Premier League

L’Arsenal allunga, +9 sul City, lo United non si ferma più

Nelle partite del sabato della 25^ giornata di Premier League, l’Arsenal prova la fuga definitiva: Gunners trascinati da un Gyokeres sugli scudi volano a +9 sul City

Feb 8, 20263 Lettura
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 26: Jurrien Timber of Arsenal celebrates scoring his team's first goal alongside teammates William Saliba and Cristhian Mosquera during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Arsenal FC and FC Bayern München at Arsenal Stadium on November 26, 2025 in London, England. (Photo by Julian Finney - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nelle partite del Sabato della 25^ giornata di Premier League l’Arsenal tenta l’affondo definitivo: 3-0 casalingo contro il Sunderland nel segno di Zubimendi e Gyokeres e Manchester City momentaneamente a -9. Quarta vittoria consecutiva per il Manchester United, Bruno Fernandes e Mbeumo stendono il Tottenham 2-0, ma gli Spurs giocano in inferiorità numerica dalla mezz’ora. Il Chelsea vince 3-1 in casa del Wolverhampton grazie alla tripletta di Palmer, mentre frena ancora l’Aston Villa: solo 1-1 in casa del Bournemouth.

ARSENAL-SUNDERLAND 3-0

L’Arsenal prova a scappare via definitivamente: 3-0 sul Sunderland grazie ad un super Viktor Gyokeres. Gara difficile per i Gunners nel primo tempo, con i Black Cats che si difendono e spaventano in contropiede. Al 42’ minuto ecco che i padroni di casa sbloccano il match: palla a rimorchio di Trossard per Zubimendi, con lo spagnolo che infila l’1-0 da fuori area. Nel secondo tempo si scatena tutto il talento di Viktor Gyokeres: prima, al 66’ minuto, raddoppia dopo un tocco di Havertz, poi, nel finale di partita, al 93’ minuto cala il tris, realizzando la sua personale doppietta, su invenzione di Martinelli. L’Arsenal con questo 3-0 vola a 56 punti, a +9 su Manchester City e Aston Villa: Sunderland bloccato a quota 36 punti.

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM 2-0

Quarto successo consecutive per il Manchester United, che a Old Trafford piega il Tottenham 2-0. Partita equilibrata fino alla mezzora, quando Romero commette un brutto fallo e viene espulso direttamente. Gli Spurs, in inferiorità numerica dal 29’ minuto faticano a gestire le offensive dei Red Devils, che al 38’ minuto indirizzano la partita: assist di Mainoo per l’1-0 di Mbeumo. Anche dopo l’intervallo gli uomini di Carrick continuano a premere sull’acceleratore, e all’81’ minuto chiudono la pratica: combinazione tutta portoghese, con Dalot che apparecchia per il 2-0 finale di Bruno Fernandes. Il Manchester United sale a 44 punti, a -3 da Aston Villa e Manchester City. Notte fonda per il Tottenham, quattordicesimo a 29 punti. Inoltre, il Tottenham, oltre all’inferiorità numerica scontata in partita, dovranno fare a meno di Romero per quattro giornate di campionato. Il motivo è legato al regolamento della Premier League: alla normale squalifica di tre turni per l’espulsione diretta si aggiunge un’ulteriore giornata, poiché si tratta del secondo cartellino rosso stagionale del giocatore. Una vera e propria beffa per gli Spurs, costretti a rinunciare a uno dei loro pilastri difensivi nel momento chiave della stagione.

WOLVERHAMPTON-CHELSEA 1-3

Tris esterno del Chelsea, 3-1 sul campo del Wolverhampton e zona Champions ancora molto vicina. Primo tempo strepitoso di Cole Palmer, che realizza una tripletta nel giro di 25 minuti: l’inglese apre le marcature al 13’ minuto su calcio di rigore, raddoppia al 35’ minuto sempre dagli undici metri e si porta a casa il pallone al 38’ minuto su assist di Cucurella. Il fanalino di coda della Premier sembra già al tappeto all’intervallo, ma al 54’ minuto accorcia le distanze con la rete di Arokodare. I Wolves non riescono però a riaprire tutto nel finale, con i Blues che portano a casa i tre punti. Chelsea a quota 43 punti, sempre a -1 dal Manchester United quarto. Diciannovesima sconfitta per il Wolverhampton, ultimo a soli 8 punti.

BURNLEY-WEST HAM 0-2

Il West Ham si prende a Burnley una vittoria potenzialmente chiave nella lotta salvezza. Decisive le reti di Summerville al 13’ minuto e dell’ex Lazio Castellanos, al minuto 26. Il 2-0 degli Hammers non solo sembra condannare i padroni di casa ad essere la seconda retrocessa virtuale assieme al Wolverhampton, ma riduce anche a 3 punti il gap tra la squadra di Espirito Santo, al momento la prima delle condannate ma alla terza vittoria nelle ultime 4 uscite, e il Nottingham Forest, fermato ieri dal Leeds nell’anticipo.

FULHAM-EVERTON 1-2

Pesantissimo successo esterno dell’Everton che passa 2-1 in rimonta a Craven Cottage contro il Fulham e ‘vede’ l’Europa. Infatti, i Toffees sono al quinto risultato utile consecutivo e salgono al settimo posto in classifica. I Cottagers sbloccano il risultato al 18′ minuto grazie ad un autogol di Mykolenko, poi vengono raggiunti dall’acuto di Dewsbury-Hall al 75′ minuto. L’autorete di Leno, quasi sul finire della partita, all’83’ minuto, regala tre punti che si rivelano essere fondamentali ai Toffees di David.

BORNEMOUTH-ASTON VILLA 1-1

Momento difficile per l’Aston Villa ripreso sull’1-1 in casa del Bournemouth: uomini di Emery avanti con Rogers al 22’ minuto, poi al 55’ minuto, Rayan trova il pareggio per le Cherries.

NEWCASTLE-BRENTFORD 2-3

Nel posticipo del sabato, il Newcastle non riesce a ingranare, sconfitta 3-2 a St James’ Park per Tonali e compagni contro il Brentford. I Magpies la sbloccano con Botman al 24’ minuto, ma le Bees ribaltano tutto grazie a Janelt, al 37’ minuto ed al rigore di Igor Thiago al 47’ minuto. Al 79’ minuto sempre dagli undici metri Bruno Guimaraes fa 2-2, ma sei minuti più tardi gli ospiti strappano i tre punti con Ouattara.

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

