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Mondiali 2026

Inghilterra prima nel gruppo L, Croazia ai sedicesimi

La nazionale di Tuchel chiude il girone a punteggio pieno battendo Panama 2-0. La Croazia supera il Ghana grazie alle reti di Sučić e Vlašić e conquista il secondo posto.

Giu 28, 20262 Lettura
TIRANA, ALBANIA - NOVEMBER 16: Harry Kane and Jude Bellingham of England high five during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Albania and England at Air Albania Stadium on November 16, 2025 in Tirana, Albania. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Inghilterra rispetta i pronostici, supera Panama per 2-0 e chiude il gruppo L al primo posto, conquistando l’accesso ai sedicesimi di finale da capolista. Alle spalle della formazione di Thomas Tuchel si qualifica anche la Croazia, che piega 2-1 il Ghana grazie alle reti di Petar Sučić e Nikola Vlašić, decisive per blindare il secondo posto. Inutile il momentaneo pareggio firmato da Luckassen per gli africani, già qualificati prima dell’ultimo turno.

La Croazia soffre, ma trova il successo che vale la qualificazione

La squadra di Zlatko Dalić affronta la sfida con grande attenzione, consapevole di avere bisogno della vittoria per garantirsi il passaggio del turno. Dopo un palo sfiorato da Vlašić e alcune proteste per un contatto in area su Budimir, il vantaggio arriva al 33′. È Petar Sučić a sbloccare il risultato con uno splendido destro dalla distanza che si infila all’incrocio, lasciando senza scampo Asare.

Il Ghana, già certo della qualificazione, cresce nella ripresa anche grazie ai cambi di Carlos Queiroz. Al 73′ il neoentrato Nuamah disegna una punizione perfetta e Luckassen anticipa tutti di testa per l’1-1. Dopo un controllo del Var per un possibile fallo in attacco, la rete viene convalidata.

La reazione croata è però immediata. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Asare respinge una prima conclusione, ma non può nulla sul colpo di testa vincente di Nikola Vlašić, che firma il definitivo 2-1. Nel finale la Croazia difende il vantaggio e stacca il pass per i sedicesimi da seconda classificata.

Bellingham e Kane trascinano l’Inghilterra contro Panama

L’Inghilterra domina il possesso fin dai primi minuti, ma nel primo tempo fatica a trovare spazi contro una Panama compatta e ben organizzata. Rashford crea le occasioni migliori prima dell’intervallo, senza però riuscire a sbloccare il risultato.

Nella ripresa la pressione inglese aumenta. Dopo alcune opportunità sprecate da Harry Kane, la svolta arriva al 62′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Jude Bellingham a coordinarsi perfettamente e battere Mosquera con una conclusione precisa.

Il vantaggio libera definitivamente la squadra di Tuchel, che appena cinque minuti più tardi chiude i conti. Ancora protagonista Bellingham, autore dell’assist perfetto per Harry Kane, che di testa firma il raddoppio e mette al sicuro il risultato. Nel finale Panama trova anche la rete con Fajardo, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Con il 2-0 finale l’Inghilterra chiude il girone al primo posto e affronterà una delle migliori terze classificate ai sedicesimi di finale. La Croazia, invece, completa la qualificazione da seconda, mentre il Ghana accede comunque alla fase a eliminazione diretta.

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Redazione

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