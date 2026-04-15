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Inter, Chivu rinnova fino al 2029: ingaggio da top manager

Il club nerazzurro blinda Cristian Chivu con un accordo più lungo e un ruolo più ampio: non solo panchina, ma anche funzioni manageriali.

Apr 15, 20261 Lettura
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Cristian Chivu, Head Coach of FC Internazionale Milano, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Inter sceglie la linea della continuità e punta forte su Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro ha infatti ottenuto il rinnovo del contratto fino al 2029, con un adeguamento economico che può portare il suo stipendio fino a 5 milioni di euro. Una decisione che conferma la piena fiducia della società nel progetto tecnico affidato all’allenatore romeno, destinato ad avere un peso ancora più centrale anche fuori dal campo.

Ruolo più ampio per il tecnico

Il nuovo accordo non rappresenta soltanto un prolungamento formale, ma certifica la volontà dell’Inter di affidare a Chivu una posizione sempre più strategica. Oltre alla gestione della squadra, il tecnico avrà infatti anche un ruolo manageriale, con competenze ampliate all’interno dell’area sportiva. Un segnale chiaro da parte del club, che vuole consolidare una figura già considerata fondamentale per presente e futuro.

Fiducia totale e investimento importante

L’aspetto economico conferma il peso della scelta: l’ingaggio dell’allenatore può salire fino a 5 milioni di euro, cifra che lo colloca nella fascia alta tra i tecnici del panorama italiano. L’Inter premia così il lavoro svolto e rafforza il proprio progetto con una mossa che guarda lontano. Il rinnovo fino al 2029 diventa quindi un tassello chiave nella programmazione nerazzurra, con l’obiettivo di dare stabilità, ambizione e continuità al percorso della squadra.

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