, ecco che arriva la rete del ribaltone: al 95’ minuto il corner preciso di Foden incontra l’incornata di Stones, che vale il 2-1 finale e i tre punti. Il City sale a 20 punti in classifica, Wolverhampton ancora ultimo ad un solo punto.