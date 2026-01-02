Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Il Sunderland frena il City, l’Arsenal sorride. Liverpool, solo un pari

Nelle gare del turno infrasettimanale, dove si gioca la 19^ giornata di Premier League, il Sunderland frena il City e fa felice l'Arsenal: Guardiola non va oltre lo 0-0 e scivola a -4 dalla capolista. Per il Liverpool, la crisi non è ancora finita: Ekitiké spreca clamorosamente di testa, Slot inizia il 2026 con un punto ad Anfield

Gen 2, 20261 Lettura
ISTANBUL, TURKEY - JUNE 10: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, gives the team instructions during the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Atatuerk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 19^ giornata di Premier League apre il 2026 calcistico dei migliori campionati europei: inizio amaro per Manchester City e Liverpool, entrambe fermate sullo 0-0. I Citizens hanno tante occasioni in casa del Sunderland, ma i Black Cats strappano il punto. Guardiola scivola a -4 dalla capolista Arsenal. Ad Anfield gli uomini di Slot contro il Leeds sprecano clamorosamente con Ekitiké, poi un gol annullato a Calvert-Lewin. Pari a reti bianche anche tra Brentford e Tottenham.

LIVERPOOL-LEEDS 0-0

Pareggio a reti bianche tra Liverpool Leeds, con la formazione di Slot che non riesce ad abbattere il muro eretto dai Whites. Non basta l’ingresso di Federico Chiesa nella seconda frazione, con gli ospiti che vanno più volte vicini al gol vittoria nell’ultimo terzo di gara, graziando i Reds. Ekitike e compagni interrompono così una striscia di successi che durava da tre partite, senza riuscire ad approfittare del passo falso dell’Aston Villa.

CRYSTAL PALACE-FULHAM 1-1

Il Crystal Palace, invece, la sblocca a pochi passi dall’intervallo, punendo la difesa del Fulham con il solito Mateta, bravo a finalizzare l’assist di Clyne. Nella ripresa, i padroni di casa provano a difendere il vantaggio, ma calano nel finale e incassano la rete del pareggio firmata da Cairney, su assist dell’ex Torino Lukic. Finisce 1-1: Crystal Palace e Fulham restano a braccetto in classifica, ora entrambe a 27 punti.

MANCHESTER CITY-SUNDERLAND 0-0

Serata povera di gol e spettacolo nelle due partite che hanno chiuso il primo giorno del 2026 in Premier League, dove è andato ufficialmente in archivio l’ultimo turno del girone d’andata. Il Manchester City di Pep Guardiola non va oltre lo 0-0 sul campo del Sunderland, perdendo ulteriore terreno dalla capolista Arsenal, ora a +4. Stavolta, non sono stati sufficienti nemmeno i cambi del manager spagnolo nella ripresa.

BRENTFORD-TOTTENHAM 0-0

Giornata ricca di pareggi (quattro su quattro match disputati) e soprattutto di 0-0: oltre a Liverpool e City anche il Tottenham non passa sul campo del Brentford. Gli Spurs ci provano soprattutto a cavallo dei due tempi, ma l’occasione più nitida è sui piedi di Lewis-Potter per le Bees. Nessuna delle due formazioni fa male all’altra, con l’incontro che si spegne senza marcature. Il Brentford, a 27 punti, resta sopra al Tottenham in classifica (26).

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Clamoroso Chelsea! Enzo Maresca dice addio dopo il trionfo Mondiale

Gen 1, 2026

Poker Arsenal all’Aston Villa, pari per Chelsea e United

Dic 31, 2025

Al Tottenham il derby di Londra, parti tra Sunderland e Leeds

Dic 29, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.