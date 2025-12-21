Il Dortmund si prende il secondo posto, il Bayer passa a Lipsia

BORUSSIA DORTMUND- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-0

E sono otto. Il Borussia Dortmund allarga la serie dei suoi risultati positivi superando per 2-0 il Borussia Monchengladbach ed è secondo con 32 punti. Gli ospiti restano all’undicesimo posto a quota 16 dopo essere incappati nella seconda sconfitta di fila. I gialloneri si portano in vantaggio al minuto 10 con Brandt su assist di Sule. Al 97’ arriva il raddoppio con Beier su suggerimento di Fabio Silva.

STOCCARDA- HOFFENHEIM 0-0

Divisione della posta tra Stoccarda e Hoffenheim. I padroni di casa non bissano la vittoria nella tana del Werder Brema e restano a secco di vittorie interne con l’ultima che risale al 9 novembre. Per loro la classifica dice sesto posto con 26 punti. L’Hoffenheim è quinto a quota 27 e non riesce a dare subito una compagna alla rotonda vittoria ottenuta in casa lo scorso turno contro l’Amburgo.

WOLFSBURG- FRIBURGO 3-4

Terzo risultato utile di fila per il Friburgo. La squadra di Julian Schuster ha la meglio sul campo del Wolsfburg per 4-3 e riassapora la gioia della vittoria in trasferta che gli mancava dal 20 settembre quando superò per 3-0 il Werder Brema. I suoi punti in classifica sono venti e valgono la nona piazza. Il Wolfsburg, dal canto suo, resta quattordicesimo a quota 15 e interrompe una serie di tre risultati utili consecutivi, gli ultimi due dei quali sfociati in vittorie. Al 5’ Treu porta in vantaggio il Friburgo con un tiro dal limite. Al minuto 13 Pejcinovic pareggia con un diagonale. Sempre lui, al 4’ della ripresa, capovolge le sorti della contesa approfittando di un clamoroso rinvio errato di Atubolu. All’11’ Seelt commette fallo su Holer e Grifo trasforma il rigore che regala il nuovo pareggio al Friburgo. Al 24’ nuovo vantaggio del Wolfsburg con Pejcinovic che riceve la sfera da Wimmer e infila Atubolu con un tiro da distanza ravvicinata. Al 26’ un’autorete di Seelt riporta il Friburgo in parità. Gli ospiti la fanno loro 33’ con un diagonale di Scherhant.

AUGSBURG- WERDER BREMA 0-0

Un punto per parte tra Augsburg e Werder Brema. I padroni di casa riscattano parzialmente la sconfitta contro l’Eintracht Francoforte e sono quartultimi con 14 punti a ridosso della zona pericolante. Il Werder Brema è decimo a quota 17 e riscatta una serie di due passi falsi consecutivi. Nel finale l’Augsburg va a un soffio dal clamoroso successo con una traversa colpita da Tietz.

AMBURGO- EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

L’Amburgo cerca di scappare ma l’Eintracht Francoforte ne rintuzza la fuga. La formazione locale riscatta soltanto in parte la sconfitta pesante subita da parte dell’Hoffenheim ed è tredicesima con 16 punti. Gli ospiti ottengono il secondo risultato utile di fila e si portano a quota 25 punti che valgono il settimo posto. Al 19’ Lokonga porta in vantaggio l’Amburgo con un tiro dal limite. Al minuto 26 Larsson riceve la sfera dalla sinistra e insacca da distanza ravvicinata.

COLONIA- UNION BERLINO 0-1

Vittoria in extremis dell’Union Berlino sul terreno del Colonia in una partita che sembrava ormai avviata verso il pareggio. I renani sono al secondo passo falso di fila e restano undicesimi con 16 punti. I berlinesi sono ottavi a quota 21 dopo la seconda vittoria consecutiva. Il Colonia ha chiuso in inferiorità numerica per l’espulsione di Van Der Berg a otto minuti dal termine della gara. Gli ospiti la fanno loro con un tiro dal limite di Schafer al 46’ della ripresa sugli sviluppi di un corner dalla sinistra.

RB LIPSIA- BAYER LEVERKUSEN 1-3

Dopo il Colonia, l’RB Lipsia. Il Bayer Leverkusen amplia la sua serie di vittorie consecutive superando i padroni di casa per 3-1 e affiancandoli al terzo posto con 29 punti. L’RB Lipsia è al secondo stop di fila dopo quello patito sul campo dell’Union Berlino. Al 35’ Schlager, dal limite, porta in vantaggio i padroni di casa. Al 40’ Terrier, di testa, su cross dalla destra, pareggia. Al minuto 44 Schick, su azione di contropiede, capovolge il risultato della contesa con un diagonale. Al 52’ Culbreath, da distanza ravvicinata, segna il 3-1.