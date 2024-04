Il Lipsia resta in corsa per la Champions. Manita Bayern

Boccata di aria fresca per l’Hoffenheim che dopo la pesante sconfitta contro il Mainz per 4-1, torna alla vittoria contro il Borussia Monchengladbach. Alla PreZero Arena con il risultato finale di 4-3 e una rimonta sfiorata, le due squadre non si sono risparmiate. In seguito a due occasioni in favore dei padroni di casa con il tiro all’incrocio di P. Kaderabek e il palo di M. Beier e una conclusione degli avversari con A. Plea, a portarsi avanti e accendere la miccia sono proprio i primi al 36′ con l’olandese W. Weghorst. Il vantaggio però dura poco, a distanza infatti di soli 3 minuti, i “puledri” agguantano il pari con la rete di R. Hach in ripartenza. La squadra dell’americano P. Matarazzo però reagisce, torna ad alzare il ritmo, costruisce tanto con il suo reparto offensivo e nella ripresa non solo firma il 2-1 ma cala anche il tris rispettivamente con G. Pomel e O. Kabak. La formazione ospite però come successo nel primo tempo non resta a guardare e tenta di rimontare il punteggio. L’attaccante tedesco classe ’98 Robin Hack si carica così la squadra sulle spalle e dopo aver accorciato il distacco al 78′ aggancia il 3-3 sul finale al 89′. Al 90+1′ però arriva la beffa per la formazione di G. Seoane che si vede travolgere dal gol vittoria di A. Stach.

Il Lipsia passa 2-1 ad Heidenheim. Pur essendo della squadra di casa la prima azione pericolosa della partita con il capocannoniere della squadra Tim Kleindienst, sono i “tori rossi” al 48′ ad andare sull’1-0 con B. Sesko complice l’intervento goffo in area di rigore di B. Gimber. Gli uomini F. Schmidit non demordono, tengono bene il campo e a ripresa inoltrata pareggiano 1-1 grazie al colpo di testa del subentrato N. Dovedan in collaborazione anche della spizzata decisiva del centrocampista avversario A. Haidara (gol assegnato all’austriaco perchè il tiro era indirizzato verso la porta). Ed in seguito ad un’occasione per parte, il Lipsia accende la freccia, preme il piede sull’accelleratore e al 85′ sorpassa l’avversario con L. Openda. Resta così vivo l’obiettivo Champions (quarto a quota 59) in attesa dei risultati di Dortmund e Stoccarda.

Colonia colpito e affondato. Perso lo scontro salvezza contro il Darmstadt e retrocessione che si avvicina. Vittoria amara per i “gigli” che si sono dimostrati più lucidi sotto porta nonostante una retrocessione sicura al 99%. A segno C. Klarer al 57′ e O. Vilhelmsson al 90′. Il Colonia invece con 5 punti in più e quattro giornate al termine può ancora sperare. Si allontana d’altro canto il Wolfsburg che, anch’esso coinvolto nella lotta per non retrocedere contro il Bochum, ha ottenuto punti preziosi vincendo di misura 1-0. Alla rete annullata per fuorigioco a P. Osterhage al 39′ ha risposto il danese Jonas Wind. Imprecisi i “biancoazzurri” che hanno concluso la propria partita con un solo tiro verso lo specchio. E con questa sconfitta che li lascia fermi a quota 27, il loro destino è aggrappato al Mainz che da dietro insegue a quota 26.

Dopo aver conquistato la semifinale di Champions League contro l’Arsenal, il Bayern Monaco stende l’Union Berlino 5-1. Difesa da rivedere per l’ex squadra di Bonucci. I bavaresi ci sono andati giù pesante. In seguito al 2-0 del primo tempo targato L. Goretzka e H. Kane, nella seconda frazione di gara hanno timbrato il cartellino anche M. Tel e T. Muller con una doppietta. Superfluo il gol della bandiera di Y. Vertessen. Il Bayern Monaco così non molla il secondo posto in attesa del risultato dello Stoccarda contro il Werder Brema. L’Union Berlino invece rischia ancora grosso, fondamentali saranno le ultime 4 sfide rispettivamente contro Gladbach, Bochum, Colonia e Friburgo.