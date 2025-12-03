Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Il City vince col brivido, il Fulham sfiora l’impresa. Pari Newcastle

Nelle gare della 14^ giornata di Premier League il Manchester City vince una gara pirotecnica e rocambolesca. Pazzo 5-4 in casa del Fulham, che rischia di rimontare clamorosamente, per Guardiola con un super Foden. Pari tra Newcastle e Tottenham: 2-2 tra i Magpies e gli Spurs

Dic 3, 2025
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 05: Erling Haaland of Manchester City reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Manchester City and Borussia Dortmund at City of Manchester Stadium on November 05, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nelle gare della 14^ giornata di Premier League il Manchester City piega il Fulham in trasferta: i Citizens vincono 5-4 con le reti di HaalandReijndersDoku e la doppietta di Phil Foden. I padroni di casa vanno a un passo dalla rimonta clamorosa con i gol di Smith RoweIwobi e la doppietta di Chukwueze. Termina 2-2 la sfida tra Newcastle Tottenham, mentre l’Everton prende tre punti con l’1-0 in casa del Bournemouth.

FULHAM-MANCHESTER CITY 4-5
Pazza vittoria del Manchester City, che si impone per 5-4 a Craven Cottage contro il Fulham e mette pressione all’Arsenal. La squadra di Guardiola parte subito forte, stappando la partita al 17’ minuti con Haaland su assist di Doku. L’attaccante norvegese torna protagonista venti minuti più tardi, quando al 37’ minuto innesca Reijnders per il 2-0. Al 44’ minuto gli uomini di Guardiola calano già il tris con Foden, ma nel recupero del primo tempo Smith Rowe accorcia le distanze per il 3-1 all’intervallo. Dopo la pausa gli ospiti continuano a spingere, e al 48’ minuto Foden raccoglie il secondo assist di Haaland per il 4-1. La cinquina arriva al 54’ minuto, con Doku che propizia l’autorete di Berge. Partita non finita e che riserva un grandissimo colpo di scena: i padroni di casa prima accorciano con Iwobi al 57’ minuto, poi, quasi nel finale, arriva la doppietta dell’ex Milan Chukwueze, che segna le reti al 72’ minuto ed al 78’ minuto, che riaccende il finale con il 5-4 a poco più di dieci minuti dal termine. La formazione allenata da Marco Silva nel finale ci prova in tutti i modi, ma alla fine a vincere sono i blu di Manchester. Il City sale a 28 punti, a -2 dall’Arsenal primo: fermo a quota 17 il Fulham, a un passo dall’impresa.

BOURNEMOUTH-EVERTON 0-1
Colpo esterno dell’Everton, 1-0 sul campo del Bournemouth. Già nel primo tempo i Toffees vanno più volte ad un passo dal vantaggio: al 43’ minuto Barry colpisce un palo di testa su calcio d’angolo. Le Cherries faticano, anche se si vedono annullare un gol nel recupero. Anche nel secondo tempo la squadra di David Moyes continua ad imporre il proprio ritmo, con i padroni di casa che stanno chiusi nella loro metà campo. Al 78’ minuto ecco che arriva il gol partita: assist di Carlos Alcaraz e 1-0 di Jack Grealish, che regala i tre punti alla formazione del Merseyside. Vince l’Everton e sale a 21 punti, superando tra le altre anche il Bournemouth, fermo a 19.

NEWCASTLE-TOTTENHAM 2-2

Beffa per il Newcastle, ripreso al fotofinish, al minuto 95, sul 2-2 dal Tottenham a St. James’ Park. I Magpies dominano in lungo e in largo nel primo tempo, ma non riescono a sfondare. Gli ospiti si difendono e mantengono la porta inviolata, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. A inizio ripresa Howe sostituisce Tonali per far entrare Bruno Guimaraes, e il cambio porta i suoi frutti: al 71’ minuto il brasiliano raccoglie l’assist di Woltemade e insacca l’1-0. La reazione degli Spurs arriva ed è molto rapida: sette minuti più tardi Romero di testa incorna in rete il cross di Kudus per l’1-1. A pochi minuti dal 90’ minuto i padroni di casa tornano avanti: calcio di rigore guadagnato da Burn e trasformato da Gordon all’86’ minuto. Quando tutto lascia pensare al successo dei bianconeri, ecco che la formazione allenata da Frank strappa il punto: al 95’ minuto è ancora Romero a rovinare i piani avversari, con la doppietta personale sugli sviluppi di corner per il definitivo 2-2. Newcastle e Tottenham restano appaiate in classifica, salendo entrambe a 19 punti.

Nello Paolo Pignalosa

