Il Lipsia batte l’Eintracht e l’aggancia al 3° posto. Pari Dortmund

HEIDENHEIM- STOCCARDA 1-3

La sua settimana aveva avuto un ottimo avvio con il 5-1 rifilato agli svizzeri dello Young Boys in Champions League. Lo Stoccarda ha pensato di metterci la ciliegina sulla torta aggiudicandosi anche la gara di campionato nella tana dell’Heidenheim con un perentorio 3-1. La squadra di Sebastian Hoeness coglie il secondo successo e quarto risultato utile consecutivo ed è sesta con ventitré punti in condizione, al momento, di accedere ai preliminari della Conference League. L’Heidenheim inciampa anche in campionato dopo la sconfitta in Conference League nella tana dei turchi dell’Istanbul Basaksehir per 1-3, subisce la sesta sconfitta di fila e resta al terzultimo posto in zona retrocessione con soli dieci punti. Al 20’ gli ospiti passano in vantaggio con Mittelstadt ben imbeccato da Woltemade. Al minuto 33 Fuhrich potrebbe raddoppiare ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. L’Heidenheim si rimette in carreggiata al 41’ con Wanner su suggerimento di Schoppner. Al 47’ la squadra di Sebastian Hoeness torna avanti per merito di Millot su assist di Vagnoman. Al 39’, per fallo di Gimber su Rieder, lo Stoccarda beneficia di un penalty. Dal dischetto Woltemade non sbaglia rivelandosi a suo agio anche in fase di finalizzazione dopo avere svolto azione di rifinitura in occasione del vantaggio ospite.

BORUSSIA DORTMUND- HOFFENHEIM 1-1

Stava già pregustando la vittoria che gli mancava da tre turni quando, in pieno recupero, si è fatto raggiungere. Reduce dal 2-3 subito in Champions League dal Barcellona, il Borussia Dortmund accumula un po’ di amarezza anche in campionato impattando contro un Hoffenheim bravo a crederci sino in fondo. Terzo segno ics e terzo per 1-1 , quindi, per i gialloneri che che restano a metà classifica con ventidue punti. L’Hoffenheim, invece, è al secondo pareggio di fila, terzo se si conta anche quello di Europa League per 0-0 contro i rumeni dell’FCSB e resta per il momento fuori dalla zona pericolante. Al 1’ della ripresa Reyna porta in vantaggio i gialloneri. Al 46’, in pieno recupero, Larsen regala all’Hoffenheim l’insperato pareggio sfruttando un passaggio di Tabakovic.

RB LIPSIA- EINTRACHT FRANCOFORTE 2-1

La sconfitta di Champions League in casa contro l’Aston Villa per 2-3 esigeva un pronto riscatto. L’RB Lipsia lo ha trovato in campionato sconfiggendo un Eintracht Francoforte reduce da sei turni utili di fila per 2-1. Gli ospiti, dal canto loro, masticano ancora amaro dopo avere incassato un 2-3 dal Lione in Europa League. L’RB Lipsia affianca al quarto posto con 27 punti proprio il sodalizio della città sul Meno. Padroni di casa avanti al minuto 19 per merito di Sesko. Al 40’ Brown sfrutta un assist di Uzun e fa pareggiare gli ospiti. Al 6’ della ripresa l’RB Lipsia torna in vantaggio con il nazionale belga Openda, ben innescato da Baumgartner.