Il Liverpool vince allo scadere e scappa via. I Gunners scivolano a -6

Nelle gare del Sabato della 22^ giornata di Premier League trova tre punti il Liverpool, con il 2-0 in casa del Brentford grazie alla doppietta di Nunez nel recupero. Non tiene il ritmo l’Arsenal, ripresa da 2-0 a 2-2 in casa dall’Aston Villa. Cade dopo sei vittorie consecutive il Newcastle, sconfitto 4-1 a St. James’ Park dal Bournemouth. Il Fulham piega il Leicester 2-0 in trasferta, stesso risultato per il Crystal Palace sul campo del West Ham.

BRENTFORD-LIVERPOOL 0-2

Nunez salva il Liverpool da un altro pareggio, Brentford ko nel recupero 2-0. Dominio totale da parte dei Reds nei primi quarantacinque minuti, ma le Bees in qualche modo riescono a non subire gol: quasi venti tiri e nove corner calciati dalla squadra di Arne Slot, che però non riesce a sfondare. L’occasione più nitida capita sulla testa di Luis Diaz al quarto d’ora, ma il colombiano mette fuori da pochi passi. Al 35’ minuto anche la sfortuna sfida gli ospiti, con la gran botta di Szoboszlai che si stampa sulla traversa. Anche nel secondo tempo le cose non cambiano troppo: gli ospiti creano una quantità enorme di occasioni, senza però riuscire a colpire. Quando tutto lascia ormai pensare ad un pareggio a reti bianche, ecco che arriva l’uomo della provvidenza, Darwin Nunez. L’uruguaiano al 91’ minuto sblocca e risolve la partita con la rete dell’1-0 su assist di Alexander-Arnold, poi trova anche il raddoppio due minuti più tardi con la sua doppietta pesantissima nel recupero. Vince il Liverpool 2-0 e tocca i 50 punti in classifica, sempre in vetta alla Premier. Brentford fermo a quota 28, in undicesima posizione.

ARSENAL-ASTON VILLA 2-2

Perde terreno l’Arsenal, ripreso da 2-0 a 2-2 in casa con l’Aston Villa. I Gunners premono forte sull’acceleratore fin dalle primissime battute, cercando subito di creare occasioni offensive. Al 13’ minuto ci provano anche gli ospiti, con la conclusione centrale di Maatsen. Gli uomini di Arteta non si scompongono, e al 35’ minuto stappano la partita: assist di Trossard per la zampata sottomisura di Martinelli, che fa 1-0. L’Aston Villa non riesce a reagire dopo la rete subita, con il primo tempo che tramonta con i londinesi avanti di un gol. I padroni di casa non si fermano al rientro in campo dopo l’intervallo, e al 55’ minuto raddoppiano: ancora Trossard protagonista, con il suo secondo assist di giornata, questa volta per il sinistro di Kai Havertz. Gli uomini di Emery questa volta riescono a rispondere, trovando subito la rete per accorciare le distanze con Tielemans al 60’ minuto su cross di Digne. I biancorossi accusano stranamente il colpo: un minuto più tardi sempre Tielemans colpisce un palo dal limite dell’area, poi al 68’ minuto arriva la rete del 2-2: punizione perfetta di Cash, che trova il destro di Watkins per il 2-2. All’87’ minuto i Gunners trovano le forze per tornare avanti ancora una volta, ma il gol del 3-2 di Havertz viene annullato proprio per un tocco di mano del tedesco. La squadra di Arteta ci prova davvero in tutti i modi, colpendo anche un palo con Merino, ma al triplice fischio il risultato finale è di 2-2. Con questo pareggio l’Arsenal sale a 44 punti, a -6 dal Liverpool che deve ancora recuperare il derby con l’Everton. Tocca quota 36 l’Aston Villa, a -2 dal quarto posto.

NEWCASTLE-BOURNEMOUTH 1-4

Crolla dopo sei vittorie consecutive il Newcastle, sconfitto 4-1 in casa dal Bournemouth nel segno di Justin Kluivert. L’ex attaccante della Roma parte subito alla grande, stappando la partita al sesto minuto di gioco su assist di Semenyo. Dopo lo svantaggio i Magpies reagiscono, trovando il pareggio al 25’ minuto grazie alla rete di Bruno Guimaraes. L’equilibrio dura però poco tempo, perché i Cherries tornano a premere e infilano il raddoppio a pochi istanti dall’intervallo: al 44’ minuto Ouattara innesca nuovamente Kluivert, che realizza la sua personale doppietta. Dopo l’intervallo gli uomini di Howe si mettono in moto per cercare il nuovo pari, ma la difesa rossonera (Huijsen su tutti) è un vero e proprio muro. Tonali e compagni non riescono a sfondare, e nel finale di partita crollano definitivamente: al 92’ minuto arriva la tripletta per Kluivert, che quattro minuti più tardi fornisce anche l’assist per il poker finale dell’ex Milan Milos Kerkez. Vince il Bournemouth 4-1 e sale a 37 punti, uno in meno rispetto ai 38 totalizzati fin qui dal Newcastle.

LEICESTER-FULHAM 0-2

Successo esterno del Fulham, 2-0 al King Power Stadium contro il Leicester. Le Foxes cominciano bene, con Ayew che spara alto al terzo minuto di gioco da buona posizione. Con il passare del tempo però i Cottagers prendono sempre più fiducia con la partita, iniziando a creare occasioni pericolose in avanti. I bianconeri non riescono a colpire, con i padroni di casa che tengono la porta inviolata fino all’intervallo. Al rientro in campo dopo la pausa i bianconeri stappano la partita: cross di Wilson dalla destra, correzione dell’ex Torino Lukic e incornata vincente di Smith-Rowe, per l’1-0 al 48’ minuto. La squadra di Ruud van Nistelrooy prova a reagire per riportare la sfida nei binari giusti, ma al 68’ minuto cade nuovamente e definitivamente: Adama Traoré parte sulla destra, scambia con Wilson che riconsegna all’esterno spagnolo ex Barcellona, che infila Stolarczyk per la seconda volta e per il 2-0 finale. Vince il Fulham e sale a 33 punti, in nona posizione (in attesa del Brighton). Leicester sempre penultimo a quota 14.

WEST HAM-CRYSTAL PALACE 0-2

Cade il West Ham di Potter, sconfitto 2-0 dal Crystal Palace. Nel corso della prima frazione di gioco sono gli ospiti ad imporre il ritmo alla partita, con gli Hammers che si concentrano soprattutto sulla fase difensiva per provare a ripartire in contropiede. Mateta impegna Fabianski al 12’ minuto, mentre al 25’ minuto ci prova Richards con un colpo di testa. Pochi sussulti ed emozioni nel finale di tempo, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi a reti bianche. In avvio di ripresa la squadra di Glasner stappa la partita: destro potente di Mateta da fuori area, che buca Fabianski al 48’ minuto per l’1-0 del Palace. Gli uomini di Potter nella parte centrale della ripresa cercano in ogni modo di pareggiare i conti, ma all’80’ minuto arriva l’episodio che compromette ancor di più la partita degli Irons: secondo cartellino giallo per Mavropanos e padroni di casa in inferiorità numerica. Gli ospiti nel finale ne approfittano per chiudere il match, con Mateta che all’89’ minuto su rigore segna la sua personale doppietta per il 2-0 finale. Con questa vittoria il Crystal Palace sale a 27 punti, scavalcando proprio il West Ham, fermo a 26.