Bundesliga

Il Mainz ferma la corsa del Bayern, pari anche per il Borussia Dortmund

I bavaresi rischiano ma strappano il 2-2 nel finale, 1-1 per i gialloneri in casa del Friburgo

Dic 15, 20252 Lettura
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 20: Harry Kane #9 of FC Bayern Munchen celebrates scoring his team's first goal with Kingsley Coman #11, Serge Gnabry #7, Leon Goretzka #8, and Raphael Guerreiro #22 during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and CA Boca Juniors at Hard Rock Stadium on June 20, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

FRIBURGO- BORUSSIA DORTMUND 1-1

Avanti di una rete, è stato raggiunto e si è dovuto accontentare del pareggio. Il Borussia Dortmund esce dal campo del Friburgo con un pareggio per 1-1. I padroni di casa sono noni con diciassette punti e riscattano la sconfitta con l’Heidenheim coronando discretamente una settimana cominciata con la vittoria in Europa League per 1-0 con gli austriaci dell’RB Salzburg. Rimasti in inferiorità numerica all’8’ della ripresa per l’espuIsione di Bellingham, i gialloneri sono al settimo risultato utile consecutivo e sono secondi con 29 punti in coabitazione con l’RB Lipsia. Borussia Dortmund in vantaggio al minuto 31 per merito di Bensebaini con un tiro da distanza ravvicinata. Il pareggio del Friburgo arriva al 30’ della ripresa per merito di Holer che conclude in rete con un diagonale a giro su assist dalla sinistra.

BAYERN MONACO –MAINZ 2-2

Ha rischiato la prima sconfitta stagionale ma, a tre giri d’orologio dal termine, ha trovato il pareggio giungendo così al quattordicesimo risultato utile di fila e conservando l’imbattibilità stagionale. Il Bayern Monaco capolista impatta per 2-2 con il Mainz ed è più che mai in vetta con 38 punti e nove di vantaggio sul tandem RB Lipsia- Borussia Dortmund. Il Mainz è sempre ultimo con sette punti ed è al secondo pareggio della settimana dopo l’1-1 ottenuto in Conference League sul campo dei polacchi del Lech Poznan. Reduci dalla vittoria per 3-1 in Champions League contro i lusitani dello Sporting Lisbona, i bavaresi vanno in vantaggio al minuto 29 con Karl che da distanza ravvicinata segna sfruttando un assist dalla sinistra. Al 47’ Potulski pareggia di testa. Il Mainz va clamorosamente in vantaggio al 22’ della ripresa con Lee Jae Sung che, su lancio dalle retrovie, insacca di testa. Al 42’ della ripresa Kane, su rigore concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Potulski.

WERDER BREMA- STOCCARDA 0-4

Poker dello Stoccarda sul campo del Werder Brema. Per la squadra di Sebastian Hoeness, sesta con 25 punti, è il riscatto della netta sconfitta subita in casa dal Bayern Monaco e il bis di vittorie settimanali dopo il 4-1 rifilato agli israeliani del Maccabi Tel Aviv in Europa League. Il Werder Brema, rimasto in dieci per l’espulsione di Coulibaly al 14’ della ripresa, è al terzo stop nelle ultime quattro gare e occupa il dodicesimo posto con 16 punti. Al 40’ El Khannouss, su assist di Leweling, porta gli ospiti in vantaggio. Al 44’ quest’ultimo, su suggerimento di Jetsch, raddoppia. Al 34’ della ripresa Undav, su assist di Leweling, segna il 3-0. Il poker è opera di 52’ con Fuhrich su assist di Mittelstadt.

Cristiano Comelli

