Premier League

Il City si fa rimontare sul 2-2, l’Arsenal scappa. Lo United fa 3 su 3

Nelle partite della Domenica della 24^ giornata di Premier League il Tottenham riprende il City e scivola a meno 6 dall’Arsenal che si gode il momento senza giocare. Terza vittoria di fila per il Manchester United con un gol allo scadere di Sesko al 94’ minuto. Cade l’Aston Villa in casa contro il Brentford. Nottingham Forest-Crystal Palace finisce 1-1

Feb 2, 20262 Lettura
BODO, NORWAY - JANUARY 20: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FK Bodo/Glimt and Manchester City at Aspmyra Stadion on January 20, 2026 in Bodo, Norway. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nelle partite della domenica della 24^ giornata di Premier League il Manchester City non risponde all’Arsenal. La squadra di Guardiola viene ripresa da 0-2 a 2-2 sul campo del Tottenham: super doppietta di Solanke. Non tiene il passo nemmeno l’Aston Villa, ora a -7 dalla vetta dopo il ko casalingo per 1-0 contro il Brentford. Terza vittoria di fila per il Manchester United, Sesko realizza il 3-2 sul Fulham al 94’ minuto, mentre Nottingham Forest-Crystal Palace finisce 1-1.

MANCHESTER UNITED-FULHAM 3-2

Terza vittoria consecutive per il Manchester United, che piega 3-2 il Fulham allo scadere a Old Trafford e torna subito al quarto posto scavalcando il Chelsea. Il primo tempo è appannaggio dei Red Devils, che sbloccano il match al 19’ minuto con Casemiro. I Cottagers faticano a reagire, all’intervallo il punteggio resta sull’1-0. In apertura di secondo tempo gli uomini di Carrick trovano anche il raddoppio con Cunha, ma quanto tutto sembra facile per i rossi di Manchester ecco che i bianconeri rimontano: all’85’ minuto Jimenez accorcia le distanze, poi al 91’ Kevin gela l’Old Trafford con il gol del 2-2. La partita sembra finita, ma in realtà non lo è: infatti, al 94’ minuto Sesko regala tre punti ai suoi, su assist del solito Bruno Fernandes. Con questa vittoria lo United sale a 41 punti, al quarto posto e a -6 dal City secondo.

ASTON VILLA-BRENTFORD 0-1

Sembra proprio aver ragione Unai Emery quando ripete che l’Aston Villa, nonostante la classifica, non è pronto per la lotta al titolo. La conferma arriva dal ko interno col Brentford, l’1-0 con qui le Bees conquistano Villa Park col gol decisivo segnato al 46’ minuto da Ouattara in 10 contro 11 dopo l’espulsione di Schade al 42’ minuto. L’Aston Villa, coi nuovi acquisti Douglas Louiz e Tammy Abraham subito nel motore, tira 26 volte (solo 5 in porta) ma non riesce a sfondare. Il secondo ko di fila in casa significa che l’Arsenal resta avanti di 7 punti e l’Aston Villa ora è terzo.

NOTTINGHAM FOREST-CRYSTAL PALACE 1-1

Finisce pari tra Nottingham Forest e Crystal Palace, con la nuova squadra di Lorenzo Lucca in 10 per tutta la ripresa per l’espulsione di Nico Williams per il fallo di mani che porta al rigore del definitivo 1-1 trasformato da Ismaila Sarr al 47’ minuto, col quale risponde al fulmineo vantaggio biancorosso di Gibbs-White dopo soli 5 minuti. Il Forest resta quartultimo con 26 punti, il Palace è tre lunghezze avanti.

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY 2-2

Nell’ultima partita della giornata il pareggio tra Tottenham e Manchester City fa godere l’Arsenal: rimonta Spurs da 0-2 a 2-2. Il primo tempo degli uomini di Guardiola è praticamente perfetto: prima, all’11’ minuto, Cherki porta in vantaggio i Citizens su assist di Haaland, poi al 44’ minuto Semenyo raddoppia a pochi istanti dall’intervallo. I padroni di casa si scuotono dopo la pausa, e affrontano il secondo tempo con tutt’altro piglio: al 53’ minuto Solanke accorcia le distanze su invenzione di Xavi Simons, ma l’attaccante inglese si supera al 70’ minuto trovando la sua personale doppietta dopo aver raccolto l’assist del neoacquisto Gallagher. Nel quarto d’ora finale gli ospiti provano in tutti i modi a vincerla, senza però riuscirci. Il Manchester City sale a 47 punti, ora a -6 dall’Arsenal capolista. Tocca quota 29 il Tottenham, ancora in quattordicesima posizione.

Nello Paolo Pignalosa

