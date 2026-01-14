Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

Il Dortmund stende il Werder Brema, vince lo Stoccarda

Gli uomini di Kovac si impongono 3-0 e si portano momentaneamente a -8 dal Bayern Monaco Vince anche il Mainz

Gen 14, 20262 Lettura
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 17: Niko Kovac, Head Coach of Borussia Dortmund, reacts during the FIFA Club World Cup 2025 group F match between Fluminense FC and Borussia Dortmund at MetLife Stadium on June 17, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Carl Recine - FIFA/FIFA via Getty Images)

STOCCARDA – EINTRACHT FRANCOFORTE 3-2

Prima il poker al Bayer Leverkusen, ora la vittoria con l’Eintracht Francoforte. Lo Stoccarda prosegue nel suo momento di buona ispirazione superando l’orgoglio calcistico della città bagnata al fiume Meno per 3-2 e sale al terzo posto con 32 punti. Gli ospiti, invece, restano settimi a quota 26 e interrompono una serie utile di tre giornate. L’Eintracht Francoforte passa in vantaggio al minuto 5 per merito di Kristensen su assist di Doan. Al 27′ Demirovic regala il pareggio ai padroni di casa. Al 35′ Undav capovolge l’esito della contesa su suggerimento di Vagnoman. Al 35′ della ripresa è di nuovo parità grazie a Echghouyab che riceve la sfera da Dahoud e segna. Il pareggio sembra già scritto ma, a tre minuti dal termine, la squadra di Sebastian Hoeness la fa sua grazie a Nartey.

AMBURGO-BAYER LEVERKUSEN rinviata

Partita rinviata. La sfida tra Amburgo e Bayer Leverkusen non si è disputata per decisione della Federazione tedesca che ha valutato l’esistenza di problemi di sicurezza nell’area spettatori a causa di presenza di ghiaccio prossima a sciogliersi rapidamente e quindi in grado di mettere a rischio la loro incolumità.

MAINZ- HEIDENHEIM 2-1

La vittoria gli mancava da ben dodici turni. Il Mainz supera per 2-1 l’Heidenheim rompendo un lungo digiuno di poste piene in una sfida di capitale importanza in ottica di sicurezza di classifica. I padroni di casa si portano a quota 12 e fanno respirare la graduatoria pur trovandosi sempre in zona pericolante ovvero al terzultimo posto. L’Heidenheim continua invece a chiudere la porta della classifica in piena zona retrocessione con dodici punti dopo la terza sconfitta nelle ultime quattro gare Al 30′ i padroni di casa si portano in vantaggio grazie a Lee Jae Sung che raccoglie un suggerimento di Widmer e supera Ramaj. Al 3′ della ripresa il Mainz perviene al raddoppio grazie ad Amiri su imbeccata di Tietz. Al 15′ Schimmer prova a riportare in scia gli ospiti.

BORUSSIA DORTMUND – WERDER BREMA 3-0

Vittoria e secondo posto con 36 punti. Il Borussia Dortmund prosegue il suo campionato ad alta voce superando in scioltezza il Werder Brema e rivelandosi sempre come il maggiore antagonista dell’inossidabile Bayern Monaco. Alla terza partita senza riuscire a segnare, il Werder Brema vede sempre più allontanarsi la data della sua ultima vittoria che risale allo scorso 6 novembre e resta inchiodato a quota 17 al dodicesimo posto. Al minuto 11 Schlotterbeck riceve la sfera da Ryerson e porta in vantaggio i gialloneri. Al 30′ della ripresa Sabitzer riceve la sfera da Nmecha e raddoppia. Al minuto 38 il fossato diventa più consistente grazie alla rete di Guirassy.

