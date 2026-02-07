Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

Il Leeds cala il tris: Nottingham travolto 3-1 ad Elland Road

Nell’anticipo della 25^ giornata di Premier League il Leeds, ad Elland Road, regola il Nottingham Forest per 3-1. Primo gol in Premier per Lucca, arrivato dal Napoli nel mercato di gennaio. Ma è un gol inutile, arrivato soltanto nel finale di partita, quando il Leeds conduceva 3-0. In classifica il Nottingham resta fermo in quart’ultima posizione a 26 punti.

NOTTINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 23: Morgan Gibbs-White of Nottingham Forest celebrates scoring his team's first goal from the penalty spot with teammates during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between Nottingham Forest FC and FC Porto at City Ground on October 23, 2025 in Nottingham, England. (Photo by Jack Thomas - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nell’anticipo della 25^ giornata di Premier League, il Leeds, tra le mura amiche di Elland Road, piega le resistenze del Nottingham Forest con un netto 3-1. Apre le marcature alla mezz’ora Bogle, passano solamente 4 minuti, e Okafor (alla terza rete in campionato) firma il raddoppio. Ad inizio ripresa, al minuto 49, Calvert-Lewin mette il punto esclamativo sulla partita, segnando la rete del definitivo 3-0. Ma, poco prima dell’ora di gioco, entra Lucca nel Nottingham Forest e al minuto 86, con un colpo di testa preciso, segna il gol del 3-1 che potrebbe riaprire la gara. Ma il Leeds si difende bene e con ordine. In classifica il Leeds supera proprio il Nottingham Forest che resta fermo al quart’ultimo posto a 26 punti.

LEEDS-NOTTINGHAM FOREST 3-1

Nell’anticipo della 25^ giornata di Premier League ad Elland Road, il Leeds piega per 3-1 il Nottingham Forest, in un delicato match che ha regalato dei punti preziosi ai padroni di casa per provare ad uscire dai bassifondi della classifica. Tuttavia, a fare notizia è la prima rete di Lorenzo Lucca con la maglia, nuova, del Nottingham Forest. Nonostante sia solamente il gol della bandiera, visto che è arrivato solamente nei minuti finali e sul risultato ampiamente acquisito del Leeds, l’ex Napoli ha trovato modo di far parlare di sé. Il Leeds parte forte nei primi minuti, deciso a dettare tempi e ritmi di gioco, per provare ad imporsi. E passa al minuto 26 grazie alla rete di Jayden Bogle. Passano soli 4 minuti, alla mezz’ora di gioco precisa, e, un altro ex Napoli, Okafor raddoppia (l’ex Milan e Napoli è alla terza rete in campionato). Si va al riposo sul 2-0 per il Leeds. Ad inizio ripresa, al minuto 49, è Calvert-Lewin a mettere il sigillo sulla gara realizzando il gol del 3-0. Al minuto 54 entra Lucca nelle file del Forest, e all’86’ minuto, realizza di testa, specialità della casa, la sua prima rete in Premier League, su un cross preciso di Hutchinson. In classifica il Leeds ha adesso staccato nella parte bassa della classifica della Premier il Nottingham, che resta a 26 punti, in quartultima posizione: ci sarà da sudare per salvarsi, evitando di essere ripresi dal West Ham, che è terzultimo a 6 punti di distanza (e una partita in meno). Più dietro il Burnley a 15 punti e il tristemente ultimo Wolverhampton a 8.                                                                      

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

