Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

LArsenal frena, Chelsea secondo in attesa del City. Pari United

Nelle gare del Sabato dell’ 11^ giornata di Premier League l’Arsenal frena, pari tra Tottenham e United: Brobbey al 94’ minuto regala il 2-2 al Sunderland contro i Gunners, stesso risultato tra gli Spurs e i Red Devils Chelsea secondo in attesa del City: 3-0 dei Blues sui Wolves

Nov 9, 20253 Lettura
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 04: Cole Palmer #10 of Chelsea FC celebrates scoring his team's first goal with Enzo Fernandez #8 of Chelsea FC during the FIFA Club World Cup 2025 quarter final match between SE Palmeiras and Chelsea FC at Lincoln Financial Field on July 04, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Carl Recine - FIFA/FIFA via Getty Images)

Nelle gare del Sabato dell’11^ giornata di Premier League l’Arsenal viene ripreso nel finale in casa del Sunderland: dopo il vantaggio di Ballard, Saka e Trossard firmano la rimonta dei Gunners, ma Brobbey al 94’ minuto regala il punto ai Black Cats. Secondo posto momentaneo per il Chelsea, grazie al 3-0 sul Wolverhampton. Pazzo 2-2 anche tra Tottenham Manchester United, con i Red Devils che si salvano al 96’. L’Everton piega il Fulham 2-0, il West Ham batte il Burnley 3-2.

SUNDERLAND-ARSENAL 2-2

Beffa al fotofinish, per la precisione al minuto 94, per l’Arsenal, che dopo una bella rimonta viene ripreso sul 2-2 in casa del Sunderland. Gli ospiti dominano a lungo già nel corso del primo tempo, ma al 36’ minuto a sbloccare il match a sorpresa sono i padroni di casa: palla lunga del portiere Roefs per Mukiele, con il francese che apparecchia per l’1-0 di Ballard. Gli uomini di Arteta tornano subito a premere sull’acceleratore, ma il primo tempo si chiude con i Black Cats avanti di un gol. La rimonta dei Gunners si sviluppa e costruisce nel secondo tempo: al 54’ minuto Saka riporta l’incontro in equilibrio con il diagonale destro sul primo palo, poi venti minuti più tardi Trossard completa la rimonta sempre di destro, ma da distanza ben più lunga. La formazione allenata da Le Bris si riaccende nel finale alla ricerca disperata del 2-2, e al 94’ minuto accade la magia: Ballard torna protagonista, questa volta con il tocco che permette a Brobbey di concludere a rete per battere Raya e strappare il punto. Con questo 2-2 l’Arsenal sale a quota 26 punti, a +7 proprio sul Sunderland e sul Manchester City (che però ha una partita in meno).

CHELSEA-WOLVERHAMPTON 3-0

Tutto piuttosto facile per il Chelsea, che cambia marcia nel secondo tempo e rifila tre gol al Wolverhampton senza subirne. Già nei primi quarantacinque minuti gli uomini di Maresca attaccano con continuità, creando tanto ma non riuscendo a stappare la partita. Gli ospiti resistono fino all’intervallo, con le reti che restano bianche, sullo 0-0. Nella ripresa tutto il talento offensivo dei Blues viene fuori: al 51’ minuto Garnacho apparecchia per l’1-0 di Malo Gusto, con l’equilibrio che si rompe. Passa meno di un quarto d’ora e i padroni di casa raddoppiano, grazie al gol di Joao Pedro al 65’ minuto da pochi metri. Al 73’ minuto la partita va in cassaforte per i londinesi: secondo assist di Garnacho, questa volta per il tris di Pedro Neto. I Blues sfiorano anche il poker, ma l’incontro si spegne senza ulteriori marcature. Grazie a questo 3-0 il Chelsea sale a 20 punti, a -6 dall’Arsenal capolista: ancora a secco di vittorie il Wolverhampton, ultimo a quota 2 e staccato di otto lunghezze dalla zona salvezza.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED 2-2

Il Manchester United arriva all’appuntamento contro il Tottenham con una striscia positiva aperta e con Amorim e Mbeumo nominati rispettivamente “miglior allenatore” e “miglior giocatore” del mese di ottobre. Proprio il camerunese si prende le luci dei riflettori al 32’ minuto, con il colpo di testa che vale l’1-0 per i Diavoli Rossi. L’ex attaccante del Brentford buca Vicario da distanza ravvicinata, valorizzando al meglio il cross effettuato da Diallo e dando così un dispiacere a Thomas Frank, suo allenatore fino allo scorso anno. Kolo Muani non brilla al centro dell’attacco del Tottenham e, allora, l’ex Juventus lascia il campo già all’intervallo: a provare a segnare sono quindi Romero e Palhinha al 55’ minuto, ma Lammens risponde presente. Johnson batte poi il portiere belga al 62’ minuto, ma non esulta neanche, consapevole di essere in netto fuorigioco. È invece tutto regolare all’84’ minuto, quando Tel riceve palla da Udogie, si gira rapidamente in area di rigore e fa 1-1. Van de Ven salva quindi su Sesko e dà così la possibilità a Richarlison di siglare il 2-1 al 91’ minuto. Il brasiliano devia infatti di testa il tiro di Odobert e porta avanti gli Spurs, ma questo guizzo non basta per regalare il successo al Tottenham. De Ligt inzucca infatti il 2-2 finale al 96’ minuto, dividendo i punti e facendo salire entrambe le squadre a quota 18.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

L’Everton frena la corsa del Sunderland! Xhaka risponde Ndiaye

Nov 4, 2025

Haaland trascina i Citizens, pesante ko per il Newcastle

Nov 3, 2025

L’Arsenal continua la fuga, il Chelsea batte il Tottenham 0-1

Nov 2, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.