Il Man City strapazza il Newcastle. Arsenal ok col Leicester

Nelle gare del Sabato della 25^ giornata di Premier League l’Arsenal, di fatto senza attaccanti, riesce a vincere 2-0 sul campo del Leicester grazie alla doppietta di Merino. Tre punti anche per il Manchester City, che scavalca il Chelsea con il 4-0 sul Newcastle: super Marmoush, autore di tre gol nel primo tempo. Vittorie esterne per Bournemouth (3-1 sul Southampton) e Brentford (1-0 col West Ham). Il Fulham batte il Nottingham 2-1, 1-1 tra Aston Villa e Ipswich.

LEICESTER-ARSENAL 0-2

Tre punti pesanti per l’Arsenal, che si impone per 2-0 in casa del Leicester. Gli uomini di Arteta hanno subito una grande occasione al nono minuto, ma il tiro di Trossard da ottima posizione viene respinto. I Gunners provano a gestire il possesso del pallone, ma lo schieramento difensivo dei padroni di casa impedisce ai londinesi di alzare il ritmo. Le occasioni sono poche nei primi quarantacinque minuti, che si chiudono a reti bianche, sul punteggio di 0-0. Nella ripresa l’Arsenal inizia a spingere forte, nonostante rischi sulle ripartenze delle Foxes con Ayew. Nwaneri colpisce un palo al 76’ minuto, ma dopo pochi minuti arriva il gol che risolve la partita per gli ospiti. Arteta sostituisce Sterling con Merino, schierando lo spagnolo nell’insolito ruolo di prima punta (piena emergenza per i biancorossi dopo l’infortunio di Havertz). L’ex Real Sociedad si fa trovare pronto anche in questa nuova posizione, stappando la gara ll’81’ con un bel colpo di testa e chiudendo la pratica all’87’ minuto con la sua doppietta personale. Vince l’Arsenal 2-0 e sale a 53 punti, momentaneamente a -4 dal Liverpool in vetta. Leicester bloccato a 17 punti, in zona retrocessione.

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 4-0

Prova di forza del Manchester City, che stende con un secco 4-0 il Newcastle. Super primo tempo per I padroni di casa. Dopo il primo quarto d’ora senza emozioni, si scatena il nuovo acquisto Marmoush: al 19’ minuto raccoglie il rinvio di Ederson, approfitta dell’errore di Trippier e batte Dubravka con un pallonetto. Cinque minuti più tardi l’egiziano raddoppia: ancora duello con Trippier, chiuso con l’interno destro sul primo palo che vale il 2-0. I Magpies accennano una tiepida reazione, ma al 33’ minuto cadono di nuovo: azione di Savinho sulla destra, con il brasiliano che apparecchia per la tripletta in poco più di mezzora di Marmoush. Gli uomini di Howe sembrano già al tappeto all’intervallo, sotto di tre reti. Al rientro in campo Howe inserisce Miley e Livramento (al posto di Trippier), ma le cose non cambiano. I ritmi si abbassano e la squadra di Guardiola gestisce, segnando anche il poker all’84’ minuto con McAtee. Con questo successo il Manchester City scavalca il Chelsea al quarto posto, mettendo nel mirino il Nottingham (ora solo a +3). Il Newcastle scivola al settimo posto, fermo a 41 punti.

FULHAM-NOTTINGHAM FOREST 2-1

Colpo del Fulham, che piega 2-1 il Nottingham Forest. I Cottagers partono subito con il piede giusto, e al quarto d’ora di gioco riescono anche a stappare la partita: assist di Adama Traoré per l’ex Arsenal Smith Rowe, che fa 1-0. Dopo il gol subito gli uomini di Nuno Espirito Santo non riescono a reagire, subendo a lungo la pressione e l’intensità dei bianconeri. Il Fulham va vicino al raddoppio più volte, ma nel suo miglior momento incassa la rete del pari: al 37’ minuto l’ormai solito Chris Wood riporta l’incontro in equilibrio, a pochi minuti dal duplice fischio. La formazione allenata da Marco Silva torna a spingere a inizio secondo tempo, e al 62’ minuto riesce a segnare il 2-1: corner dell’ex Torino Lukic, sponda di Jimenez e incornata vincente di Bassey. Il Forest nella mezzora finale ricerca il nuovo pareggio in continuazione, ma alla fine a vincere sono gli avversari. Il Fulham sale a 39 punti con questo 2-1, all’ottavo posto. Nottingham bloccato a 47, in terza posizione ma ora solo a +3 sul City quarto.

