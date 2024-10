Il Lipsia vince e mette pressione al Bayern, inciampa il Leverkusen

Il Lipsia trionfa 3-1 sul Friburgo e si porta al comando del campionato. Dopo il vantaggio di Doan, i gol di Orban, Geertruida e Openda completano la rimonta. In attesa del Bayern, impegnato a Bochum, i biancorossi guidano la classifica. Pareggio 2-2 per il Leverkusen, fermato due volte dal Werder a Brema. L’Augsburg sorprende 2-1 il Dortmund, mentre lo Stoccarda continua a vincere.

RB LIPSIA- FRIBURGO 3-1

Dopo la delusione di Champions League per la sconfitta per 0- 1 contro il Liverpool, l’RB Lipsia si rifà in campionato con la quarta vittoria consecutiva ai danni del Friburgo. Quest’ultimo interrompe invece una serie positiva di due giornate che si erano tradotte in altrettante vittorie. I padroni di casa balzano temporaneamente in vetta con venti punti, la squadra di Julian Schuster resta comunque nel salotto buono con quindici punti. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al minuto 15’ con Doan su lancio dalle retrovie. Per lui si tratta della quarta rete in campionato. Al 2’ della ripresa Orban, su azione di contropiede pareggia. Al 13’ Geertruida riceve palla dalla sinistra e infila la porta ospite da distanza ravvicinata. L’RB Lipsia chiude i conti al 33’ con un diagonale del nazionale belga Openda che scarta il portiere ospite Atubolu e realizza il definitivo 3-1.

AUGSBURG- BORUSSIA DORTMUND 2-1

Avanti di una rete, non è riuscito a conservare il vantaggio subendo il pareggio e finendo poi sotto. Il Borussia Dortmund non riesce a trovare consolazione in campionato dopo la sconfitta in Champions League per 2-3 sul terreno del Real Madrid e soccombe anche in campionato all’Augsburg. I padroni di casa riscattano così la sconfitta di Friburgo e inanellano il secondo acuto interno consecutivo dopo il 2-1 rifilato al Borussia Monchengladbach. Ancora una volta il valore aggiunto della squadra di Jess Thurop è stato Maurice, autore di una doppietta e già decisivo nella vittoria contro il Borussia Monchengladbach. L’Augsburg si porta a dieci punti lontano dalla zona pericolante, il Borussia Dortmund resta a tredici a ridosso della zona nobile della graduatoria. I gialloneri hanno peraltro concluso in dieci per l’espulsione di Kabar per somma di ammonizioni in pieno recupero, ovvero al minuto 54. Al 4’ gli ospiti vanno in vantaggio con Malen che riceve da Guirassy e insacca. L’Augsburg ha il merito di non scomporsi e al minuto 25 perviene al pareggio per merito di Maurice che riceve la sfera da Wolf e infila Kobel . Ancora lui, al 5’ della ripresa, capovolge il verdetto iniziale e regala ai suoi i tre punti.

ST PAULI-WOLSFBURG 0-0

St Pauli e Wolsfburg non si fanno male e impattano a reti bianche. La squadra di casa torna a muovere la classifica dopo due passi falsi con Mainz e Borussia Dortmund, quella ospite riscatta parzialmente lo stop interno per 2-4 contro il Werder Brema. Ambedue le compagini restano però in posizione critica, il St Pauli terzultimo con soli cinque punti e il Wolfsburg quattordicesimo a quota otto. St Pauli insidioso soprattutto con Guilavogui e Irvine, Wolsfburg con Amoura e Tiago Tomas.

STOCCARDA- HOLSTEIN KIEL 2-1

Reduce dal successo di Champions League a Torino contro la Juventus per 1-0, lo Stoccarda si regala sorrisi anche in campionato superando l’Holstein Kiel per 2-1. La squadra di mister Sebastian Hoeness non si garantiva la posta piena da tre turni e in classifica viaggia ora a dodici punti non distante dalla zona elite. Buio pesto, invece, per l’Holstein Kiel che resta a soli due punti dopo la terza sconfitta nelle ultime quattro gare ed è ancora l’unica squadra, con lo stesso Bochum, a essere rimasta a secco di poste piene. Le due squadre hanno terminato in dieci per le espulsioni di Chabod per i padroni di casa al 21’ della ripresa e di Arp ventidue minuti dopo per gli ospiti, in entrambi i casi per doppia ammonizione. Stoccarda in vantaggio al 19’ della prima frazione per merito di Undav che riceve da Tourè e infila Weiner. Al 16’ della ripresa lo stesso Tourè si trasforma in marcatore su suggerimento di Chabod per il raddoppio. L’Holstein Kiel accorcia le distanze al minuto 39 con Gigovic e recrimina per avere colpito una traversa con Harres, entrato a circa dieci minuti dal termine, che sarebbe potuta valere il 2-2.

WERDER BREMA- BAYER LEVERKUSEN 2-2

Due volte sotto, due volte in rimonta. Il Werder Brema impedisce al Bayer Leverkusen di fare sua l’intera posta pareggiando proprio nell’ultimo minuto del tempo regolamentare. Per la squadra di Ole Werner è il secondo risultato utile di fila, per quella ospite, invece, il sesto. Il Werder staziona a metà classifica, il Bayer Leverkusen continua a stare con il fiato sul collo del Bayern Monaco al terzo posto. Al 30’ della prima frazione la squadra ospite si porta avanti con Boniface, già decisivo nella gara contro l’Eintracht Francoforte e a bersaglio per la terza giornata consecutiva, su assist di Frimpong. Al 39’ della ripresa il Werder Brema si riporta in carreggiata con Ducksch che riceve la sfera da Malatini e fulmina Hradecky. Il Bayer non se la dà però per inteso e, al minuto 32, ritorna avanti grazie a una sfortunata autorete di Agu. Il Werder, però, ci crede e al 45’ Schmid lo riporta in parità su assist di Njinmah.