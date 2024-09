Il Liverpool travolge lo United, il Newcastle stende il Tottenham

La 3^ giornata di Premier League si chiude con il 3-0 del Liverpool a Manchester contro lo United: Diaz (35′ e 42′) e Salah (56′) trascinano Slot, in vetta insieme al City. Ma è anche il giorno del ritorno nel campionato inglese di Sandro Tonali, che rientra dopo 316 giorni e partecipa al successo del suo Newcastle sul Tottenham: 2-1 con Barnes (37′) e Isak (78′). Finisce 1-1 Chelsea-Crystal Palace: Eze risponde a Jackson.

CHELSEA-CRYSTAL PALACE 1-1

Proseguono le difficoltà difensive per il Chelsea, che si ferma contro il Crystal Palace: finisce 1-1 a Stamford Bridge. Spingono subito i Blues, che sfiorano la rete con Palmer. Rispondono le Eagles con Wharton, ma è dominio per la formazione di casa: Madueke ha una doppia chance, risponde Henderson. Il Chelsea merita il gol e lo trova al 25′ minuto, con un letale contropiede. Madueke serve Palmer, che trova un pallone geniale per Jackson: l’ex Villarreal insacca da vero centravanti ed è 1-0. I Blues sfiorano subito il bis contro un Crystal Palace che non si rende mai pericoloso e non reagisce allo svantaggio. Nella ripresa Fofana sfiora subito il bis, poi ecco il pari delle Eagles dopo un’azione insistita: Doucouré viene murato, Eze calcia da fuori e segna un eurogol per l’1-1 al 53′ minuto. L’esterno sfiora subito la doppietta e il Chelsea perde Gusto, rischiando nel finale prima di lanciare l’assedio. Nkunku spreca due occasioni, mentre Henderson salva su Nico Jackson con una paratissima. Il pari fa male ad Enzo Maresca, che ha soli 4 punti dopo tre giornate. Primo punto, invece, per il Crystal Palace.

NEWCASTLE-TOTTENHAM 2-1

Il Newcastle ritrova Tonali e si conferma vincente: 2-1 sul Tottenham dopo una ripresa in trincea. Avvio aggressivo per i Magpies, che portano per la prima volta in panchina Sandro Tonali: Isak e Barnes vanno subito vicini al gol. Dopo dodici minuti il Tottenham esulta, ma c’è fuorigioco: annullata la rete di Romero. Da qui in poi, nonostante i tentativi di forcing degli Spurs, è dominio per i padroni di casa. Il Newcastle è più efficace e organizzato in attacco, merita il gol e lo trova al 37′ minuto: Kelly pesca Barnes, che è da solo in area e fulmina Vicario. Il Tottenham spreca un contropiede e va al riposo in svantaggio. Nella ripresa Odobert sfiora subito il pari, che arriva in modo rocambolesco al 55′ minuto: Pope smanaccia sul tiro degli Spurs, Johnson colpisce ed è Burn a correggere in gol. Al 68′ minuto ecco la standing ovation per il ritorno in campo in Premier League di Sandro Tonali, dopo la squalifica e 316 lunghissimi giorni, poi ecco una decina di minuti in trincea. Il Tottenham sfiora due volte il vantaggio con Maddison: decisivo Pope. Al 78′ minuto, però, la rete che fa esplodere St. James’s Park: Joelinton apre per Murphy, che trova Isak e lo mette in condizione di segnare a porta vuota. Si infuria Postecoglou, ma gli Spurs non vanno mai vicini al pari. Vince il Newcastle, che sale a 7 punti agganciando Arsenal e Brighton. Fermo a quota 4 il Tottenham, con Chelsea e Fulham.

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 0-3

Alla sosta, ci sono City e Liverpool in vetta alla classifica. I Reds agganciano Guardiola grazie al poderoso 3-0 in casa dello United. I red devils sono al secondo ko di fila. Slot parte forte e Alexander-Arnold si vede annullare il possibile 1-0 per fuorigioco. A fine primo tempo, però, sale in cattedra Luis Diaz: tra il 35′ minuto ed il 42′ minuto, il colombiano trova la doppietta che regala il 2-0 agli ospiti. Splendida staffetta con Salah, che sul vantaggio sfrutta il recupero palla di squadra per mettere sulla testa del compagno un pallone solo da spingere in porta. Sette minuti dopo, l’esterno dell’ex Roma e Fiorentina trova ancora Diaz in area: destro sul primo palo e raddoppio. Ad inizio ripresa, proprio l’egiziano chiude i giochi: è il minuto 56 quando Mainoo si fa attaccare, Szoboszlai recupera palla e serve Salah, che di sinistro buca Onana chiudendo i giochi. Il resto del match è solo accademia. Zirkzee si fa murare da Alisson che blinda la sua porta per la terza volta di fila in campionato: è l’unico portiere ancora imbattuto in Premier dopo 270 minuti. Liverpool e City sono a punteggio pieno, mentre lo United, che perde ancora dopo il 2-1 di Brighton, è già a -6 dalla vetta.