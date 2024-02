Il Leverkusen vince e vola al comando. Inciampa il Dortmund

Il Bayer Leverkusen non si ferma e sogna in grande. Nonostante la pesante assenza in fase offensiva del centravanti Victor Boniface, la squadra di Xabi Alonso non si è mai persa d’animo continuando a macinare punti come se niente fosse. Contro l’Heidenheim dopo il 4-1 all’andata, è riuscita ad imporsi anche alla Voith Arena con un 2-1. Nel loro piccolo gli uomini di F. Schmidt hanno tentato di sorprendere gli avversari che dall’altro lato però sono riusciti ad uscirne vincenti. Alla rete al 45+2′ di J. Frimpong complice anche una leggera deviazione da parte del difensore, in seguito ad una doppia occasione ci pensa A. Adli a 10 dal termine ad archiviare la pratica. Negli ultimi minuti i padroni di casa provano a riaprire il risultato al 87′ con T. Kleindienst ma non fanno però i conti con il cronometro che da lì a poco avrebbe fischiato la fine. E con le “aspirine” che scappano, l’Heidenheim che sta facendo comunque un ottimo campionato, resta decimo a quota 27.

Lo Stoccarda rischia, a tratti si fa anche dominare dall’ultima in classifica a causa dell’inferiorità numerica alla fine del primo tempo ma dal Merck-Stadion am Bollenfalltor contro il Darmstadt ne esce con il bottino pieno. Dopo aver sbloccato il punteggio al 14′ con l’incornata vincente del solito S. Guirassy, la formazione di T. Lieberknecht ha provato subito a reagire nel giro di appena 120 secondi con la conclusione sotto l’incrocio di M. Mehlem ma i festeggiamenti vengono subito interrotti dal Var che intercetta e reputa fallo un tocco di mano nell’azione che ha portato al gol.

E dopo l’ennesima sospensione in questo campionato a causa delle intemperanza dei tifosi, in seguito alle due occasioni pericolose del Darmstadt, arriva il doppio giallo di P. Stenzel a distanza di 9 minuti uno dall’altro. Nella ripresa però gli “Svevi” non demordono e pur perdendo anche D. Undav per infortunio trovano il raddoppio al 90+2′ M. Dahoud. Inutile la rete a pochi istanti dalla chiusura della gara di A. Seydel. E con la squadra neopromossa ormai quasi condannata alla retrocessione, lo Stoccarda approfitta del passo falso del Dortmund e consolida il terzo posto a +5.

Borussia Dortmund che si fa recuperare fuoricasa dal Wolfsburg 1-1 dopo il vantaggio acquisito al 8′. Al gol infatti sottoporta di N. Fullkrug in seguito al primo squillo degli avversari con K. Behrens e il palo di quest’ultimo al 45+8′ tra un’interruzione e l’altra, arriva il pari al 64′ con Y. Gerhardt. Sulla soglia del 90′ le “vespe” hanno provato ad impietosire i “lupi” con un tiro a sorpresa di M. Sabitzer ma la conclusione finisce di poco alta sopra la traversa. I ragazzi di E. Terzic lasciano dei punti preziosi per la qualificazione in Champions mancando così la possibilità di allungare sul Lipsia che insegue ad un punto. Il Wolfsburg dall’altro lato continua con la sua striscia di risultati negativi, l’ultima vittoria risale al 25 Novembre.

Il Mainz di B. Henriksen sbaglia un rigore ma alla fine vince 1-0 e riesce a prendersi una vittoria importantissima in chiave salvezza. Decisivo il gol di S. van den Berg al 44′. Sul finale della prima frazione gli “Zerocinque” hanno provato a chiudere anzitempo la partita ma N. Amiri fallisce clamorosamente dal dischetto colpendo il legno. Dall’altra parte non dà segni di vita l’Augsburg che lascia la Mewa Arena anche in 10 uomini.

Non si sono risparmiati invece Hoffenheim e Union Berlino che nei primi 45′ tra un’espulsione e l’altra con la partita sospesa circa 7 minuti se le sono date di santa ragione. Dopo essere stati ammoniti al 45′ S. Nsoki da un lato e K. Volland dall’altro vengono espulsi nel giro di 3 minuti l’uno dall’altro. A prendersi la scena ci pensa però B. Aaronson che sigla la vittoria al 84′. L’Union Berlino così a cui mancavano due successi di fila da inizio stagione si allontana dalla zona rossa.

Il Lipsia batte 2-0 e rialza la testa dopo il pareggio contro l’Augsburg e la sconfitta in coppa contro il Real Madrid. Un gran gol di X. Simons al 14′ e L. Openda al 57′ stendono un Borussia Monchengladbach che ha concluso la gara con 0 tiri in porta. Si complicano le cose in casa Gladbach. L’ultima vittoria risale al 14 Gennaio, da lì in poi si sono alternati pareggi e sconfitte che hanno fatto scivolare bruscamente la squadra di G. Seoane al 14° posto a quota 22 e a +6 dal Colonia terzultimo. Sorridono invece i “tori rossi” che con questa vittoria si portano a -1 dal Dortmund quarto. La prossima settimana voleranno però in quel di Monaco dove dovranno vedersela contro il Bayern.