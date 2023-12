Il Dortmund non va oltre l’1-1. Il Lipsia cala il tris contro l’Hoffenheim

Primi nel girone in Champions, male l’andamento in campionato. Il Borussia Dortmund di Terzic dopo la sconfitta casalinga contro il Lipsia e il pareggio contro la capolista, stecca anche la gara in trasferta contro l’Augsburg. Alla WWK Arena dopo due occasioni per le “vespe” con M. Reus e R. Bensebaini sono gli avversari a portarsi avanti al 23′ con la rete a tu per tu con il portiere di E. Demirovic. Il vantaggio però dura appena 12 minuti, al 35′ infatti gli ospiti rispondono con il gol di D. Malen su un grande assist di tacco di Fullkrug. E dopo l’occasione al 69′ dei padroni di casa ancora con Demirovic dove ci ha pensato N. Schlotterbeck a respingere la conclusione, sono i “gialloneri” allo scadere a risultare più pericolosi con la mezza rovesciata di N. Fullkrug al 87′ parata dal portiere in collaborazione con il palo e il tacco di D. Malen da distanza ravvicinata. E se da un lato l’Augsburg che sa bene di essersela scampata si tiene stretto questo punto, gli ospiti dall’altro sanno di aver perso due punti importanti.

L’Union Berlino uscito fuori dall’Europa Martedì, dopo la vittoria della scorsa settimana contro il Gladbach che lasciava presagire ad un “nuovo inizio”, ritorna a perdere contro il Bochum e ad incassare altri 3 gol. Con un Bonucci in panchina per la seconda volta consecutiva, la squadra di T. Letsch ci mette 45 minuti più recupero a trovare il vantaggio con T. Asano. Nel secondo tempo chiudono i conti con G. Paciencia e K. Stoger su rigore. Brutta prestazione per la formazione di Berlino che scarseggia in fase offensiva, solo 2 i tiri in porta su 10 totali contro i 7 su 21 degli avversari. L’Union Berlino resta così in piena zona retrocessione a quota 10. Sale a quota 16 il Bochum.

Ritorna al successo il Wolfsburg dopo 2 ko di fila contro Bochum e Friburgo. Gli uomini di N. Kovac che non vincevano in trasferta da oltre 3 mesi (26 Agosto) riescono a strappare 3 punti al Darmstadt in 10 uomini. Rimasti infatti in inferiorità numerica al 27′ per un rosso diretto a M. Lacroix, i “Lupi” firmano il gol vittoria a mezz’ora dalla fine con L. Majer. Con il Darmstadt fermo all’ultimo posto a quota 9, il Wolfsburg si porta a metà classifica a quota 19.

Vince fuoricasa anche l’Heidenheim 1-0 contro il Mainz. A sbloccare la gara e a mettere a segno la rete dell’1-0 finale è il lampo di M. Pieringer al 12′ su assist di B. Gimber. In avvio di ripresa L. Ajorque prova a ristabilire la parità ma il pallone esce di poco sulla destra. Al 75′ ci prova anche M. Muller per gli “Zerocinque” ma l’estremo difensore ci mette le mani. E se grazie a questa vittoria l’Heidenheim stacca di 7 punti la zona rossa, il Mainz con la sconfitta continua a restarci dentro fino al collo.

Chiude il trionfo del Lipsia sull’Hoffenheim. Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions ottenuta con largo anticipo, i “tori rossi” in campionato guadagnano il loro terzo successo di fila. In seguito all’1-0 timbrato da L. Klostermann al 34′ e alla reazione immediata degli avversari al 42′ con O. Kabak, è l’entrata al 66′ del numero 10 Emil Forsberg a cambiare l’inerzia della partita. Dopo 4 minuti è infatti lo svedese a firmare il raddoppio con un missile sotto l’incrocio su un grande assist di L. Openda. Ad un quarto d’ora dalla fine M. Simakan mette il sigillo alla partita. Malissimo l’Hoffenheim che rischia di terminare la propria gara in 10 per un fallo di F. Grillitsch poi corretto con il cartellino giallo. Allo scadere l’attaccante 32enne vorrebbe regalarsi una doppietta personale ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Lipsia sale così al momentaneo terzo posto in classifica. Resta dietro a quota 23 la formazione di P. Matarazzo.