Premier League

Il Man United vede la Champions, poker servito al Wolverhampton

Nel posticipo della 15^ giornata di Premier League il Manchester United cala il poker, sugli scudi Bruno Fernandes. Nel Monday Night i Red Devils travolgono il Wolverhampton, fanalino di coda, con un perentorio 4-1. Ora la zona-Champions è vicina

Dic 9, 20251 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 13: Bruno Fernandes of Manchester United acknowledges the fans following the UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between Manchester United and Real Sociedad de Futbol at Old Trafford on March 13, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 15^ giornata della Premier League si chiude con la vittoria del Manchester United, che, nel posticipo, travolge quel Wolverhampton che è tuttora fermo a due punti in classifica. Nel Monday Night non c’è partita al Molineux, che fischia i propri beniamini dopo un match disarmante. Bruno Fernandes apre e chiude il match con una doppietta, nel mezzo le reti di Mbeumo al 51′ minuto e Mount al 62′ minuto. Per i Wolves, c’è solo il gol di Bellegarde, in pieno recupero della prima frazione, infatti segna al 47′ minuto del primo tempo, a rendere meno amaro il 4-1 finale.

Wolverhampton-Manchester United 1-4

C’è luce per il Manchester United, che approfitta dell’incrocio con il disastrato Wolverhampton per avvicinarsi a quella zona-Champions che ora dista solo un punto. Non c’è di fatto mai una partita al Molineux, che assiste al ko per 4-1 dei Wolves e li fischia copiosamente al termine del match. Il pressing dei Red Devils è totale sin dal via, con Cunha beccato dai suoi vecchi tifosi e Mbeumo che sfiora il gol. Al 25′ minuto un disastro difensivo del Wolverhampton spalanca la porta alla rete di Bruno Fernandes, che scivola e ha addirittura il tempo di rialzarsi per insaccare in gol. Toti evita il bis, sfiorato anche da Cunha, e clamorosamente il Wolverhampton pareggia con Bellegarde in pieno recupero: al 47′ minuto del primo tempo. Il primo gol dei Wolves da ottobre è però un momento effimero, visto che nella ripresa gioca solo lo United. Dalot ispira il nuovo vantaggio firmato da Mbeumo al 51′ minuto ed, al minuto 62, i Red Devils la chiudono: assist di Bruno Fernandes, tiro al volo di Mount ed è 3-1. Nel finale Amorim e i suoi calano anche il poker, con Bruno Fernandes e la sua doppietta su rigore. Il portoghese non sbaglia dagli undici metri, dopo il tocco di mano di Mosquera, e chiude i giochi. Vince 4-1 il Manchester United, che sale a quota 25 punti e aggancia il Chelsea: Fernandes e compagni sono quinti, a -1 dalla Champions e dal quarto posto. Resta ultimissimo il Wolverhampton, che sembra già condannato alla retrocessione: solo due punti, otto gol all’attivo e nessuna vittoria in quindici gare.

 

                                

