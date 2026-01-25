Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Il City torna a vincere, Liverpool ancora ko! Pari Tottenham

Nelle partite del sabato della 23^ giornata di Premier League il City torna a vincere, e lo fa dopo un mese: Marmoush e Semenyo riportano Guardiola a -4 dall’Arsenal. Il Liverpool va clamorosamente ko al 95' minuto: Reds battuti 3-2 dal Bournemouth. Solo un pari, 2-2, per il Tottenham.

Gen 25, 20263 Lettura
BODO, NORWAY - JANUARY 20: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FK Bodo/Glimt and Manchester City at Aspmyra Stadion on January 20, 2026 in Bodo, Norway. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nelle partite del Sabato della 23^ giornata di Premier League, il Manchester City torna alla vittoria battendo 2-0 il Wolverhampton all’Etihad e si porta a -4 dalla capolista Arsenal, impegnata nel big match con lo United: decidono Marmoush al 6’ minuto e Semenyo al 47’ minuto. Si ferma ancora il Liverpool: il Bournemouth vince 3-2 al 95′ minuto grazie al gol di Adli. Il Tottenham strappa nel finale il 2-2 sul campo del Burnley, il Fulham piega 2-1 il Brighton. In apertura il West Ham supera in scioltezza, con un netto 3-1 finale, il Sunderland.

WEST HAM-SUNDERLAND 3-1

Nella prima gara della giornata, il West Ham si è sbarazzato senza difficoltà del Sunderland. Gli Hammers passano in vantaggio al 14′ minuto, quando Bowen crossa da destra e Summerville svetta imperioso. Il raddoppio lo firma Bowen su calcio di rigore per il fallo di Reinildo su Scarles e a fine primo tempo arriva anche la terza rete, con il bolide dalla distanza di Mateus Fernandes. Al 66′ minuto Brobbey accorcia le distanze, con un colpo di testa al termine di una ripartenza molto rapida del Sunderland.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON 2-0
Il Manchester City (in cui fa il suo debutto Guehi) accoglie all’Etihad il Wolverhampton, squadra desolatamente all’ultimo posto in classifica. Guardiola decide di puntare su Marmoush, regalandogli una maglia da titolare, e l’egiziano lo ripaga sbloccando il match già al 6’ minuto: l’ex Eintracht Francoforte colpisce con una zampata da centravanti puro, sfruttando al meglio l’ottimo cross dalla destra di Matheus Nunes. Sempre Marmoush trova poi un palo al 35’ minuto, nel corso di un’azione che porta anche a un on-field review per un potenziale fallo di mano: il Var richiama infatti l’arbitro al monitor per fargli analizzare un evidente braccio largo di Mosquera. Il direttore di gara considera però naturale il movimento del difensore dei Wolves e non assegna alcun calcio di rigore. A fare 2-0 nel recupero del primo tempo ci pensa allora Semenyo, al suo primo gol in Premier League con la maglia degli Sky Blues: l’ex Bournemouth sale così già a quota tre reti in quattro partite con il City, un impatto devastante. Il ghanese ci riprova quindi al 78’, ma la traversa gli nega la doppietta. Guardiola si deve accontentare allora del 2-0, risultato che gli consente comunque di tornare alla vittoria in campionato dopo circa un mese e di salire a 46 punti, a -4 dall’Arsenal (in campo domenica contro il Manchester United). A 8 punti rimane invece il Wolverhampton, alla diciassettesima sconfitta.

BOURNEMOUTH-LIVERPOOL 3-2
Ennesima partita stagionale e in Premier League da dimenticare per il Liverpool, che perde 3-2 al 95′ minuto sul campo del Bournemouth. Le Cherries, al 33′ minuto, sono già avanti di due gol grazie a Evanilson, a segno al 26′ minuto su assist di Scott, e all’ex Milan Alex Jimenez. Piove sul bagnato al 35′ minuto per Slot, visto che si fa male Joe Gomez: al suo posto entra Endo. Prima dell’intervallo, però, van Dijk accorcia le distanze su assist di Szoboszlai. Il forcing del Liverpool sembra premiare i Reds all’80’ con la punizione a due battuta da Salah e finalizzata proprio dall’ungherese, ma al 95′ minuto arriva la doccia fredda: Adli segna il 3-2, fa impazzire il Vitality Stadium e il pubblico delle Cherries. Il Bournemouth sale a 30 punti e mantiene il +10 sul terzultimo posto, mentre il Liverpool resta a quota 36 e rischia ora in un colpo di scivolare dal quarto al sesto posto: dipenderà da Arsenal-United e Crystal Palace-Chelsea.

FULHAM-BRIGHTON 2-1

Prezioso successo in rimonta del Fulham che supera 2-1 il Brighton: i Seagulls sono avanti dal 28′ minuto del primo tempo con Ayari ma nella ripresa la musica cambia. Al 72′ minuto l’ex Milan Chukwueze pareggia i conti. Poi, in pieno recupero, al 92′ minuto, Wilson regala i tre punti ai Cottagers. La formazione londinese sale così a 34 punti, alle porte della zona europea, e stacca la squadra di Hurzeler, ferma a 30.

BURNELY-TOTTENHAM 2-2

Crisi senza fine invece per il Tottenham (28 punti) che, in campionato, non sa più vincere: reduci da due pari e altrettanti ko, gli Spurs non vanno infatti oltre il 2-2 sul campo del Burnley (penultimo a 15). Dopo aver sbloccato il risultato al 38′ minuto con Van de Ven, i campioni in carica dell’Europa League vengono rimontati dai ‘Clarets‘, in gol con l’ex Napoli Tuanzebe al 45′ minuto e Foster al 76′ minuto. L’acuto dell’ex Atalanta e Genoa Romero allo scadere, cioè proprio al 90′ minuto, evita a Frank la sconfitta.

Nello Paolo Pignalosa

