Il Napoli rischia ma vola ai quarti! Cagliari eliminato ai rigori

NAPOLI-CAGLIARI 1-1 (10-9 dopo i rigori)

Per decidere la squadra padrona della gara ci sono voluti ben dieci rigori. Contro un Cagliari mai domo, sia nei tempi regolamentari che dagli undici metri, il Napoli riesce a strappare di sofferenza la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia imponendosi per 10-9. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 con i partenopei che erano passati in vantaggio ma avevano poi subito nella ripresa il ritorno della compagine di Mario Pisacane. Il Napoli comincia a sfoderare intenzioni bellicose al minuto 5 con un cross di Politano che la difesa ospite sventa in corner. Al 9′ i partenopei ci provano con Vergara ma Caprile fa buona guardia. Al minuto 17 è l’ex Udinese Lucca a provarci con un tentativo angolato ma la sfera termina sul fondo. La supremazia della squadra di Antonio Conte si concretizza al minuto 28 quando Lucca, di testa, su assist dalla destra di Vergara susseguente a un corner infila Caprile per l’1-0.

Al 4′ della ripresa i padroni di casa potrebbero prendere il largo ma Politano, di sinistro, manda alle stelle. Il Cagliari sembra essere rientrato in campo in versione più tonica e lo dimostra al minuto 13 con un tiro di Prati sul fondo. Non sbaglia invece Esposito che al minuto 22 rimette tutto in gioco sfruttando nel modo migliore un rimpallo di Mc Tominay. Il Napoli cerca di rimettersi in quota proprio con lo scozzese tre minuti dopo ma la mira non è quella dei giorni migliori. Il Cagliari, a sua volta, estrae il pungiglione con Borrelli il cui tentativo a giro è impreciso. Due sussulti di Neres al 47′ e Politano due minuti dopo non consentono al Napoli di chiudere la pratica qualificazione entro il novantesimo e si va così ai rigori.

Dagli undici metri il Cagliari calcia per primo e cecchina a dovere con Obert, Borrelli, Prati e Sebastiano Esposito ma non con Felici che coglie la traversa. Il Napoli risponde con i compitini bene eseguiti di Politano, Mc Tominay, Lang e Hojlund steccando però con Neres che si fa stregare da Caprile. Si va quindi a oltranza. I sardi si tengono in corsa grazie alle esecuzioni di Luperto, Adopo, Idrissi e Di Pardo ma falliscono con Luvumbo, per i partenopei Elmas, Milinkovic- Savic, Spinazzola, Juan Jesus e Bongiorno non perdonano. I padroni di casa spiccano così il volo verso i quarti.