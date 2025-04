Il Newcastle affonda il Leicester, agganciata la zona Champions

Nel monday night della 31^ giornata di Premier League, successo pesante per il Newcastle di Sandro Tonali, che espugna Leicester e aggancia in quarta posizione il Chelsea, scavalcando il Manchester City nella lotta per un posto in Champions League. Ennesimo ko per le Foxes, ormai destinate ad una nuova retrocessione dopo una sola stagione del massimo campionato, come il Southampton di Juric. Tutto facile per la squadra di Howe, che sbriga la pratica in poco meno di dodici minuti, grazie al micidiale uno-due di Murphy, a segno al 2′ minuto ed all’11’ minuto . Al 34′ minuto è invece Barnes a firmare il 3-0 che sarà anche il risultato finale. Per il Newcastle la corsa Champions continua, mentre per il Leicester al capolinea c’è anche un doppio record negativo: è la prima squadra nella storia del massimo campionato inlgese a perdere otto partite consecutive in casa senza segnare neanche un gol, mentre Van Nistelrooy eguaglia il record di Daniel Farke, che nel 2020 sulla panchina del Norwich collezionò otto sconfitte di fila tra le mura amiche. La squadra di Howe (con una partita da recuperare) aggancia così il Chelsea al quarto posto, a quota 53 punti, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. Le Foxes si avvicinano invece alla retrocessione in Championship.

Leicester-Newcastle 0-3

Un Leicester ormai sull’orlo del baratro accoglie il Newcastle al King Power Stadium, dove Tonali e compagni si presentano invece con l’opportunità di agganciare la zona Champions. L’inizio di serata è un vero incubo per le Foxes, visto che gli ospiti ci mettono solo una decina di minuti per indirizzare già il match: Murphy stappa infatti la partita al 2’ minuto e poi raddoppia all’11’ minuto, appoggiando in rete la doppietta personale dopo la clamorosa traversa colpita da Schar con un tiro da centrocampo. El Khannouss prova allora a svegliare il Leicester con una bella azione personale alla mezz’ora, ma Pope non si lascia sorprendere. Ad andare ancora a segno al 34’ minuto è quindi il Newcastle: Barnes sigla il classico gol dell’ex e decide di non esultare, davanti a quello che per tanti anni è stato il suo pubblico. Diversi tifosi iniziano già ad abbandonare i propri seggiolini, mentre Daka colpisce uno sfortunatissimo doppio palo in chiusura di primo tempo (segnalato però un fuorigioco). Si passa allora alla ripresa, che diventa soltanto una lunga attesa del triplice fischio, per entrambe le squadre.

L’unico momento degno di nota è infatti l’esordio in campionato di Jeremy Monga, a 15 anni e 271 giorni: l’ala del Leicester diventa così il secondo giocatore più giovane a debuttare in Premier League dopo Ethan Nwaneri. Il Newcastle centra la terza vittoria di fila e sale a quota 53 punti, agganciando il Chelsea in quarta posizione: i Magpies tornano così in piena lotta per un posto in Champions League, considerando che devono ancora recuperare anche il match contro il Crystal Palace (valido per la 29^ giornata). Il Leicester incassa invece l’ottavo k.o. di fila e resta al penultimo posto con 17 punti: la retrocessione in Championship diventa uno scenario sempre più concreto per la squadra allenata da Ruud van Nistelrooij, che non segna in campionato dal 26 gennaio e che resta drammaticamente a -15 dalla zona salvezza.