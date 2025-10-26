Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Bundesliga

Il Leverkusen rialza la testa, lo Stoccarda vola al 3° posto

Il Leverkusen reagisce alla batosta in Champions, Stoccarda terzo di rimonta

Ott 26, 20251 Lettura
LEVERKUSEN, GERMANY - OCTOBER 01: Victor Boniface of Bayer 04 Leverkusen celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2 match between Bayer 04 Leverkusen and AC Milan at BayArena on October 01, 2024 in Leverkusen, Germany. (Photo by Alexander Scheuber - UEFA/UEFA via Getty Images)

BAYER LEVERKUSEN- FRIBURGO 2-0

Terza vittoria di fila per il Bayer Leverkusen che approfitta dell’impegno di campionato per mandare al macero il brutto ricordo del 2-7 subito in Champions League dai francesi del Paris Saint Germain. Grimaldo e compagni sconfiggono per 2- il Friburgo e sono terzi con 17 punti con il Borussia Dortmund. Rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Lienharta al minuto 29 della ripresa, gli ospiti non coronano con la ciliegina sulla torta una settimana cominciata bene con la vittoria casalinga per 2-0 in Europa League contro gli olandesi dell’Utrecht. La squadra di Julian Schuster interrompe una serie di cinque risultati utili e resta all’undicesimo posto con nove punti. Padroni di casa avanti al minuto 22 con Poku su assist di Garcia, il raddoppio arriva al 7’ della ripresa con Tapsoba su suggerimento di Grimaldo.

STOCCARDA- MAINZ 2-1

Sotto di una rete, non si è scomposto e ha intascato l’intera posta in rimonta. Lo Stoccarda coglie la quinta posta piena di fila superando per 2-1 il Mainz e piomba al terzo posto con 18 punti. La squadra di Sebastian Hoeness riscatta così la sconfitta in Europa League per 0-1 contro i turchi del Fenerbahce. Il Mainz è invece al quarto stop di fila, non termina bene una settimana cominciata con la vittoria in Conference League contro lo Zrijnski Mostar ed è terzultimo con quattro punti. Ospiti avanti al minuto 41 con un penalty trasformato da Amiri e concesso per un fallo di Chema Andres. Al 49’ Fuhrich, su assist di Vagnoman, pareggia. Lo Stoccarda la fa sua al minuto 34 della ripresa per merito di Undav su suggerimento di Nubel.

Cristiano Comelli

News Serie A

