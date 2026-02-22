Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Il City si porta a -2 dall’Arsenal, Chelsea e Aston Villa steccano

Nelle partite del sabato della 27^ giornata di Premier League l’Aston Villa pareggia in extremis contro il Leeds: 1-1. Stesso risultato per il Chelsea contro il Burnley. Il Brighton vince a sorpresa in casa del Brentford. Nel big match, giocato in posticipo, O’Reilly trascina la vittoria il Manchester City sul Newcastle e si lancia prepotentemente a meno 2 dall’Arsenal. La corsa al titolo si riapre clamorosamente.

Feb 22, 20262 Lettura
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 18: Phil Foden #47 of Manchester City celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Manchester City FC and Wydad AC at Lincoln Financial Field on June 18, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images)

Nelle partite del sabato della 27^ giornata di Premier League il Manchester City piega 2-1 il Newcastle e si rilancia nella corsa al titolo: gli uomini di Guardiola vincono grazie alla doppietta di O’Reilly, ai Magpies non basta il gol di Hall. Ora i Citizens sono solo a -2 dall’Arsenal capolista. Perde ancora terreno l’Aston Villa, solo 1-1 in rimonta sul Leeds, stesso risultato per il Chelsea col Burnley. Il Brighton piega il Brentford 2-0 in trasferta.

CHELSEA-BURNLEY 1-1

Beffa per il Chelsea, ripreso nel finale, al 93’ minuto in casa dal Burnley. Pronti via e gli uomini di Rosenior stappano subito la partita: al quarto minuto Pedro Neto apparecchia per l’1-0 di Joao Pedro. I Blues continuano a premere sull’acceleratore, ma all’intervallo il punteggio è il medesimo. Dopo la pausa i padroni di casa sfiorano il raddoppio a più riprese, ma al 72’ minuto ecco che arriva l’episodio in favore degli ospiti: doppia ammonizione di Fofana e Chelsea costretto a giocare in inferiorità numerica per gli ultimi 20 minuti, oltre ai minuti di recupero. Il Burnley spinge con l’uomo in più, e al 93’ minuto trova la rete del definitivo 1-1: assist di Ward-Prowse per Flemming, che gela Stamford Bridge. Chelsea quarto a quota 45 punti (in attesa del Manchester United), Burnley sempre penultimo, ora a 19 punti.

ASTON VILLA-LEEDS 1-1

Pari per 1-1 tra Aston Villa e Leeds. Ospiti avanti con Stach, intorno alla mezz’ora di gioco, precisamente al 31′ minuto, arriva poi il pari dei padroni di casa con l’ex Roma e Milan Abraham all’88’ minuto che consente ai Villans di portare a casa quantomeno un punto. Padroni di casa saldamente al terzo posto a quota 51 punti, ma la distanza dal Manchester City di Guardiola aumenta, vista la vittoria dei citizens nel posticipo serale.

WEST HAM-BORNEMOUTH 0-0

Pari per 0-0 tra West Ham e Bournemouth. Un risultato che scontenta un po’ entrambe le squadre. Gli Hammers restano terzultimi con 25 punti, a -2 dal Nottingham che ospiterà il Liverpool, mentre il Bournemouth sale a quota 38, rimanendo abbastanza distante dalla zona Europa.

BRENTFORD-BRIGHTON 0-2

Passa a sorpresa anche il Brighton, in trasferta contro il Brentford. Il punteggio si sblocca alla mezz’ora con Gomez, che ribadisce in rete un pallone vagante dopo una clamorosa traversa di Kadioglu. Nel recupero del primo tempo, al minuto 46, arriva anche il raddoppio, firmato da Welbeck, che sfrutta il maldestro tentativo di chiusura di Ajer a centro area.

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 2-1

Nel posticipo il Manchester City riapre tutto in vetta alla Premier League, 2-1 al Newcastle e Arsenal ora solamente a due punti di distanza. Ottima partenza da parte degli uomini di Guardiola, che al 14’ minuto sbloccano il match: assist di Marmoush per l’1-0 di O’Reilly. I Magpies reagiscono furiosamente, pareggiando i conti al 22’ minuto grazie al sinistro di Hall, dopo il tocco di Ramsey. Passano meno di cinque minuti e i Citizens tornano avanti, ancora una volta con O’Reilly, che al 27’ minuto firma la sua doppietta personale innescato da Haaland. I bianconeri, sotto di un gol all’intervallo, cercano di attaccare con insistenza per tutto il secondo tempo. I padroni di casa soffrono e rischiano, ma alla fine portano a casa il successo. Il Manchester City con questo 2-1 sale a 56 punti, a -2 dall’Arsenal capolista.

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

