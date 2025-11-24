Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

L’Arsenal consolida la vetta con un poker agli Spurs! Gioia Villa

Nelle partite della domenica della 12^ giornata di Premier League va in onda l’Eze show: l’Arsenal vince il derby col Tottenham e scappa via. Tripletta dell’ex Crystal Palace, 4-1 sugli Spurs e Arteta a +6 sul Chelsea secondo. Nell’altra gara l’Aston Villa è corsaro e vince a Leeds 1-2

Nov 24, 20252 Lettura
Credit photo: The Arsenal Football Club Limited. www.arsenal.com.

Nelle partite della domenica della 12^ giornata di Premier League, l’Arsenal scappa via in vetta alla Premier League: i Gunners travolgono il Tottenham 4-1 nel derby del Nord di Londra, con un super Eberechi Eze protagonista con una tripletta: le marcature al 41’ minuto, al 46’ minuto ed al 76’ minuto. Trossard apre le marcature per i padroni di casa al 36’, inutile per gli Spurs il gol di Richarlison al 55’ minuto: Arteta è ora a +6 sul Chelsea secondo. Bella rimonta dell’Aston Villa, che si impone per 2-1 in casa del Leeds.

ARSENAL-TOTTENHAM 4-1

L’Arsenal approfitta del ko del Manchester City e scappa via: poker al Tottenham nel derby del Nord di Londra, 4-1 secco e +6 sul Chelsea secondo. La squadra di Arteta domina subito nel corso della gara, ma per il vantaggio deve attendere il 36’ minuto, quando Trossard sfrutta l’imbucata di Merino e fa 1-0. Cinque minuti più tardi inizia lo show di Eberechi Eze -nome combattuto nello scorso calciomercato proprio tra Arsenal e Tottenham-: l’ex Crystal Palace fa 2-0 su assist di Declan Rice. La formazione allenata da Frank è sotto di due gol all’intervallo, ma le cose peggiorano ad inizio ripresa: al 46’ minuto Eze firma la sua personale doppietta, questa volta innescato da Timber. Al 55’ minuto gli Spurs accorciano le distanze con Richarlison, ma è l’unico sussulto degli ospiti. A meno di un quarto d’ora dal termine è ancora Eze ad andare in segno: tripletta personale al 76’ minuto e poker dei Gunners, che trionfano e scappano via in classifica. L’Arsenal con questo 41 sale a 29 punti, a +6 sul Chelsea secondo e a +7 sul Manchester City terzo. Ancora ko il Tottenham, fermo a 18 punti.

LEEDS-ASTON VILLA 1-2

Trova tre punti in trasferta l’Aston Villa, che batte 2-1 in rimonta il Leeds. Pronti via e i padroni di casa colpiscono subito, con Nmecha che all’8’ minuto firma il gol dell’1-0. Dopo la rete subita i Villans si mettono in moto alla ricerca del pareggio, ma all’intervallo gli uomini di Farke sono avanti. Nella ripresa la formazione allenata da Emery ribalta tutto, nel segno di Morgan Rogers: il trequartista inglese prima pareggia i conti al 48’ minuto su assist di Malen, poi al 75’ minuto completa la rimonta. Due minuti più tardi i padroni di casa rispondono, ma il 2-2 di Calvert-Lewin viene annullato dopo controllo Var. Vince l’Aston-Villa 2-1 e sale al quarto posto solitario, a quota 21 punti alle spalle del Manchester City. Diciottesima posizione per il Leeds, bloccato a 11 punti.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Notte fonda Liverpool! Il Chelsea si avvicina alla vetta. City ko!

Nov 23, 2025

Il City travolge il Liverpool 3-0! Newcastle ko, vince l’Aston Villa

Nov 10, 2025

LArsenal frena, Chelsea secondo in attesa del City. Pari United

Nov 9, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.