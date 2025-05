Guardiola sbatte sui Saints, il City rischia la Champions! Everton ok

Nelle gare del sabato della 36^ giornata di Premier League arriva un pareggio duro da digerire per il Manchester City, fermato sullo 0-0 in casa del già retrocesso Southampton: ora Guardiola rischia il sorpasso di una tra Newcastle e Chelsea e l’avvicinamento di Nottingham Forest. Tris di vittorie esterne per l’Everton (3-1 in casa del Fulham), il Brighton (2-0 a Wolverhampton) e il Brentford (1-0 sul campo dell’Ipswich Town).

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY 0-0

Non sono bastati gli oltre 20 tiri al Manchester City per strappare i tre punti contro il fanalino di coda, e già retrocesso, Southampton, che resiste e porta a casa lo 0-0. Dominio totale da parte degli uomini di Guardiola, che però faticano a trovare l’imbucata vincente. Verso la fine del primo tempo ci prova Akanji di testa con due occasioni ghiotte, ma al duplice fischio il punteggio è ancora in parità. I Citizens premono forte anche nella ripresa, andando vicini al vantaggio sia dopo l’ora di gioco con il sinistro di Bernardo Silva, sia all’83’ minuto con Savinho che spreca da ottima posizione. Gli ospiti ci provano in tutti i modi, ma l’incontro va in archivio a reti bianche e sullo 0-0. Il Manchester City sale a 65 punti ma rischia di riaprire clamorosamente la sua corsa alla Champions League: ora i Citizens possono subire il sorpasso di una tra Chelsea e Newcastle (in campo una contro l’altra a St. James’ Park), oltre all’avvicinamento di Nottingham Forest a due giornate dal termine.

FULHAM-EVERTON 1-3

Grande rimonta dell’Everton, che si impone per 3-1 a Craven Cottage contro il Fulham. I bianconeri cercano subito di partire bene, stappando la partita dopo il quarto d’ora con la rete di Jimenez su assist di Smith Rowe al 17’ minuto. I Cottagers continuano a premere sull’acceleratore, ma poco prima dell’intervallo subiscono il gol del pari: al 48’ minuto, in pieno recupero, Doucouré inventa per l’1-1 di Mykolenko. Dopo la pausa la formazione di Marco Silva sembra avere l’intensità giusta per riportare la sfida sui propri binari, ma nel giro di tre minuti i Toffees rifilano un uno-due micidiale: al 70’ minuto Keane completa la rimonta incornando in rete il corner di McNeil, e al 73’ minuto l’ex Udinese Beto con il destro da fuori area sigla il colpo del ko, per il definitivo 3-1. Con questa vittoria l’Everton sale a 42 punti, in tredicesima posizione, Fulham undicesimo e fermo a quota 51.

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON 0-2

Sconfitta casalinga per il Wolverhampton, il Brighton passa 2-0 al Molineux. I gialloneri fanno valere il fattore campo in avvio e cercano di gestire il possesso palla, ma poco prima della mezz’ora vanno sotto nel punteggio: calcio di rigore in favore dei Seagulls e Welbeck fa 1-0 dal dischetto al 28’ minuto. Nel quarto d’ora finale i Wolves provano a riportare l’incontro in equilibrio, ma al duplice fischio gli ospiti sono avanti di un gol. In avvio di ripresa gli uomini di Vitor Pereira sembrano avere le energie per trovare il pari, ma con il passare dei minuti l’impeto dei padroni di casa si spegne. All’85’ minuto l’ivoriano Adingra serve l’assist per il sinistro di Gruda, che chiude i conti con il 2-0 finale a pochi minuti dal termine del match. Il Brighton sale a 55 punti, in nona posizione a braccetto con il Brentford. Bloccato a 41 il Wolverhampton, scavalcato dall’Everton.

IPSWICH TOWN-BRENTFORD 0-1

Tutto piuttosto facile anche per il Brentford, che regola di misura l’Ipswich in trasferta. Le Bees dominano in lungo e in largo nel corso della partita, tenendo il possesso del pallone per costruire in avanti. Pochi minuti dopo il quarto d’ora ecco che gli ospiti colpiscono: il solito Mbeumo apparecchia per l’1-0 di Schade al 18’ minuto. Le cose non cambiano dopo il vantaggio biancorosso, con i padroni di casa che non riescono a reagire. Anche i quindici minuti negli spogliatoi non aiutano gli uomini di McKenna: la squadra di Frank continua a gestire senza rischiare. Il forcing dell’Ipswich parte troppo tardi, gli ultimi dieci minuti non bastano ai padroni di casa per strappare il pareggio: vince il Brentford 1-0 e si appaia al Brighton a 55 punti, Ipswich Town (già retrocesso) a quota 22.

BOURNEMOUTH-ASTON VILLA 0-1

L’Aston Villa batte il Bournemouth e sogna la Champions League, rimettendosi prepotentemente in gioco per la top 5. Spingono subito i Villans con Ramsey, ma la prima occasione concreta è per i padroni di casa: Scott apparecchia per Evanilson, ma c’è il Dibu Martinez. L’Aston Villa torna ad accelerare nel finale di tempo e, dopo aver colpito una traversa e aver costretto Kepa a un doppio intervento, passa nel maxi-recupero. Siamo al 50′ minuto quando Rogers serve Watkins, che trova la sua 75a rete col club: 1-0 al riposo. Nella ripresa Kamara sfiora subito il bis, poi i Villans si mettono in controllo. L’episodio che cambia tutto arriva all’81’ minuto, quando Ramsey è ingenuo e viene espulso per una doppia ammonizione. Questo scenario risveglia il Bournemouth, che inizia a spingere: Semenyo, Evanilson e Zabarnyi flirtano col pareggio. Nel finale Iraola si gioca la carta-Jebbison per alzare la pressione offensiva, ma i suoi non vanno oltre la rete sfiorata da Senesi. Vince dunque 1-0 l’Aston Villa, che resta vivo nella lotta-Champions: ora è quarto con 63 punti insieme a Chelsea e Newcastle, che si sfideranno domani. Si ferma a quota 53 il Bournemouth, che spreca la chance di agganciare l’ottavo posto.