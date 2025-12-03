Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Coppa Italia

Juve ai quarti di Coppa Italia: 2-0 all’Udinese e terza vittoria consecutiva

I bianconeri superano l’Udinese con un autogol e un rigore di Locatelli: ora attesa per la sfida contro il Napoli in campionato

Dic 3, 20251 Lettura
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Kenan Yildiz #10 of Juventus FC celebrates scoring his team's second goal with Randal Kolo Muani #20, Khephren Thuram #19 and Lloyd Kelly #6 of Juventus FC during the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Wydad AC at Lincoln Financial Field on June 22, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images)

JUVENTUS- UDINESE 2-0

Non c’è il due senza il tre. Dopo avere intonato il canto della felicità in Champions League con la vittoria per 3-2 sul campo del Bodoe Glimt e in campionato con il 2-1 rifilato al Cagliari, la Juventus si porta a casa il terno in Coppa Italia sconfiggendo per 2-0 l’omocroma Udinese e frantumandone i sogni di gloria. Vittoria meritata, da parte della pattuglia di Luciano Spalletti che è parsa maggiormente ispirata mentre l’Udinese è stato pericoloso soltanto a sprazzi, pur recriminando per l’annullamento di una rete. In avvio i bianconeri torinesi ruggiscono subito con un cross di Cambiaso al 5′ che avrebbe meritato una finalizzazione ottimale e ha raccolto invece il doppio, mancato aggancio di David e Yildiz. Il giocatore turco prova a vestire i panni del protagonista scagliando due fendenti in serie, uno al minuto 11 respinto da Sava e l’altro al 20′ di destro a lato di poco. La Juventus sembra prendere il comando delle operazioni e corona il predominio al 22 con un’autorete di Palma che interviene maldestramente nel tentativo di sbrogliare una palla pericolosa crossata da Mc Kennie. L’Udinese prova a rimettersi in carreggiata e al 28′ va in rete con Ehizibue ma c’è l’annullamento per fuorigioco. Al minuto 32 è la squadra di Spalletti a vedere alzarsi la bandierina del guardalinee per la mancata convalida di una rete di David da posizione impossibile su suggerimento di Mc Kennie.

A inizio ripresa l’Udinese prova a riprenderla con Zaniolo ma il suo tiro dal limite è a lato. Risponde subito Yildiz spedendo fuori misura su cross di Mc Kennie. Al 10′ Gatti si infortuna e deve lasciare il campo sostituito da Locatelli. Al 33′ i piemontesi beneficiano di un penalty concesso per un fallo su Palma su Cabal. Dal dischetto Locatelli esegue il compitino alla perfezione e la Juventus prende il largo. Al minuto 29 Openda vorrebbe colorare di gloria la sua serata ma Solet gli manda a monte i piani deviando la sua conclusione. L’Udinese ha un sussulto tre minuti dopo con un tiro sul fondo di Miller. Il finale è bianconero con un tiro respinto di Conceicao al minuto 41 cui seguono un diagonale fuori misura di Joao Mario quattro minuti dopo e, soprattutto, una rete annullata a Openda in pieno recupero per fuorigioco. Juventus avanti, Udinese al palo.

Cristiano Comelli

News Serie A

