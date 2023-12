Il Palace beffa il City nel finale, il Chelsea torna a vincere. Paura Lockyer

Nella 17^ giornata di Premier League, il Manchester City spreca il doppio vantaggio e non va oltre il 2-2 con il Crystal Palace: dopo le reti di Grealish e Lewis, le Eagles pareggiano nel finale grazie a Mateta e al rigore di Olise al 95′. Sorride il Chelsea, che supera 2-0 lo Sheffield con Palmer e Jackson. Il Newcastle piega 3-0 il Fulham. Attimi di terrore in Premier League. Durante il match Bournemouth-Luton Town, intorno al 60′ il giocatore del Luton Tom Lockyer ha avuto un malore ed è collassato in campo. Immediato l’intervento dei medici in campo: l’arbitro ha sospeso la partita e le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Il match è stato dunque rinviato, come comunicato ufficialmente dalla Premier League. Il giocatore, secondo quanto riferito da Sky Sports, sarebbe comunque vigile e sottoposto alle cure mediche. Non è la prima volta che Lockyer si sente male. Già lo scorso maggio ebbe un malore a Wembley durante la finale promozione vinta ai rigori sul Coventry. Successivamente era stato sottoposto a un intervento chirurgico e dopo un mese aveva avuto il via libera dei medici per tornare a giocare. “Mi hanno dato il via libera per tornare in campo. Mi sono sottoposto a tutti gli esami del caso e sono risultati tutti negativi“, aveva detto il capitano del Luton in quell’occasione.

MANCHESTER CITY-CRYSTAL PALACE 2-2

Beffa clamorosa per il Manchester City che, avanti 2-0, butta via due punti facendosi rimontare sul 2-2 dal Crystal Palace. All’Etihad, i campioni d’Europa passano in vantaggio al 24′ minuto: azione tutta in verticale della formazione di Guardiola, con Foden che serve Grealish, bravo a metterla all’angolino con un preciso destro. Dieci minuti dopo, le Eagles perdono Ward, sostituito da Ozoh. Ad inizio ripresa, invece, arriva il raddoppio: l’autore dell’1-0 triangola con Foden, la palla danza in area e a mettere tutti d’accordo è Lewis, che con il destro fa 2-0 al 54′ minuto. La partita sembrerebbe finita, ma gli ospiti la riaprono al 76′ minuto, grazie a Mateta, al secondo gol di fila dopo quello rifilato al Liverpool: con tre tocchi, arriva la rete che riduce le distanze, con Schlupp che riceve direttamente dalla difesa e mette al centro per il francese, che in tap-in non sbaglia. Il City non chiude la partita e la beffa arriva al 95′ minuto: fallo di Foden in area e rigore per il Crystal Palace, con Olise che dal dischetto beffa l’Etihad e Guardiola. I campioni d’Inghilterra in carica restano quarti e ora rischiano di scivolare a -6 dalla vetta, mentre il Crystal Palace si porta a 17 punti.

CHELSEA-SHEFFIELD UNITED 2-0

Il Chelsea torna a sorridere e dopo due ko di fila piega 2-0 lo Sheffield United. Vittoria tutt’altro che scontata per i Blues e che arriva nella ripresa, nel giro di 7 minuti: Sterling sfonda sulla destra e mette al centro per Palmer che non può sbagliare. Al 61′ minuto, invece, l’autore del gol del vantaggio veste i panni di assistman e, dopo una lunga azione, mette al centro per Jackson che, da zero metri, non può non siglare la rete che indirizza la partita. La staffetta si ripeterebbe all’84’ minuto, ma stavolta la difesa degli ospiti salva il potenziale 3-0. Il risultato non cambia e il Chelsea non rischia: i Blues vincono ancora in casa (dopo il 3-2 al Brighton) e si portano a 22 punti, mentre lo Sheffield resta sempre più ultimo a quota 8.

NEWCASTLE-FULHAM 3-0

Giornata storica per il Newcastle, che riesce dopo un primo tempo ricco di episodi a vincerla nella ripresa: 3-0 al Fulham. Doppio infortunio in avvio per i Magpies: al posto di Schar e Joelinton entrano Krafth e Miley, che firma il vantaggio al 57′ minuto diventando il più giovane marcatore in Premier League della storia del club. Tra i due infortuni, al 22′ minuto, l’espulsione di Jimenez che lascia in dieci i Cottagers. La partita si chiude poi sette minuti dopo l’1-0, con Almiron che riceve da Gorgon e raddoppia. Infine, All’82’ minuto, Burn sigla il tris che manda definitivamente in archivio il match. Vittoria fondamentale per il Newcastle, che accorcia sulla zona Champions: ora è a -5 dal City. Resta a 21, invece, il Fulham, sorpassato dal Chelsea.

BURNLEY-EVERTON 0-2

Quarta vittoria consecutiva per i Toffees, che regolano la pratica Burnley ed escono definitivamente dalla zona rossa. McNeil e Calvert-Lewin mettono alla prova Trafford in avvio, ma è Onana a portare avanti gli ospiti con un colpo di testa al 19’ minuto sugli sviluppi di un corner. Un altro calcio piazzato genera poi il raddoppio sei minuti dopo, questa volta con la con la firma di Keane. In avvio di ripresa ci prova Foster a riaprire la partita (tiro parato da Pickford), ma è immediata la risposta su calcio di punizione da posizione defilata di Garner, disinnescato dal portiere avversario. La partita diventa particolarmente aperta ed equilibrata nella seconda frazione e lo si vede anche dai continui botta e risposta: Keane sfiora la doppietta al 63’minuto, ma questa volta il suo mancino da corner colpisce il palo, dopodiché lo stesso esito tocca a Sander Berge, che vede stamparsi sul legno la sua conclusione dal limite al 79’minuto. Il risultato non cambia più e l’Everton tocca così quota 16 punti, mentre il Burnley resta nelle retrovie a quota otto.

BORNEMOUTH-LUTON SOSPESA

Tom Lockyer, 29enne difensore gallese e capitano del Luton, è collassato in campo a seguito di un arresto cardiaco nel corso della ripresa del match sul campo del Bournemouth valido per la 17^ giornata. I giocatori hanno deciso di lasciare il campo e di rientrare negli spogliatoi. La partita è stata definitivamente interrotta. Grande spavento per Tom Lockyer, 29enne difensore gallese del Luton: il giocatore, intorno al 65′ minuto, del match sul campo del Bournemouth e valido per la 17esima giornata di Premier League, ha accusato un malore ed è collassato in campo. I giocatori delle due squadre hanno deciso di lasciare il terreno di gioco e di rientrare negli spogliatoio. Secondo quanto ufficialmente comunicato dal Luton attraverso i propri profili social Lockyer, che ora si trova in ospedale per sottoporsi a ulteriori accertamenti, è stato vittima di un arresto cardiaco in campo ed era già reattivo quando è stato portato fuori dal terreno di gioco in barella. La partita, che al momento dell’interruzione era ferma sul risultato di 1-1, è stata definitivamente sospesa. Dopo l’annuncio dell’interruzione definitiva, i giocatori di entrambe le squadre sono rientrati sul terreno di gioco per applaudire i tifosi che erano rimati sugli spalti del Vitality Stadium in attesa di notizie.

IL PRECEDENTE DEL 27 MAGGIO SCORSO

Lockyer aveva avuto un malore dalla dinamica simile anche durante la passata stagione in occasione della finale playoff di Championship (la Serie B inglese) tra il Luton e il Coventry, disputata il 27 maggio. A giugno il difensore gallese si era sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema al cuore all’origine del malore.