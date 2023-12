Il Leverkusen strapazza l’Eintracht 3-0. Tris Bayern sullo Stoccarda

Il Friburgo vince la sua terza partita di fila e sale sesto in piena zona Europa a -2 dal Dortmund. Ritorna a perdere punti preziosi per la salvezza invece il Colonia reduce da una vittoria ed un pareggio. Dopo un primo tempo più o meno equilibrato terminato 0-0, l’episodio chiave della partita che condanna la squadra di Baumgart accade al 62′ con l’uscita anticipata del difensore J. Chabot per doppia ammonizione. Il tecnico di casa approfitta del momento e dalla panchina pesca M. Gregoritsch sostituendolo ad un L. Holer non particolarmente entusiasmante. Con l’austriaco in campo, tempo 7 minuti e il Friburgo passa in vantaggio grazie al suo gol sulla torre di M. Rohl. Chiude la gara, dopo aver colpito il palo pochi minuti prima, R.Sallai allo scadere sul cross morbido di M. Gregoritsch. Nona sconfitta stagionale per i “caproni” che rimangono così terzultimi a quota 10 insieme all’Union Berlino.

Il Bayer Leverkusen ritorna alla vittoria contro l’Eintracht Francoforte dopo essere stato fermato da Dortmund e Stoccarda. Con una partita in meno ed ancora da recuperare per il Bayern Monaco, la squadra di Xabi Alonso aveva l’obbligo di vincere per restare aggrappato alla vetta. Dopo soli due gol segnati nelle ultime due partite, le “aspirine” contro L’Eintracht ritornano alle vecchie abitudini. Alla BayArena non c’è stata partita. Se da un lato i padroni di casa hanno creato più di qualche azione d’attacco pericolosa trovando poi anche le reti di V. Boniface, J. Frimpong e F. Wirtz, il possesso palla sterile da parte della formazione di Francoforte non ha portato a niente di buono. E dopo lo show contro i bavaresi, le “Aquile” restano fermi a quota 21.

Dopo il successo della capolista, arriva immediata la risposta del Bayern Monaco che batte 3-0 lo Stoccarda. Sale a quota 20 reti stagionali in 14 partite l’ex Tottenham Harry Kane. All’Allianz Arena è infatti proprio l’inglese a sbloccare subito la partita dopo soli 80 secondi dal fischio d’inizio. In seguito al vantaggio, il ritmo dei bavaresi reduci dall’orrenda partita giocata contro l’Eintracht, continua a salire sempre di più, e tra un occasione e l’altra, al 25′ l’ex Napoli Kim-Min-Jae prova a farsi perdonare per la brutta prestazione della scorsa settimana, ma il suo gol viene annullato per una posizione irregolare. Sul finire del primo tempo ci prova anche T. Muller a firmare il raddoppio ma ancora una volta il fuorigioco ferma tutto. Nella seconda frazione di gara la squadra di Tuchel continua ad aumentare i giri del motore e al 55′ trova finalmente il 2-0 con la doppietta di Kane sulla sponda di testa di Kim. E dopo un gol annullato ed un assist, il sud coreano cala meritatamente il tris finale al 63′. Colpito e affondato lo Stoccarda che resta quarto a quota 31. A -4 ma con una partita in meno il Bayern dal Leverkusen.