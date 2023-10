Bundesliga: J. Brandt salva il Dortmund, vince e sale primo il Bayer

La storia insegna che Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund non si risparmiano mai. E con il risultato finale di 3-3 direi proprio che anche oggi non sono state da meno. A Francoforte dal primo fino all’ultimo minuto il divertimento non è di certo mancato. A partire subito col botto sono stati i padroni di casa con il calcio di rigore messo a segno da O. Marmoush, il tutto nato da una super parata di Kobel su H. Larsson che ha portato poi al fallo di mano in area di M. Wolf. La squadra di Toppmoller nonostante il vantaggio continua a macinare e dopo la doppia parata dell’estremo difensore su Buta, non riesce a respingere la conclusione di O. Marmoush che da pochi passi infila il pallone in rete. Gli uomini di Terzic sotto già di 2 gol al 24′ devono far fronte anche all’infortunio proprio del suo portiere Kobel sostituito da A. Meyer che visto l’andamento della gara sperava sicuramente in un esordio migliore. Al 45′ riescono però ad alleggerire il passivo riaprendo la gara con M. Sabitzer.

Nel secondo tempo l’Eintracht prova a chiuderla con A. Knauff e ancora con il 24enne egiziano che prova a regalarsi una tripletta ma a trovare la via del gol e del pareggio è il Borussia con Y. Moukoko. Al 64′ arriva nuovamente il sorprasso delle “Aquile” con F. Chaibi e a 10 minuti dallo scadere la riprendono ancora gli ospiti con J. Brandt. Al Deutsche Bank Park termina quindi 3-3. Il Dortmund perde così la possibilità di agganciare i rivali del Bayern al secondo posto. Dall’altra parte continua la striscia negativa della formazione di Francoforte che in casa non batte i gialloneri dal 26 Novembre 2016.

Il Bayer Leverkusen è incontenibile. Contro il Friburgo conquista la sua ottava vittoria stagionale e sale al primo posto in solitaria rispondendo al Bayern Monaco che ieri ha travolto il Darmstadt. A sbloccare un primo tempo un po’ bloccato sono stati “i lavoratori” con F. Wirtz grazie alla sua eccezionale azione personale. Nella seconda frazione di gara, alla mezz’ora dalla fine, arriva il raddoppio con il tiro di J. Hofmann che dopo essersi schiantato sul palo prende la schiena di N. Atubolu e si infila in porta. Il Friburgo al 70′ accorcia le distanze con M. Gulde tentando in un disperato aggancio che non arriva, complice la difesa compatta e ordinata della squadra di Xabi Alonso.