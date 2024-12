La Juve rialza la testa, Cagliari sconfitto 4-0! Ai quarti c’è l’Empoli

In campionato ha inanellato quattro pareggi di fila, in Champions League e in Coppa Italia , invece, continua a mietere vittime. La Juventus sgretola senza troppi problemi i sogni di qualificazione del Cagliari imponendosi con un secco 4-0 al termine di una partita rimasta in equilibrio soltanto nei primi minuti. I rossoblù hanno provato generosamente a proporsi ma non ci è voluto molto per fare emergere il divario tra le due formazioni. I bianconeri, quindi, proseguono il loro cammino nella competizione mentre il Cagliari si concentrerà sul campionato dove domenica 22 dicembre lo attende al Penzo una sfida contro un Venezia ultimo in classifica ma ringalluzzito dal pareggio proprio sul campo della Juventus per 2-2. La vecchia signora è reduce da ben quattro segni ics in campionato e vuole assaporare di nuovo la gioia della vittoria almeno in Coppa Italia . Il Cagliari,è reduce da due stop con Atalanta e Fiorentina. In campionato, lo scorso ottobre, le due squadre si divisero la posta con il punteggio di 1-1. Stavolta, invece, è sfida da dentro o fuori. Nelle file bianconere Thiago Motta opta per il modello 4-2-3-1 con l’ex Monza Di Gregorio a presidio dei pali, Mc Kennie e Savona laterali difensivi di destra e sinistra a cingere Locatelli e Kalulu, centrocampo con Thuram e Koopmeiners, trequarti con Mangula a destra e Conceicao a sinistra in appoggio a Yildiz centrale e Vlahovic unica punta.

Il Cagliari risponde con il 4-4-1-1 con Scuffet tra i pali, asse difensivo a quattro con Augello e Wieteska e Palomino centrali, centrocampo con Deiola a destra e Zortea a sinistra in appoggo a Marin e Prati centrali, Gaetano in trequarti a supporto del’unica punta Lapadula. Il Cagliari vuole regalarsi una serata memorabile tentando il colpaccio e lo dimostra subito al minuto 9 con un tiro di Lapadula da distanza ravvicinata che impegna Di Gregorio. Avvio arrembante dei sardi intenzionati a riscattare le delusioni di campionato.La Juventus non fa tardare la sua risposta con un tiro di Vlahovic alto al 13′. Regna l’equilibrio nelle prime fasi del match. Quattro minuti dopo i bianconeri spaventano ancora la difesa cagliaritana con un bolide di Yildiz ma Wieteska respinge. Dopo un avvio un po’ timido, la Juventus prova ad alzare i giri del motore e ne raccoglie i frutti al minuto 44 quando Vlahovic , con una conclusione a giro su imbeccata di Yildiz, supera Scuffet. All’8′ della ripresa i bianconeri prendono il largo grazie a una ben calibrata punizione dell’ex Atalanta Koopmeiners su cui il portiere cagliaritano nulla può. Al 10′ Vlahovic riceve da Thuram e regala a Scuffet un altro dispiacere infilandolo con un pallonetto, il direttore di gara Ermanno Feliciani di Teramo, però, annulla per fuorigioco.

Al minuto 13 Koopmeiners, accusando qualche segno di stanchezza, è sostituito per lasciare il posto a Gatti. Il Cagliari prova a rimettersi in partita al minuto 16 con una conclusione di Zortea ma Kalulu è sulla traiettoria e gli manda a monte i piani di gloria deviando in corner. Il Cagliari, al 24′, tira a sua volta fuoridalla mischia Lapadula per inserire Pavoletti. Al 26′ Vlahovic si vede annullare la seconda rete, questa volta di testa, ancora per posizione di fuorigioco. Il 3-0 dei bianconeri è però nell’aria e, se al 33′ Vlahovic lo fallisce clamorosamente tutto solo davanti a Scuffet, Conceicao lo materializza invece al 35′ accentrandosi dopo un passaggio di Nico Gonzalez e colpendo di precisione. Il Cagliari è ormai al tappeto ma prova almeno a regalarsi il gol della bandiera. Al 41′ calcia Piccoli servito da Felici ma non è preciso, Feliciani ravvisa peraltro nell’autore del tiro anche una posizione di fuorigioco. Al 42′ Weah spara sopra la traversa il tiro del possibile poker. Al 44′ Nico Gonzalez ci mette la ciliegina sulla torta e, con un pallonetto e in seguito ad azione di contropiede, supera Scuffet per il definitivo 4-0 che proietta i bianconeri ai quarti di finale di Coppa Italia.