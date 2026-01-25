Impresa Ausburg, prima sconfitta per il Bayern! Tris Dortmund

ST PAULI – AMBURGO 0-0

Nè vincitori né reti nel derby di Amburgo. Il St Pauli resta penultimo a quota 13 punti e in zona retrocessione tornando però a muovere la classifica dopo due passi falsi. L’Amburgo è quintultimo a quota 18 e per il momento in zona sicurezza dopo il secondo pareggio a reti bianche consecutivo e con una vittoria che manca ormai da cinque turni.

BAYERN MONACO- AUGSBURG 1-2

Non solo una vittoria ma un’impresa. L’Augsburg si impone per 2-1 sul campo del Bayern Monaco e ne interrompe un’imbattibilità stagionale che durava da ben diciotto turni, vale a dire dall’inizio del campionato. I bavaresi non riescono così a coronare una buona settimana cominciata con la vittoria in Champions League per 2-0 ai danni dei belgi dell’Union Saint Gilloise che ha loro spalancato le porte verso l’accesso diretto agli ottavi di finale. I bavaresi restano comunque saldamente in vetta con 50 punti e otto di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo. L’Augsburg sale al tredicesimo posto a quota diciannove dopo il terzo risultato utile di fila tornando alla vittoria che gli mancava dal 6 dicembre (2-0 in casa al Bayer Leverkusen). In trasferta non vinceva invece dal 23 agosto (3-1 sul campo del Friburgo). Al minuto 23 Ito illude i bavaresi andando in rete di testa. Al 30′ della ripresa Chaves pareggia di testa sugli sviluppi di un corner dalla destra. Al 36′ Massengo capovolge clamorosamente e definitivamente l’esito della contesa da distanza ravvicinata e su assist dalla sinistra.

HEIDENHEIM- RB LIPSIA 0-3

L’1-5 patito in casa con il Bayern Monaco esigeva un pronto riscatto. L’ RB Lipsia lo ha trovato strapazzando l’Heidenheim con un secco 3-0 e insediandosi così al quarto posto con 35 punti in zona Champions League. I padroni di casa sono al sesto turno senza riuscire a intascare poste piene e continuano a essere fanalino di coda a quota 13. Al 17′ della ripresa Baku si accentra dalla fascia destra e segna l’1-0 con un diagonale. Sei minuti dopo Nusa raddoppia con un tiro dal limite dell’area. Il 3-0 finale è opera di Raum con un forte diagonale su assist dalla destra.

MAINZ- WOLFSBURG 3-1

Dopo lo stop con il Colonia, il Mainz si riscatta liquidando sul campo amico per 3-1 il Wolfsburg e facendo respirare la classifica dopo il terzo risultato utile interno di fila. La graduatoria dice adesso terzultimo posto con 16 punti. Il Wolfsburg è invece dodicesimo a quota 19 raggiunto dall’Augsburg dopo avere perso un’imbattibilità che resisteva da due turni. Sono gli ospiti a passare in vantaggio dopo soli tre minuti per merito di Amoura, autore di una deviazione da distanza ravvicinata su passaggio dalla destra. Al minuto 23 della ripresa Tietz pareggia di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 28′ Bell insacca da distanza ravvicinata con una rete propiziata ancora da un corner. Al 38′ un rigore di Amiri nato da un fallo di Pejcinovic regala ai locali il 3-1.

BAYER LEVERKUSEN- WERDER BREMA 1-0

Dopo due sconfitte di fila in campionato e quella in Champions League contro l’Olympiacos, il Bayer Leverkusen ritrova il sorriso sconfiggendo di misura in casa il Werder Brema. La compagine di Kasper Hjulmand è sesta a quota 32 punti. Il Werder Brema è quartultimo con 18 punti e deve cominciare a guardarsi le spalle. Al 37′ Vazquez segna il gol partita con un diagonale al termine di un’azione elaborata.

EINTRACHT FRANCOFORTE- HOFFENHEIM 1-3

La sconfitta di Champions League con il Qarabag per 2-3 ha lasciato il segno. L’Eintracht Francoforte paga dazio anche in campionato capitolando sul campo amico contro l’Hoffenheim. L’orgoglio calcistico della città bagnata dal Meno è ora settimo con 27 punti. L’Hoffenheim resta terza forza del campionato a quota 36 dopo la terza vittoria e il quinto risultato utile di fila. Al minuto 18 Kalimuendo illude l’Eintracht Francoforte segnando al termine di un’azione di contropiede. Al 7′ della ripresa Moerstedt pareggia di testa su cross dalla sinistra. Al 15′, sempre di testa, Kabak capovolge il risultato a favore degli ospiti. Il 3-1 che mette l’assetto definitivo al risultato è opera di un’autorete di Amenda al 20′.

UNION BERLINO- BORUSSIA DORTMUND 0-3

Dopo l’amarezza di Champions League con la sconfitta per 0-2 sul campo del Tottenham, il Borussia Dortmund ritrova il sorriso in campionato sbarazzandosi con un secco 3-0 dell’Union Berlino. La terza vittoria di fila fa dei gialloneri ancora la maggiore antagonista del Bayern Monaco capolista con il secondo posto a quota 42 punti. I padroni di casa, invece, sono noni a quota 24 con il Friburgo dopo avere interrotto una serie utile di cinque partite. Al 10′ Rennow commette fallo su Guirassy ed è rigore per gli ospiti che Can trasforma. All’8′ della ripresa Schlotterbeck riceve la sfera da Ryerson e sigla il 3-0. Al 39′ Beier realizza il 3-0 su suggerimento di Bellingham.