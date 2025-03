Il Liverpool rimonta il Southampton, il Nottingham batte il City

Nelle gare del sabato della 28^ giornata di Premier League, il Liverpool batte 3-1 il Southampton e prosegue la marcia verso il titolo: Nunez al 52′ minuto e Salah con una doppietta- realizzata, segnando ben due rigori al 54′ minuto ed all’88’ minuto- firmano la rimonta sul Southampton di Juric. Ennesimo capolavoro del Nottingham Forest, che stende 1-0 il City e conferma il terzo posto allungando proprio su Guardiola: decide Hudson-Odoi all’83’ minuto. Brighton e Crystal Palace superano Fulham (2-1) e Ipswich (1-0).

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON 3-1

Pur soffrendo, il Liverpool prosegue la marcia verso il titolo e lo fa battendo 3-1 il Southampton di Juric che, però, va vicino al colpaccio in casa della capolista. Questo perché i Saints, che al 19′ minuto perdono Bednarek per infortunio (al suo posto Bella-Kotchap), passano in vantaggio proprio prima dell’intervallo con Smallbone. Slot, che risparmia alcuni big in vista del ritorno col Psg, rompe gli indugi e a inizio ripresa mette dentro Robertson, Mac Allister e il match winner di Parigi Elliott. Nel giro di tre minuti, i Reds completano la rimonta: al 51′ minuto, infatti, Nunez pareggia su assist di Luis Diaz, mentre poco dopo tocca a Salah, su calcio di rigore, completare il ribaltone della formazione di casa. L’egiziano deve tornare sul dischetto pure all’88’ minuto, quando Sugawara commette fallo di mano in area. Dagli undici metri, l’ex Roma non sbaglia: doppietta, 3-1 e match in archivio. In attesa di United-Arsenal, il Liverpool è addirittura a +16 sui Gunners che però ora hanno due partite in meno rispetto alla prima in classifica. Sempre più ultimo e vicino alla retrocessione, invece, il Southampton di Juric.

BRIGHTON-FULHAM 2-1

Il Brighton fa festa proprio all’ultimo minuto e piega 2-1 il Fulham trovando il quarto successo di fila, fondamentale per portarsi a -1 dal City battuto dal Nottingham. I Seagulls, oltretutto, devono pure rimontare, perché al 35′ minuto i Cottagers passano in vantaggio con Jimenez che sfrutta l’assist di Iwobi. Passano tuttavia solo sei minuti e van Hecke pareggia i conti. L’1-1 dell’intervallo sembra crollare già al 56′ minuto, ma il gol di Rutter viene annullato per fuorigioco. il muro ospite crolla proprio al 98′ minuto e con un calcio di rigore: quello che Joao Pedro si guadagna su Andersen per poi trasformarlo in un successo di vitale importanza per i padroni di casa.

CRYSTAL PALACE-IPSWICH 1-0

Terza vittoria di fila per il Crystal Palace, che sale a 39 punti grazie all’1-0 sull’Ipswich e continua a credere nell’Europa. Le Eagles devono tuttavia aspettare l’82’, minuto del decisivo gol di Sarr, per battere la neopromossa, che resta a 17 punti in piena zona retrocessione.

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY 1-0

Affascinante sfida che vale il terzo posto al City Ground, dove il Nottingham Forest si presenta con un punto di vantaggio sul Manchester City. L’atmosfera è elettrica sulle sponde del fiume Trent, con il pubblico di casa che prova a trascinare con entusiasmo i Garibaldi Reds di Nuno Espirito Santo fin da subito, intonando a gran voce prima del calcio d’inizio il classico inno Mull of Kintyre. Sui maxischermi compare invece un’immagine di Stuart Pearce e un messaggio di sostegno al grande doppio ex di questa sfida, colpito da un problema di salute nei giorni scorsi. Inizia quindi il match e Haaland spaventa Sels dopo soli otto minuti, mentre Nico Gonzalez scheggia il palo al quarto d’ora con un gran destro da fuori area. Il City cerca di imporre il proprio ritmo, mentre il Forest attende compatto nella propria metà campo e si affida quasi esclusivamente a tentativi in ripartenza. Nel finale di primo tempo cresce l’intensità in campo, ma il risultato non si sblocca: all’intervallo lo score è ancora di 0-0. Dominguez prova allora a sorprendere Ederson in avvio di ripresa, ma il brasiliano non si lascia battere dall’ex Bologna. Sempre il portiere del City è poi fondamentale al 67’ minuto, quando devia sul palo una conclusione insidiosa di Hudson-Odoi. Guardiola capta la difficoltà dei suoi ragazzi e prova a dare una scossa al match inserendo De Bruyne e Marmoush: il belga è subito attivo con un paio di tiri, che non impensieriscono però Sels. A sbloccare il risultato è allora il Forest all’83’ minuto: Hudson-Odoi buca Ederson sul suo palo e fa impazzire il City Ground. È la rete che decide la sfida e che permette ai Garibaldi Reds di portarsi a 51 punti in classifica, allungando a +4 proprio sul Manchester City, a centimetri dal pareggio in pieno recupero con Kovacic. Il club di Nottingham resta così al terzo posto, confermando di star vivendo una stagione strepitosa: era dal 1995 che il Forest non batteva il City in massima divisione.

BRENTFORD-ASTON VILLA 0-1

Importante successo esterno dell’Aston Villa, che si riprende momentaneamente il settimo posto: è 1-0 sul Brentford. Sprecano in avvio i padroni di casa con Wissa, poi brilla Flekken: doppio salvataggio su Disasi e Mings. Entra in scena anche Olsen, ma è l’Aston Villa a sfiorare nuovamente la rete con Tielemans. Wissa si vede annullare una rete nel finale di tempo e il match gira, nella ripresa: gol dell’ex di Watkins e 1-0 al 49′ minuto. I Villans si vedono annullare il potenziale raddoppio di Morgan Rogers, che era arrivato sessanta secondi dopo, poi si chiudono a proteggere la vittoria. Wissa sfiora il pari, palo invece per Lewis-Potter ed è decisivo anche Olsen: salvataggio su Schade. La vince così l’Aston Villa, con una rete fondamentale nella corsa all’Europa: Emery sale a 45 punti, è settimo e a -2 dalla Champions. Protesta il pubblico di casa, che fa uscire il Brentford tra i fischi: Bees ferme a quota 38 e in 12^ posizione.

WOLVERHAMPTON-EVERTON 1-1

Nessuno scatto-salvezza per il Wolverhampton, che non va oltre un 1-1 contro l’Everton. I padroni di casa vengono spinti dal Molineux, ma rischiano subito: Doucouré vicino al gol. Risponde Munetsi e questi continui ribaltoni saranno il leit-motiv del match, che ci fa assistere alle reti in sette minuti. Apre le danze Harrison al 33′ minuto, con un bel tocco di prima, risponde Munetsi: l’assist è di Bellegarde, ecco l’1-1 al 40′ minuto. Nella ripresa le squadre continuano coi batti e ribatti, da un lato del campo e dall’altro. Sfiorano la rete-vittoria Sarabia per i Wolves e Beto per i Toffees, con Sa decisivo. Nulla da fare però, Wolverhampton ed Everton si fermano sul risultato di parità. I padroni di casa salgono a 23 punti, +6 su Ipswich e Leicester. Everton sempre 16° con 33 punti, agganciando United e Tottenham: con loro anche il West Ham.