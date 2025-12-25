Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Premier League

La Premier cambia il Boxing Day, programma rivoluzionato

Un solo anticipo il 26 dicembre e un sabato 27 densissimo di partite: la 18ª giornata di Premier League rompe la tradizione del Boxing Day e arriva in un momento cruciale della stagione

Dic 25, 20251 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 23: Bruno Fernandes of Manchester United celebrates after teammate Antony (not pictured) scores the team's second goal during the UEFA Europa League knockout round play-off leg two match between Manchester United and FC Barcelona at Old Trafford on February 23, 2023 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 18ª giornata di Premier League, in programma tra il 26 e il 28 dicembre, rompe la tradizione del Boxing Day con un solo anticipo festivo e il resto delle gare concentrate nel weekend. Un turno cruciale, che arriva in una fase delicata della stagione e può incidere in modo significativo sia sulla corsa al titolo sia sulla lotta per non retrocedere.

In testa alla classifica guida l’Arsenal con 39 punti, inseguito da Manchester City e Aston Villa, separate da appena due lunghezze. Il margine ridotto tra le prime rende ogni risultato potenzialmente determinante in un periodo tradizionalmente imprevedibile come quello natalizio.

Alle spalle del trio di vertice, la battaglia per l’Europa coinvolge diverse squadre raccolte in pochi punti. Chelsea, Liverpool e Manchester United puntano a consolidare le proprie ambizioni, mentre il Sunderland continua a sorprendere da neopromossa.

La situazione resta critica nella parte bassa della classifica, con West Ham e Burnley chiamate a reagire. Sempre più complicata la posizione del Wolverhampton, ultimo con soli 2 punti.

Il programma della 18ª giornata di Premier League

Venerdì 26 Dicembre
Manchester United – Newcastle United (ore 21:00)

Sabato 27 Dicembre
Nottingham Forest – Manchester City (ore 13:30)
West Ham – Fulham (ore 16:00)
Brentford – AFC Bournemouth (ore 16:00)
Liverpool – Wolverhampton (ore 16:00)
Arsenal – Brighton & Hove Albion (ore 16:00)
Burnley – Everton (ore 16:00)
Chelsea – Aston Villa (ore 18:30)

Domenica 28 Dicembre
Sunderland – Leeds (ore 15:00)
Crystal Palace – Tottenham (ore 17:30)

