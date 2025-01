Il Leicester sorprende il Tottenham, lo United torna alla vittoria

Nelle gare della domenica della 23^ giornata di Premier League, arrivano due sconfitte casalinghe delle formazioni londinesi caratterizza la domenica della Premier League. Colpo esterno del Leicester che a Londra batte in rimonta un Tottenham tutt’altro che irresistibile. Nella capitale inglese c’è gloria anche per il Brentford che passa sul campo del Crystal Palace. Niente da fare per l’Aston Villa che si fa rimontare dal West Ham. Vittoria di ossigeno puro per il Manchester United, che soffre ma batte 1-0 il Fulham nel match che chiude la giornata di Premier: decide il gol al 78′ minuto di Lisandro Martinez.

TOTTENHAM-LEICESTER 1-2

Non c’è fine al periodo nerissimo in Premier del Tottenham, che vince in tutte le competizioni ad eccezione del campionato: quinto ko nelle ultime sei partite di Premier, il quarto consecutivo. A fare festa stavolta è il Leicester, che si impone 2-1 e in rimonta a Londra. Gli Spurs passano in vantaggio al 33′ minuto grazie al colpo di testa di Richarlison su cross dalla destra di Porro. L’inizio di secondo tempo della squadra di casa, però, è da incubo: dopo 57 secondi, De Cordova-Reid mette dentro, Kinsky la buca e Vardy non può fare altro che ringraziare e insaccare per l’1-1. Passano solo quattro minuti ed ecco il ribaltone: El Khannouss approfitta dello spazio centrale, si invola verso la porta e tirando dal limite trova l’angolino basso. Postecoglou prova subito a rimediare inserendo Moore e Reguilon, ma l’unico a rendersi pericoloso è Kulusevski, fermato in ogni caso da Stolarczyk. Finisce 2-1 e il Leicester si tira fuori dalla zona retrocessione, quella ora pericolosamente vicina anche per il Tottenham, solo a +8 sul Wolverhampton.

CRYSTAL PALACE-BRENTFORD 1-2

Con lo stesso risultato, sempre in trasferta, si impone il Brentford, che capitalizza una seconda parte di ripresa molto intensa. Dopo un primo tempo senza reti, infatti, ecco il rigore di Mbeumo a portare in vantaggio le Bees, poi all’80’ minuto raddoppia Schade. Passano cinque minuti ed Esse, appena entrato, accorcia le distanze, regalando al Selhurst Park un finale in bilico. Il pareggio, però, non arriva: il Brentford sale a 31 punti, staccando proprio le Eagles ferme a 27 dopo averne conquistati 11 nelle nelle cinque partite prima di questo ko interno.

ASTON VILLA-WEST HAM 1-1

Non riesce a rientrare in corsa per la Champions, l’Aston Villa, che contro il West Ham getta al vento l’occasione di avvicinarsi alle posizioni che valgono l’ingresso in Europa. Al Villa Park sembra tutto facile per la squadra di Villanueva, che passa già all’8′ minuto con Ramsey. I padroni di casa però non la chiudono e nel cuore della ripresa arriva il pari dei ragazzi di Potter, firmato dall’ex romanista e nazionale italiano, Emerson Palmieri. Nonostante il maxi-recupero di oltre sette minuti, il risultato non cambia, per l’1-1 finale.

FULHAM-MANCHESTER UNITED 0-1

La notizia migliore per il Manchester United è certamente la vittoria: con l’1-0 sul campo del Fulham, i Red Devils scalano la classifica superando in un colpo Crystal Palace e West Ham, anche se il dodicesimo posto non può ancora essere positivo. Anche perché la prestazione e il fatto che il gol vittoria arrivi solamente al 78′ minuto non sono comunque segnali da ignorare per Amorim. Nel primo tempo, infatti, è Onana a dover fermare Iwobi, mentre gli ospiti fanno fatica a creare. Ben più pericoloso ad inizio ripresa Bruno Fernandes, che dopo qualche punizione “di prova” va ben più vicino al bersaglio grosso al 57′ minuto. Subito dopo, Amorim mette Zirkzee per Hojlund, ma il gol che decide il match lo trova un difensore: Lisandro Martinez, che raccoglie palla dal limite e calcia di sinistro. Una deviazione trasforma la conclusione in un pallonetto beffardo per Leno ed è 1-0 per lo United. I Cottagers spingono e si espongono alle ripartenze degli ospiti, che sembrano trovare il 2-0 al 95′ minuto con Diallo ma la rete viene annullata per fuorigioco. C’è ancora da soffrire per Amorim, che però porta a casa un successo ad ora più utile per l’ambiente che per la classifica. L’Europa resta lontanissima: il quarto posto è a 12 punti.