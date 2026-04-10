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Calcio Estero

Il programma del week end, Chelsea-Man City infiamma la Premier

Tra lotta al titolo, corsa Champions e sfide salvezza, i top campionati entrano nella fase decisiva della stagione

Apr 10, 20262 Lettura
ISTANBUL, TURKEY - JUNE 10: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, gives the team instructions during the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Atatuerk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 32ª giornata di Premier League si apre con un programma ricco di sfide pesanti per classifica e ambizioni. Il big match è senza dubbio Chelsea-Manchester City, in programma domenica a Stamford Bridge, con i Blues chiamati a frenare la rincorsa della squadra di Guardiola. Prima toccherà però all’Arsenal capolista, atteso sabato dal confronto interno contro il Bournemouth, occasione preziosa per blindare il primo posto. A chiudere il turno sarà il Manchester United lunedì sera, mentre venerdì si parte con il delicatissimo incrocio salvezza tra West Ham e Wolverhampton.

Il programma completo della 32ª giornata di Premier League

Venerdì 10 Aprile, 21:00
West Ham vs Wolverhampton
Sabato 11 Aprile, 13:30
Arsenal vs AFC Bournemouth
Sabato 11 Aprile, 16:00
Brentford vs Everton
Sabato 11 Aprile, 16:00
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Sabato 11 Aprile, 18:30
Liverpool vs Fulham
Domenica 12 Aprile, 15:00
Crystal Palace vs Newcastle
Domenica 12 Aprile, 15:00
Sunderland vs Tottenham
Domenica 12 Aprile, 15:00
Nottingham Forest vs Aston Villa
Domenica 12 Aprile, 17:30
Chelsea vs Manchester City
Lunedì 13 Aprile, 21:00
Manchester United vs Leeds

La Liga entra nel vivo con la 31ª giornata, pronta a offrire spettacolo e tensione tra alta classifica e lotta salvezza. Riflettori puntati sul Derbi Barceloní, con il Barcellona capolista impegnato contro l’Espanyol per consolidare il vantaggio. Il Real Madrid, invece, aprirà il turno ospitando il Girona con l’obiettivo di accorciare. In chiave europea, attenzione alle trasferte di Villarreal e Atlético Madrid, chiamate a confermare le proprie ambizioni Champions.

Il programma completo della 31ª giornata della Liga

Venerdì 10 Aprile, 21:00
Real Madrid vs Girona
Sabato 11 Aprile, 14:00
Real Sociedad vs Alavés
Sabato 11 Aprile, 16:15
Elche vs Valencia
Sabato 11 Aprile, 18:30
Barcellona vs Espanyol
Sabato 11 Aprile, 21:00
Siviglia vs Atlético Madrid
Domenica 12 Aprile, 14:00
Osasuna vs Betis
Domenica 12 Aprile, 16:15
Mallorca vs Rayo Vallecano
Domenica 12 Aprile, 18:30
Celta Vigo vs Real Oviedo
Domenica 12 Aprile, 21:00
Athletic Club vs Villarreal
Lunedì 13 Aprile, 21:00
Levante vs Getafe

La Bundesliga entra nella 29ª giornata con scenari sempre più delineati ma ancora ricchi di tensione. Il Bayern Monaco capolista vola sul campo del St. Pauli con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente il titolo, mentre il big match è in programma al Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Riflettori puntati anche su RB Lipsia e Stoccarda, impegnate in casa per consolidare la zona Champions.

Il programma completo della 29ª giornata di Bundesliga

Venerdì 10 Aprile, 20:30
Augsburg vs Hoffenheim
Sabato 11 Aprile, 15:30
Wolfsburg vs Eintracht
Sabato 11 Aprile, 15:30
RB Lipsia vs Borussia M’Gladbach
Sabato 11 Aprile, 15:30
Borussia Dortmund vs Leverkusen
Sabato 11 Aprile, 15:30
Heidenheim vs Union Berlino
Sabato 11 Aprile, 18:30
FC St. Pauli vs Bayern Monaco
Domenica 12 Aprile, 15:30
Colonia vs Werder Brema
Domenica 12 Aprile, 17:30
Stoccarda vs Amburgo
Domenica 12 Aprile, 19:30
Mainz vs Friburgo

La Ligue 1 vive una giornata anomala con il rinvio della sfida tra PSG e Lens, posticipata per permettere ai parigini di preparare il ritorno dei quarti di Champions League. L’attenzione si sposta così sulla lotta serrata per il terzo posto, con quattro squadre racchiuse in appena tre punti. Occhi puntati anche sulla zona retrocessione, dove si gioca uno scontro diretto pesantissimo.

Il programma della 29ª giornata di Ligue 1

Venerdì 10 Aprile, 19:00
Paris vs Monaco
Venerdì 10 Aprile, 21:05
Olympique Marsiglia vs Metz
Sabato 11 Aprile, 19:00
Auxerre vs Nantes
Sabato 11 Aprile, 21:05
Rennes vs Angers
Domenica 12 Aprile, 17:15
Nizza vs Le Havre
Domenica 12 Aprile, 17:15
Tolosa vs Lilla
Domenica 12 Aprile, 20:45
Lione vs Lorient

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