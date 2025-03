Il Leverkusen risponde al Bayern, vince il Dortmund. Lipsia ko

WERDER BREMA- WOLFSBURG 1-2

Ambedue fuori dalla Coppa di Germania, cercavano riscatto. Alla fine a sorridere è il Wolsfburg che si impone per 2-1 e conquista la seconda vittoria esterna consecutiva mandando al macero la delusione per l’estromissione dalla Coppa per mano dell’Rb Lipsia (0-1). La squadra di mister Ralph Hasenhuttl è ora settima con 37 punti a ridosso del salotto buono della graduatoria. Il Werder Brema conferma invece il suo momento no con il quarto stop di fila e l’eliminazione dalla Coppa di Germania subita dall”Arminia Bielefeld restando dodicesimo a quota 30. Ospiti avanti al 6′ per merito di Wimmer che riceve la sfera da Olsen e infila Zetterer. Sempre lui, al 3′ della ripresa, si regala la doppietta personale, questa volta su imbeccata di Amoura. Il Werder Brema prova a riportarsi in partita al 45′ con Weiser su suggerimento di Stage ma ottiene solo di accorciare le distanze.

RB LIPSIA- MAINZ 1-2

Sotto di una rete, non si è scomposto ed è riuscito a farla sua. Il Mainz espugna la Red Bull Arena superando l’Rb Lipsia con il punteggio di 2-1 e agguanta la terza vittoria di fila salendo a 41 punti che valgono il quarto posto. I padroni di casa, invece, non riescono a fare il paio con la vittoria in Coppa di Germania per 1-0 contro il Wolfsburg e incappano in una sconfitta dopo sei turni utili restando a 38 punti valevoli per la sesta piazza. Dopo un solo minuto Xavi Simons porta in vantaggio la squadra di casa. Nella ripresa il Mainz si scuote e al 17′ pareggia con Amiri. Quest’ultimo, al minuto 23, mette Burkardt in condizione di realizzare la rete che consegna i tre punti agli ospiti.

VFL BOCHUM- HOFFENHEIM 0-1

Dopo tre turni utili, il VFL Bochum capitola al Vonovia Rurhstadion per 1-0 con l’Hoffenheim in una sfida delicata in chiave salvezza. Per l’Hoffenheim si tratta invece del terzo risultato favorevole di fila. I padroni di casa restano terzultimi con 17 punti, l’Hoffenheim è tredicesimo a quota 25. A decidere le sorti della gara è un tiro di Bischof al 27′ della ripresa.

HEIDENHEIM- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-3

Lo scorso turno perse 3-0 in casa dall’Augsburg. Questa volta, invece, il 3-0 lo ha rifilato lui all’Heidenheim. Il Borussia Monchengladbach strapazza l’Heidenheim e ottiene la terza vittoria in trasferta di fila portandosi all’ottavo posto con 37 punti. La squadra di Frank Schmidt incappa invece nel quarto stop interno di fila ed è penultima con 15 punti in piena zona pericolante. All’8′ Hack porta in vantaggio gli ospiti sfruttando un suggerimento di Weigl. Al 18′ Ngomou raddoppia su assist di Plea. Hack, al 14′ della ripresa, si regala la doppiett personale ricevendo la sfera da Netz e fissando il risulato sul 3-0.

ST PAULI- BORUSSIA DORTMUND 0-2

Secondo successo di fila per il Borussia Dortmund che condanna il St Pauli alla quarta sconfitta consecutiva imponendosi per 2-0 al Millerntor Stadium e si porta al decimo posto con 35 punti. I gialloneri si preparano quindi nel modo migliore al match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro i francesi del Lille di martedì 4 marzo alle 21. Il St Pauli è invece alla quarta sconfitta consecutiva ed è quindicesimo con 21 punti. Le due reti della vittoria ospite sono giunte nella ripresa: al 5′ Guirassy infila Vasilj da distanza ravvicinata, al 13′ Adeyemi resiste a una marcatura, entra in area e sigla il 2-0.

EINTRACHT FRANCOFORTE -BAYER LEVERKUSEN 1-4

Secondo successo di fila e secondo esterno per il Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso mette a sedere l’Eintracht Francoforte terzo in classifica nel match clou della giornata con un secco 4-1. Eintracht al secondo stop di fila dopo lo 0-4 subito dalla capolista Bayern Monaco e sempre con 42 punti. Il Bayer Leverkusen sale invece a quota 53 a meno otto dai bavaresi. Gli ospiti cominciano bene andando in vantaggio al 26′ con un tiro dal limite di Tella. Al 29′ Mukiele raddoppia da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner. Al 33′, su passaggio dalla sinistra, Schick realizza il 3-0. Ekitikè prova a riportare in partita l’Eintracht al 37′ scartando Hradecky e infilandolo ma Garcia, al 27′ della ripesa, realizza il definitivo 4-1 con un tiro dal limite su una corta respinta della difesa. Il Bayer Leverkusen si prepara ora al derby con il Bayern Monaco in Champions League di mercoledì 5 marzo alle 21 per l’andata degli ottavi di finale della competizione.