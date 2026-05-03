Inter, Chivu nella storia: scudetto al primo anno da allenatore

Dalla diffidenza iniziale alla gloria: Cristian Chivu trascina l’Inter al 21° scudetto, entrando nella storia del club. Al primo anno sulla panchina nerazzurra, l’ex difensore riesce in un’impresa riuscita solo a pochi tecnici come Mourinho e Trapattoni, vincendo subito il campionato e completando uno storico doppio trionfo da giocatore e allenatore.

Arrivato tra lo scetticismo generale, Chivu ha ribaltato ogni previsione costruendo una squadra solida, resiliente e affamata. Determinante il filotto tra gennaio e febbraio, con 14 vittorie in 15 partite, che ha indirizzato definitivamente la corsa scudetto. Nonostante le difficoltà, tra eliminazione in Champions e qualche passo falso in campionato, l’Inter ha sempre reagito con carattere.

Nel post gara, l’amministratore delegato Beppe Marotta ha riconosciuto i meriti del tecnico, aprendo alla possibilità di un lungo futuro insieme. Anche lo spogliatoio si è stretto attorno al proprio allenatore, lodandone capacità umane e gestione del gruppo. Parole che Chivu ha però voluto respingere, spostando i riflettori sui suoi giocatori: “Il merito è tutto loro, hanno saputo rialzarsi e reagire alle difficoltà”.

Il tecnico ha poi sottolineato la differenza tra vincere da calciatore e da allenatore, mantenendo però lo stesso entusiasmo: “Sono felice come quando ho vinto in campo”. E mentre San Siro celebra, Chivu guarda già avanti: nel mirino c’è la finale di Coppa Italia, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente una stagione già storica.