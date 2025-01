L’Arsenal ribalta il Tottenham e avvicina il Liverpool

Nelle gare del mercoledì, turno infrasettimanale, dove si disputa la 21^ giornata di Premier League tornano ad accendersi le speranze di titolo dell’Arsenal, che grazie alla grande rimonta per 2-1 nel derby contro il Tottenham sale momentaneamente a -4 dal Liverpool. Quarto posto e sorpasso al Chelsea per il Newcastle, che piega 3-0 il Wolverhampton grazie alla doppietta di Isak. L’Aston Villa aggancia il Manchester City al sesto posto con l’1-0 sull’Everton, 2-0 esterno del Palace a Leicester.

ARSENAL-TOTTENHAM 2-1

Il derby del Nord di Londra si tinge ancora di biancorosso, l’Arsenal ribalta il Tottenham 2-1 e continua a inseguire il Liverpool in vetta. Partenza a razzo della squadra di Arteta, che occupa stabilmente la metà campo avversaria alla ricerca del vantaggio. Nel miglior momento dei Gunners però, ecco che a sorpresa colpiscono gli Spurs: al 25’ minuto Heung-min Son, fresco di rinnovo, batte Raya e stappa il derby. I padroni di casa non si lasciano scoraggiare dal gol subito, e riprendono subito a spingere. Il gol del pareggio non si fa attendere tanto, al 40’ minuto Solanke butta nella sua porta il colpo di testa di Gabriel, per l’1-1. La rimonta viene completata dall’Arsenal addirittura prima del duplice fischio, con Odegaard che lancia Trossard sulla sinistra per il diagonale potente e preciso del belga, che fa 2-1 al 44’ minuto. Nel secondo tempo gli uomini di Postecoglou cercano in tutti i modi di riportare nuovamente l’incontro in equilibrio, ma Saliba e Gabriel sono perfetti nelle retrovie biancorosse. Odegaard si divora il tris dopo l’85’ minuto, ma l’occasione più clamorosa capita quasi a sorpresa sui piedi di Pedro Porro: lo spagnolo degli Spurs, in pieno recupero, fa partire il destro da lunga distanza, che però si limita a scheggiare il palo esterno. Vince l’Arsenal 2-1 e sale a 43 punti, a -4 dal Liverpool capolista (che deve ancora recuperare il derby con l’Everton). Undicesimo ko stagionale per il Tottenham, a quota 24 punti e agganciato anche dal Crystal Palace.

NEWCASTLE-WOLVERHAMPTON 3-0

Tutto facile per il Newcastle, che infila la sesta vittoria consecutiva superando 3-0 il Wolverhampton. Prime fasi dai ritmi piuttosto bassi, ma con il passare dei minuti i Magpies aumentano i giri del motore. Poco dopo la mezzora di gioco i padroni di casa stappano la partita: azione personale di Isak al limite dell’area, con lo svedese che fa partire un destro (deviato) che beffa Jose Sa per l’1-0 al 34’ minuto -da segnalare che Isak è andato in gol in otto partite di Premier consecutive-. La squadra di Howe dopo il gol inizia a sciogliersi, dominando in lungo e in largo. Verso la fine del primo tempo si fanno vedere in avanti anche gli ospiti, ma Strand Larsen apre troppo il sinistro e scheggia il palo esterno. Dopo l’intervallo i bianconeri tornano a premere, trovando il raddoppio al 57’ minuto: Bruno Guimaraes innesca nuovamente Isak, che segna la sua doppietta personale. Al 74’ minuto lo svedese mette la ciliegina sulla torta della sua partita perfetta con l’assist per il tris di Gordon, che manda i Wolves definitivamente al tappeto. Vince 3-0 il Newcastle e sale a 38 punti in classifica, al quarto posto scavalcando il Chelsea. Fermo a 16 il Wolverhampton, ancora terzultimo.

EVERTON-ASTON VILLA 0-1

Colpo esterno dell’Aston Villa, che rovina il nuovo esordio di David Moyes sulla panchina dell’Everton imponendosi per 1-0. Gli ospiti partono subito forte nel corso del primo tempo, spingendo sulle fasce con Ramsey e Rogers. Verso la fine dei primi quarantacinque minuti, al 38’ minuto, i Toffees provano a reagire con l’azione personale di Doucouré, che però non trova fortuna. Un primo tempo comunque divertente si spegne a reti bianche, sullo 0-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo la squadra di Emery colpisce: al 51’ minuto Rogers apparecchia per il sinistro dal limite dell’area di Watkins, che buca Pickford e fa 1-0. I padroni di casa tentano nuovamente di reagire dopo la rete incassata, facendo partire poi il forcing finale nell’ultimo quarto d’ora. Il Dibu Martinez e la difesa dei Villans però non si lasciano scardinare, con gli ospiti che portano a casa il successo. Con questa vittoria per 1-0 l’Aston Villa sale al settimo posto, agganciando il Manchester City a quota 35 punti (-3 dal quarto posto del Newcastle). Resta arenato a 17 punti l’Everton (che deve ancora recuperare il derby con il Liverpool), poco al di sopra della zona retrocessione.

LEICESTER-CRYSTAL PALACE 0-2

Il Leicester gioca, il Palace vince: al King Power Stadium le Foxes cadono 2-0. Nel corso di tutto il primo tempo gli uomini di Ruud van Nistelrooy gestiscono il possesso del pallone, cercando di costruire con calma le azioni offensive. Le occasioni dei padroni di casa non sono poche, ma nessuna chance viene concretizzata. La formazione allenata da Glasner riesce a difendersi, per poi accendersi dopo l’intervallo: i rossoblù scendono in campo nel secondo tempo con tutt’altra intensità, sbloccando il risultato al 52’ minuto con la rete di Mateta su assist di Ismaila Sarr. Al 69’ minuto le Foxes hanno la vera chance per pareggiare e reagire, ma il destro di Soumaré si stampa sulla traversa. Nel miglior momento dei padroni di casa, ecco che gli ospiti archiviano la pratica: al 78’ minuto su calcio piazzato di Eze arriva la zampata di sinistro di Guehi, che segna il 2-0 definitivo a poco più di dieci minuti dalla fine. Vince il Crystal Palace salendo a 24 punti in classifica, in zone decisamente più tranquille per la salvezza rispetto a inizio stagione. Leicester fermo a 14, in penultima posizione.