L’Arsenal cala il tris e mette pressione al City. Speranze Spurs

Nelle partite del Sabato della 35^ giornata di Premier League l’Arsenal stende 3-0 il Fulham in casa e torna a mettere pressione al Manchester City. I Gunners aprono le marcature della partita già al 9’ minuto con Gyokeres su assist di Saka. Poi al 40’ minuto il raddoppio dell’esterno inglese che era al rientro dopo l’infortunio, e al 49’ minuto arriva la doppietta personale dello svedese ex Sporting. Arteta va a +6 su Guardiola, con i Citizens che però hanno due partite in meno rispetto all’attuale capolista. Stesso punteggio tra Brentford e West Ham. In gol Thiago su rigore e Damsgaard, oltre all’autorete di Mavropanos. Tris anche del Newcastle, con in campo per l’intero match Tonali, che stende per 3-1 il Brighton grazie a Osula, Burn e Barnes, inutile per gli ospiti il guizzo di Hinshelwood. Bueno risponde a Mukiele, infine, nell’1-1 tra Wolverhampton e Sunderland, con quest’ultimi in dieci dal 24′ del primo tempo per un rosso a Ballard.

ARSENAL-FULHAM 3-0

Vittoria convincente dell’Arsenal, che va momentaneamente a +6 sul Manchester City superando in agilità il Fulham per 3-0. Succede tutto o quasi nel primo tempo: dopo nove minuti i padroni di casa sbloccano il match grazie alla rete di Gyokeres su assist di Bukayo Saka, al rientro dall’infortunio. L’esterno inglese è molto ispirato, e al 40’ minuto i ruoli si invertono, dopo un gol annullato a Calafiori alla mezzora di gioco: questa volta è lo svedese a rifinire per il 2-0 dell’esterno destro inglese. Lo spettacolo non è ancora finito, perché in pieno recupero, al minuto 49, Trossard apparecchia per la personale doppietta di Gyokeres, che mette in cassaforte la partita già a fine primo tempo. I Cottagers nella ripresa cercano timidamente di reagire, senza però riuscire ad accorciare le distanze. L’Arsenal vince 3-0 e sale a 76 punti, a +6 sul Manchester City che però ha due partire in meno. Da sottolineare anche la differenza reti che potrebbe risultare decisiva: +41 per i Gunners, +37 momentaneamente per i Citizens.

BRENTFORD-WEST HAM 3-0

Pesantissimo il 3-0 con il quale il Brentford travolge il West Ham. Le ‘Bees‘, trascinate dal gol di Igor Thiago che realizza un calcio di rigore al 54′ minuto, dal guizzo dell’ex Sampdoria Damsgaard, nel finale di partita, all’82′ minuto e dall’autogol in apertura di Mavropanos, allo scoccare del quarto d’ora di gioco, al minuto 15, salgono al sesto posto che oggi varrebbe la qualificazione in Europa League e inguaiano gli Hammers che restano inchiodati al 17° posto, a +2 sul Tottenham di De Zerbi che domani (domenica 3 maggio) scende in campo a Birmingham contro l’Aston Villa: in caso di successo a Villa Park, gli Spurs potrebbero superare proprio la formazione di Espirito Santo, portandosi a +1.

NEWCASTLE-BRIGHTON 3-1

Torna a sorridere il Newcastle di Sandro Tonali, che tra le mura casalinghe di St. James’ Park piega il Brighton 3-1: in classifica al settimo posto, fermo a 50 punti, rimane il Brighton, mentre il Newcastle che sale a 45 punti. Le ‘Seagulls‘, per le quali si rivela essere inutile il gol di Hinshelwood realizzato intorno all’ora di gioco, al 61′ minuto, crollano, sotto i colpi di Osula che segna in apertura al 12′ minuto, di Burn al 24′ minuto e di Barnes, in chiusura di partita, al 95′ minuto.

WOLVERHAMPTON-SUNDERLAND 1-1

I Wolves, a 18 punti in classifica ed il Sunderland a 47 punti, si dividono la posta in palio: al ‘Molineux Stadium‘ finisce 1-1. In gol Mukiele, poco dopo il quarto d’ora di gioco, al 17′ minuto, e Bueno che realizza il pari nella ripresa, al 54′ minuto, con gli ospiti in dieci dal 24′ minuto del primo tempo per il rosso diretto comminato a Ballard.