ASTON VILLA-IPSWICH TOWN 1-1

Altra occasione sprecata per l’Aston Villa, fermato sull’1-1 da un Ipswich Town in dieci uomini per più di un tempo. I ritmi nelle prime fasi di gioco sono molto bassi, con i Villans che non trovano la chiave giusta per attaccare con regolarità. La squadra di Emery cresce con il passare dei minuti, ma le occasioni da gol sono comunque poche. Al 40’ arriva l’episodio che cambia la partita: secondo giallo nel giro di dodici minuti per Tuanzebe e ospiti in inferiorità numerica per oltre un tempo. Al rientro in campo dopo l’intervallo, nonostante l’uomo in meno, l’Ipswich riesce clamorosamente a passare in vantaggio: al 56’ minuto Delap gela il Villa Park e fa 1-0. I padroni di casa non si lasciano comunque abbattere, e al 69’ minuto Watkins riporta tutto in equilibrio con la rete dell’1-1. Il finale è un assedio totale dei Villans, che schiacciano completamente gli avversari, ma non riescono a trovare il gol partita. L’Aston Villa tocca quota 38 punti ma scivola in nona posizione e viene scavalcato dal Fulham. Sale a 17 punti l’Ipswich, che aggancia il Leicester al terzultimo posto.

SOUTHAMPTON-BOURNEMOUTH 1-3

Tris del Bournemouth, corsaro per 3-1 sul campo del Southampton. Pronti via e gli ospiti cominciano subito con il piede sull’acceleratore, spingendo in avanti alla ricerca del vantaggio. A cavallo del quarto d’ora le Cherries colpiscono con un uno-due micidiale, che indirizza pesantemente la gara: al 14’ minuto il momento d’oro di Ouattara continua, con la rete dell’1-0 su assist di Christie. L’esterno scozzese torna poi protagonista due minuti più tardi, quando sfrutta la giocata di Kluivert per iscriversi al tabellino dei marcatori. La squadra di Juric non riesce a reagire, e rientra negli spogliatoi all’intervallo sotto di due reti. Dopo la pausa i Saints scendono in campo con più energia, e al 72’ minuto accorciano anche le distanze grazie al gol di Sulemana. Il tentativo di rimonta svanisce però dopo pochi minuti, perché all’83’ minuto Tavernier cala il tris che vale i tre punti per gli uomini di Iraola. Quinto posto per il Bournemouth con questo 31, le Cherries salgono a 43 punti. Non riesce a raggiungere la doppia cifra di punti il Southampton, fanalino di coda a quota 9.

WEST HAM-BRENTFORD 0-1

Vittoria esterna per il Brentford, 1-0 di misura in casa del West Ham. Doccia fredda per gli Hammers in avvio, quando dopo quattro minuti gli ospiti sono già sopra di un gol grazie all’1-0 di Kevin Schade, che gela il London Stadium. I padroni di casa accusano il colpo, rischiando poi anche nei rimanenti minuti del primo tempo. Le Bees raddoppiano al 43’ minuto con Wissa, ma il gol del 2-0 viene annullato dopo controllo Var: l’arbitro manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 in favore del Brentford. La squadra di Potter, nel corso dei successivi quarantacinque minuti, prova a lungo a pareggiare i conti. Al 49’ minuto Kudus colpisce anche una traversa, e i tiri degli Irons sono tanti. Gli ospiti, nonostante la sofferenza, riescono comunque a difendersi e a portare a casa i tre punti. Vince 1-0 il Brentford e sale a 34 punti, West Ham bloccato a quota 27.

CRYSTAL PALACE-EVERTON 1-2

L’Everton centra una vittoria preziosissima per la sua stagione: finisce 2-1 sul campo del Crystal Palace con le firme di due ex Serie A. Al Selhurst Park, le Eagles si vedono annullare il possibile 1-0 di Lerma, poi al 42′ minuto, arriva il vantaggio confezionato da due vecchi bianconeri, seppur in squadre diverse: Alcaraz, in passato alla Juve, serve l’ex Udinese Beto che sblocca i Toffees. La risposta nella ripresa dei padroni di casa è immediata e porta la firma di Mateta che segna al 47′ minuto. Il gol vittoria, però, lo segna proprio l’argentino classe 2002, poi l’Everton resiste e si porta a casa tre punti fondamentali: ne ha ora 30, gli stessi proprio del Crystal Palace. La squadra di Moyes ha vinto quattro delle ultime cinque partite, e quel pareggio è arrivato tra l’altro nel Derby col Liverpool.