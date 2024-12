Il Man City è in crisi, nuovo ko! L’ Arsenal cala la manita

L’Arsenal guarisce dalla pareggite acuta e va a valanga: 1-5 sul Crystal Palace.

Nelle gare del Sabato della 17^ giornata di Premier League, l’Arsenal torna alla vittoria in Premier League: dopo due pareggi di fila, i Gunners travolgono 5-1 il Crystal Palace grazie a Gabriel Jesus (doppietta), Havertz, Martinelli e Rice. Continua, invece, l’incubo del Manchester City: la squadra di Guardiola perde 2-1 in casa dell’Aston Villa. Duran sblocca al 16′ minuto, Rogers chiude i conti al 65′ minuto e Foden segna troppo tardi: al minuto 94. Sorridono Newcastle e Nottingham, che superano Ipswich (4-0) e Brentford (2-0).

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY 2-1

Al Villa Park va in scena un match tra due squadre reduci entrambe da una bruciante sconfitta in campionato. Il City arriva dalla clamorosa rimonta subita contro lo United nei minuti finali del derby, mentre i Villans dal k.o. sul campo del Nottingham Forest. I padroni di casa partono fortissimo e costringono Ortega a tre parate decisive nel primo minuto e mezzo di partita: il portiere tedesco si supera soprattutto sul colpo di testa di Pau Torres, salvando sulla linea di porta con un intervento clamoroso. L’ex Arminia Bielefeld deve però cedere al 16’ minuto: l’Aston Villa trafigge il City centralmente e Duran appoggia in porta l’assist di Rogers che vale l’1-0. Foden prova quindi ad accendere gli ospiti al 35’ minuto, sporcando i guantoni di Emi Martinez nell’unica vera azione pericolosa in un primo tempo di grande sofferenza per la squadra di Guardiola. Ogni volta che il Villa riparte in contropiede, il City trema: al 51’ minuto è solo la bandierina del guardalinee a salvare la formazione di Manchester, con il raddoppio di Duran annullato per fuorigioco. Al 60’ minuto, Rogers colpisce invece il palo esterno, regalando poi il 2-0 ai Villans cinque minuti più tardi. In pieno recupero, Foden trova il suo primo gol in campionato, ma non cambia le sorti del match. Si conferma quindi senza fine, per il momento, l’incubo del Manchester City: la squadra di Guardiola incassa la nona sconfitta nelle ultime dodici partite (tra tutte le competizioni) e resta a 27 punti in campionato. Il Liverpool potrebbe potenzialmente volare a +15, vincendo domani contro il Tottenham e nel recupero contro l’Everton (data ancora da stabilire). Grazie al successo odierno, l’Aston Villa sale invece a 28 punti, superando in classifica proprio i Citizens.

CRYSTAL PALACE-ARSENAL 1-5

L’Arsenal guarisce dalla pareggite e schianta il Crystal Palace, battuto tre giorni prima in Carabao Cup: stavolta finisce 5-1 con la partita che si sblocca subito, dato che al 14′ minuto ci sono già tre reti. Due sono di Gabriel Jesus, con in mezzo il momentaneo 1-1 di Sarr. Ma arrivano pure brutte notizie, dato che al 24′ minuto Arteta perde Saka, sostituito da Trossard. Intanto, prima dell’intervallo, Havertz segna il tris dando via all’allungo decisivo dei Gunners, che poi dilagano nella ripresa. Decisivi i cambi: al 58′ minuto entra Rice, che due minuti dopo regala a Martinelli il pallone del poker, poi all’83’ minuto si mette in proprio e firma la cinquina dei londinesi. In attesa di Everton-Chelsea e Tottenham-Liverpool, l’Arsenal è a -3 dalla vetta, seppur con due partite in più rispetto a Slot e ai Reds. Il Crystal Palace, invece, cade dopo cinque risultati utili di fila, ma resta comunque a 16 punti, vale a dire a +4 sulla retrocessione.

IPSWICH-NEWCASTLE 0-4

Uno scatenato Isak permette al Newcastle di travolgere 4-0 il neopromosso e malcapitato Ipswich. Lo svedese la sblocca dopo nemmeno un minuto, poi al 32′ minuto Murphy raddoppia e il classe 1999, nel recupero del primo tempo, fissa il risultato sul 3-0 al riposo. Ci pensa poi ancora l’ex Real Sociedad, al 54′ minuto, a segnare la tripletta che manda in archivio il match. Il Newcastle, in 180 minuti, rosicchia 6 punti al Manchester City ed è ora a -1 dai campioni d’Inghilterra in carica: secondo successo di fila per i Magpies, mentre l’Ipswich resta a 12 punti, in piena zona retrocessione.

BRENTFORD-NOTTINGHAM 0-2

Il Nottingham non si ferma più: batte 2-0 il Brentford, centra il terzo successo di fila e sale a +3 sul quinto posto, oltre che a +4 sul City, consolidando quello che sarebbe un clamoroso posto Champions. Un gol per tempo permette al Forest di imporsi sul campo delle Bees. A sbloccare la sfida prima dell’intervallo è l’ex Torino Aina, mentre ad inizio secondo tempo è Elanga, al 51′ minuto, a segnare il raddoppio che indirizza in maniera definitiva la gara.

WEST HAM-BRIGHTON 1-1

Succede tutto nel secondo tempo e nel giro di 7 minuti a Londra: 1-1 tra West Ham e Brighton. Il vantaggio lo segnano i Seagulls al 51′ minuto con Wieffer, che poi esce per fare spazio ad Ayari. Nel frattempo, però, Kudus trova il pareggio e nel finale non arriva la zampata degli Hammers o degli ospiti. Punto certamente più utile ai padroni di casa, che salgono a quota 20, mentre il Brighton fallisce l’aggancio al City.