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Champions League

Il programma completo delle gare di ritorno degli ottavi di finale

A distanza di una settimana, la Champions League torna con le sfide di ritorno, con qualche verdetto che sembra già definito.

Mar 17, 20262 Lettura
MADRID, SPAIN - MARCH 11: Federico Valverde of Real Madrid celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Real Madrid CF and Manchester City FC at Estadio Santiago Bernabeu on March 11, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

Alle ore 21:00 di martedì 17 marzo è in programma Chelsea-Paris Saint – Germain. I campioni d’Europa in carica partono da un vantaggio di 3 reti grazie al 5-2 della gara d’andata, con l’ex Napoli Kvaratskhelia che si è messo in mostra con una doppietta nel finale, dando il colpo di grazie agli avversari. Per gli inglesi la speranza di una pazza rimonta, come solo la storia della Champions League può annoverare, e che proprio il Psg in passato ha vissuto sulla sua pelle.

Discorso analogo per Manchester City-Real Madrid, in campo sempre alle 21:00. I blancos partono dal 3-0 del Bernabeu arrivato nel nome di Valverde, autore di una tripletta e MVP della serata. Per continuare il proprio percorso in Champions League verso la finale, l’obbligo di non sottovalutare l’avversario e di non adagiarsi sul vantaggio di partenza, come spesso è capitato in passato alle squadre spagnole. Dall’altra parte, gli uomini di Guardiola sono chiamati a giocare una partita con un piglio totalmente diverso rispetto ai primi 90 minuti, dove l’unico a brillare è stato Gigio Donnarumma, con due interventi propizi che hanno salvato la nave. La gara di ritorno contro le merengues non è solo l’occasione di eliminare una diretta concorrente per la vittoria finale, ma anche un modo per mandare un segnale chiaro a chi crede che l’era Guardiola sia giunta al termine.

È invece ancora tutto da scrivere l’altro scontro tra Spagna e Inghilterra: Barcellona – New-Castle, in programma mercoledì alle 18:45. Le due squadre partono dall’1-1 del St. James Park, con gli uomini guidati da Eddie Howe che hanno assaporato il gusto dell’impresa grazie alla rete di Barnes a pochi minuti dalla fine, a cui è seguita la beffa con il goal di Yamal al 96° minuto. Malgrado il Camp Nou sia da sempre un fortino da cui poche squadre escono indenni, al New Castle non manca di certo la personalità per tentare l’impresa, in una sfida che è ancora tutta da scrivere.

Sembra esserci poco da pronosticare per Bayern-Monaco – Atalanta. Dopo l’1-6 dell’andata, dove in casa nerazzurra si è fatto notare soltanto il pubblico, la Dea è chiamata a una prestazione d’orgoglio per onorare il percorso fatto e uscire a tesa alta dall’Allianz Arena. Di fronte un Bayern apparso mostruoso nei primi 90 minuti e che, nonostante il grande vantaggio di partenza, è da aspettarsi che affronti il match con la stessa grinta e determinazione dell’andata, per quella che è le mentalità del club, che vuole a tutti i costi arrivare fino in fondo e mandare un messaggio chiaro alle altre squadre.

Il programma completo delle gare di ritorno degli ottavi di finale

Martedì 17 marzo

Sporting Lisbona- Bodo Glimt – 18:45

Chelsea – Paris Saint – Germain – 21:00

Manchester City – Real Madrid – 21:00

Arsenal – Bayer Leverkusen– 21:00

Mercoledì 18 marzo

Barcellona – Newcastle – 18:45

Tottenham – Atletico Madrid – 21:00

Liverpool – Galatasaray – 21:00

Bayern Monaco – Atalanta – 21:00

 

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