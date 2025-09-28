Il Dortmund resta in scia del Bayern. Ok Lipsia e Leverkusen

MAINZ- BORUSSIA DORTMUND 0-2

Vittoria e secondo posto con tredici punti a due lunghezze dal Bayern Monaco capolista. Prosegue il momento di grande ispirazione del Borussia Dortmund che espugna per 2-0 il campo di un Mainz ridotto a dieci uomini per l’espulsione di Zentner al minuto 67. I gialloneri sono al quarto acuto di fila e alla quarta partita consecutiva a porta inviolata. I padroni di casa non riescono ancora una volta ad aggiudicarsi un match casalingo accumulando la terza sconfitta interna di fila in altrettante gare e restando a quota 4 al tredicesimo posto nella zona mediobassa della graduatoria. Al 27′ Svensson porta in vantaggio gli ospiti su assist dalla sinistra e da distanza ravvicinata. Al 40′ Adeyemi si invola in contropiede dalla sua metacampo e, dopo un’intesa con Brandt, raddoppia con un tiro da distanza ravvicinata. Per lui è la seconda giornata consecutiva a bersaglio. Il Mainz è ora atteso dall’impegno di martedì 2 ottobre alle 18.45 in Conference League contro i ciprioti dell’Omonia. I gialloneri sfideranno invece in Champions League mercoledì 1 ottobre alle 21 in casa gli spagnoli dell’Athletic Bilbao in cerca della prima vittoria nella competizione dopo il 4-4 ottenuto contro la Juventus.

HEIDENHEIM- AUGSBURG 2-1

Dopo quattro stop consecutivi, ecco la prima vittoria stagionale. L’Heidenheim toglie lo zero dalla casellina punti e vittorie superando per 2-1 alla Voith- Arena l’Augsburg. Gli ospiti incappano nella quarta sconfitta consecutiva e restano nella parte bassa della graduatoria con tre punti raggiunti proprio dall’Heidenheim. La vittoria dei padroni di casa viaggia sull’asse Conteh- Kaufmann. Al 2′ della ripresa il primo serve il secondo mettendolo in condizione di segnare la rete dell’1-0, al 9′ le parti si invertono ed è Conteh a raddoppiare. L’Augsburg cerca di rimettersi in gioco accorciando le distanze con Tietz al 53′ ovvero in pieno recupero ma è ormai tardi.

ST PAULI- BAYER LEVERKUSEN 1-2

Quarto risultato utile di fila e seconda vittoria stagionale e prima esterna per il Bayer Leverkusen che supera al Millerntor Stadion il St Pauli e si porta a quota otto punti che valgono il temporaneo quinto posto. Il St Pauli non riesce invece a riscattare la sconfitta subita sul campo dello Stoccarda e si vede scavalcare in classifica proprio dagli ospiti rimanendo a sette punti. Al minuto 25 la squadra di mister Kasper Hjulmand si porta avanti per merito di Tapsoba con un tiro da distanza ravvicinata su assist nell’area piccola susseguente a un calcio di punizione Al 32′ Wahl rimette i padroni di casa in carreggiata con una conclusione a giro sugli sviluppi di un corner dalla destra. Al 13′ della ripresa Poku raccoglie un filtrante di Grimaldo e fulmina Vasilj con un diagonale. Il Bayer Leverkusen comincia quindi a caricare le pile a dovere in vista della sfida di Champions League di mercoledì 1 ottobre alle 21 contro gli olandesi del Psv Eindhoven.

WOLFSBURG- RB LIPSIA 0-1

All’inizio fu una stecca con il Bayern Monaco di ampie proporzioni. Da allora, l’RB Lipsia ha cambiato pelle inanellando quattro vittorie consecutive che l’hanno portato al terzo posto con dodici punti nella parte di classifica dove si può sognare. L’ultimo cammeo di Bakayoko e compagni è l’1-0 rifilato al Wolsfburg che subisce così il secondo stop di fila dopo quello sul campo del Borussia Dortmund con identico punteggio e resta inchiodato in bassa classifica a quota quattro punti. La rete che decide la partita è firmata proprio da Bakayoko dopo otto minuti su assist di Romulo.dal limite e dopo un’azione di contropiede. Per lui si tratta della seconda rete stagionale.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH- EINTRACHT FRANCOFORTE 4-6

Fuochi d’artificio nella sfida tra Borussia Monchengladbach ed Eintracht Francoforte. Alla fine il risultato sorride agli ospiti con un ampio 6-4. Gli ospiti ritrovano il sorriso dopo due stop di fila, si portano a nove punti in classifica e si pongono nelle condizioni di morale migliori per affrontare martedì 30 settembre alle 21 in terra iberica l’Atletico Madrid per la seconda giornata di Champions League. Una sfida nella quale contano di ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo il 3-1 rifilato in casa ai turchi del Galatasaay nel match d’esordio. Il Borussia Monchengladbach continua invece a viaggiare a fari spenti subendo la terza sconfitta in cinque partite e rimanendo a soli due punti in fondo alla classifica senza alcuna vittoria ancora all’attivo. In vantaggio di cinque reti, l’orgoglio calcistico della città sulle rive del fiume Meno si è poi fatto infilare quattro volte dai coriacei padroni di casa che non hanno però completato la rimonta. L’Eintracht si porta in vantaggio all’11’ con Koch su suggerimento di Chaibi. Al 15′ arriva il raddoppio di Knauff su suggerimento di Doan, al minuto 35 Burkardt realizza il 3-0 su imbeccata di Uzun e al 39′ Chaibi cala il poker ricevendo la sfera da Doan, al suo secondo assist risolutivo. Al 46’Uzun, su intuizione di Chaibi, segna il 5-0 ospite. Al 2′ della ripresa Koch segna il 6-0 e si regala la doppietta personale. Al 240 della ripresa Chaibi avrebbe potuto segnare il 7-0 ma è stato fermato dal legno. Al 27′ Castrop fa accorciare le distanze ai padroni di casa su imbeccata di Scally, Al 33′ Tabakovic segna il 2-6 su assist di Netz. Il 3-6 arriva al minuto 38 ed è opera di Engelhardt, al 54′ Ramos riceve la sfera da Scally e segna il 4-6 definitivo