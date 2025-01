Il Nottingham ferma il Liverpool, pari per Man City e Chelsea

Pareggiano tutte le big impegnate nel turno infrasettimanale, dove si è giocata la 21^ giornata, di Premier League. Lo scontro in vetta alla classifica tra Nottingham e Liverpool finisce 1-1: Diogo Jota (66′) risponde al vantaggio iniziale di Wood (8′), Reds potenzialmente a +7 sul secondo posto. City e Chelsea, invece, non vanno oltre il 2-2 nel recupero: Guardiola subisce al 92′ il gol del Brentford, i Blues evitano con James (95′) il ko interno col Bournemouth.

NOTTINGHAM-LIVERPOOL 1-1

Nessuno, a inizio stagione, avrebbe mai creduto che Nottingham-Liverpool sarebbe stato uno scontro diretto per il titolo. Eppure, al City Ground finisce 1-1 e anzi, a dover evitare il ko è proprio la squadra di Slot, che porta a casa un punto prezioso: con il Derby da recuperare, è potenzialmente a +7 sull’Arsenal, ammesso che i Gunners battano il Tottenham. Il Forest, invece, sogna il colpo già all’8′ minuto, quando il solito Chris Wood porta in vantaggio i padroni di casa. I Reds sono in difficoltà dal punto di vista offensivo, tanto che non arrivano grandi occasioni nel primo tempo. Il match sembra bloccato: serve un’intuizione dalla panchina. Arriva dalla sponda rossa del Merseyside, con Slot che inserisce al 66′ minuto Diogo Jota: e il portoghese impiega meno di un minuto, di testa su angolo battuto da Tsimikas, a firmare il pareggio. Il neoentrato è scatenato e tre minuti dopo sfiora una clamorosa doppietta, con Sels che deve evitare il 2-1 per ben due volte. All’88’ minuto, ancora il portiere di casa è strepitoso su Salah, mentre nel recupero ci va vicino Gakpo. I rimpianti finali sono del Liverpool, ma è un punto d’oro, nonostante tutto. Applausi a prescindere per il Nottingham, che sta coronando una stagione fin qui da sogno.

BRENTFORD-MANCHESTER CITY 2-2

Non c’è speranza di continuità per questo Manchester City: dopo due vittorie di fila, Guardiola fa harakiri e, avanti 2-0 all’81’ minuto, si fa raggiungere sul 2-2 dal Brentford. Dopo tre quarti di gara non semplici per i campioni d’Inghilterra in carica, ecco che la partita si accende: al 66′ minuto, Foden porta in vantaggio gli ospiti su assist di De Bruyne, per poi raddoppiare al 78′ minuto. Due reti in dodici minuti che sembrano portare il City al quarto posto insieme al Chelsea, invece ecco che arriva la frittata. All’82’ minuto, Rasmussen serve Wissa che accorcia le distanze, ma è dieci minuti dopo, in pieno recupero, che Norgaard gela Guardiola e tutto il City. E Mbeumo, proprio al 95′ minuto, fallisce pure la seconda di due occasioni per le Bees di trovare una clamorosa rimonta. Finisce 2-2: Guardiola è sesto e potenzialmente a -3 dal Newcastle che si può prendere il quarto posto. Sale a 28, in posizione più che tranquilla, il Brentford.

CHELSEA-BOURNEMOUTH 2-2

Finisce 2-2 anche per il Chelsea, che invece al contrario di Guardiola il gol nel finale lo segna e per evitare il ko. A Stamford Bridge, i Blues passano in vantaggio già al 13′ minuto con Palmer, ma ad inizio ripresa Kluivert, partito dalla panchina ed entrato al 23′ minuto al posto dell’infortunato Hill, pareggia su calcio di rigore. A metà ripresa, ecco i fantasmi: sono quelli che spuntano dopo il gol di Semenyo, che firma la rimonta per le Cherries. Anche i londinesi, però, segnano con un subentrato: James, che al 56′ minutp prende il posto di Lavia, evita in pieno recupero, al 95′ minuto, il ko a Maresca. Finisce 2-2: il Chelsea non ha vinto negli ultimi cinque turni. Bournemouth a quota 34: per 94 minuti ha accarezzato il sogno di avvicinarsi ulteriormente alla Champions.

WEST HAM-FULHAM 3-2

L’unica squadra a vincere è il West Ham, che pur rischiando batte 3-2 il Fulham. Gli Hammers trovano un uno-due terrificante tra il 31′ minuto ed il 33′ minuto con Soler e Soucek, poi ad inizio ripresa, al minuto 51, Iwobi accorcia le distanze. L’ex Milan Paquetá segna il 3-1 al 67′ minuto, ma ancora Iwobi, e sempre su assist di Robinson, fa doppietta e 3-2. L’assalto finale dei Cottagers non porta però al 3-3: il West Ham torna a vincere dopo due ko di fila e sale a 26 punti, a -4 dal Fulham.