Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Coppa Italia

Il Napoli rischia ma vola ai quarti! Cagliari eliminato ai rigori

Servono i rigori alla squadra di Antonio Conte per infrangere il tabu e tornare ai quarti di Coppa Italia dopo 5 anni dall'ultima volta

Dic 3, 20251 Lettura
Alessandro Buongiorno of SSC Napoli he is celebrated by his teammates after converting the penalty during the Coppa Italia Freccia Rossa match between SSC Napoli vs Cagliari Calcio at Diego Armando Maradona Stadium

NAPOLI-CAGLIARI 1-1 (10-9 dopo i rigori)

Per decidere la squadra padrona della gara ci sono voluti ben dieci rigori. Contro un Cagliari mai domo, sia nei tempi regolamentari che dagli undici metri, il Napoli riesce a strappare di sofferenza la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia imponendosi per 10-9. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 con i partenopei che erano passati in vantaggio ma avevano poi subito nella ripresa il ritorno della compagine di Mario Pisacane. Il Napoli comincia a sfoderare intenzioni bellicose al minuto 5 con un cross di Politano che la difesa ospite sventa in corner. Al 9′ i partenopei ci provano con Vergara ma Caprile fa buona guardia. Al minuto 17 è l’ex Udinese Lucca a provarci con un tentativo angolato ma la sfera termina sul fondo. La supremazia della squadra di Antonio Conte si concretizza al minuto 28 quando Lucca, di testa, su assist dalla destra di Vergara susseguente a un corner infila Caprile per l’1-0.

Al 4′ della ripresa i padroni di casa potrebbero prendere il largo ma Politano, di sinistro, manda alle stelle. Il Cagliari sembra essere rientrato in campo in versione più tonica e lo dimostra al minuto 13 con un tiro di Prati sul fondo. Non sbaglia invece Esposito che al minuto 22 rimette tutto in gioco sfruttando nel modo migliore un rimpallo di Mc Tominay. Il Napoli cerca di rimettersi in quota proprio con lo scozzese tre minuti dopo ma la mira non è quella dei giorni migliori. Il Cagliari, a sua volta, estrae il pungiglione con Borrelli il cui tentativo a giro è impreciso. Due sussulti di Neres al 47′ e Politano due minuti dopo non consentono al Napoli di chiudere la pratica qualificazione entro il novantesimo e si va così ai rigori.

Dagli undici metri il Cagliari calcia per primo e cecchina a dovere con Obert, Borrelli, Prati e Sebastiano Esposito ma non con Felici che coglie la traversa. Il Napoli risponde con i compitini bene eseguiti di Politano, Mc Tominay, Lang e Hojlund steccando però con Neres che si fa stregare da Caprile. Si va quindi a oltranza. I sardi si tengono in corsa grazie alle esecuzioni di Luperto, Adopo, Idrissi e Di Pardo ma falliscono con Luvumbo, per i partenopei Elmas, Milinkovic- Savic, Spinazzola, Juan Jesus e Bongiorno non perdonano. I padroni di casa spiccano così il volo verso i quarti.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Coppa Italia LIVE: Inter-Venezia in diretta

Dic 3, 2025

L’Atalanta torna grande, poker al Genoa e quarti centrati

Dic 3, 2025

Juve ai quarti di Coppa Italia: 2-0 all’Udinese e terza vittoria consecutiva

Dic 3, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.